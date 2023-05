Ble far midt under kampen

«PACO» BLE PAPPA: Odds hovedtrener Pål Arne «Paco» Johansen ble pappa under andreomgangen av lagets kamp mot Lillestrøm. Foto: Marius Simensen/NTB

– Det kom en sønn midt i andreomgang. Det er stort, det. Det er få ting som kan måle seg med å få barn, så det er klart at det var en stor kveld på hjemmebane, forteller «Paco».



Johansen forteller at sønnen kom til verden fredag kveld like før halv ni. Alt står bra til med hele familien, men «Paco» sier at de ikke har funnet navn på minstemann enda.

– Det tar vel et halvt år før myndighetene griper inn. Vi klarte vel akkurat tidsfristen med vår datter.

Etter å ha stått over kampen mot Lillestrøm, er treneren tilbake til tirsdagens bortekamp mot Viking. Odd-treneren er glad for at han nå er tilbake på treningsfeltet.

– Jeg merker at jeg har savnet det litt. Nå får vi bare en økt før kampen 16. mai, forteller han.

Tøft kampprogram

Johansen mener at laget nå er inne i sesongens tøffeste kampprogram. 16. Mai-kampen mot Viking blir Odds fjerde kamp på tretten dager. Totalt har laget hele seks kamper i mai. Det trives Johansen godt med.

– Det er deilig. Vi har et bra medisinsk team, og en gjeng som er godt trent. Det er tiltagende konkurranse om plassene. Så det er verre og verre, eller bedre og bedre, å skulle ta ut laget.

Odd står med ni poeng på syv kamper så langt denne sesongen, 24. mai starter de årets cupeventyr med kamp mot Urædd.

Johansen tror morgendagens motstander påvirkes mest av at det er fotballens nasjonaldag.

– Det er nok mest forskjell for hjemmelagene. Det fikk vi kjenne på i fjor, sier «Paco», som forteller at han har ganske gode minner med Eliteserien på 16. mai.

