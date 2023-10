Ble bedt om å vrake Liverpool

Se RB Leipzig-Manchester City på TV 2 Play kl. 21.00

I landskampen mot Estland viste Jeremy Doku hva han er god for. Ferdighetene til kantspilleren gjorde at publikum satt helt ytterst på setekanten. Det summet av forventning hver gang han berørte ballen. Fra stillestående posisjon rykket han ned mot dødlinjen med en voldsom akselerasjon. Av og til kunne han skjære inn og gå for scoring.

FIKK PUBLIKUM TIL Å GISPE: Jeremy Doku har ferdigheter som gjør ham til en publikumsfavoritt. Foto: Geert Vanden Wijngaert

Med teknikk og fart har han en uforutsigbarhet som gir Belgia og Manchester City mange valg. Han kan pådra seg oppmerksomhet fra flere motstandere på én gang, han er alltid på farten og han ligger ett skritt foran når han mottar ballen. Doku kan med letthet passere motstandere på begge sider. Smidigheten og verktøykassen han besitter gjør at han nesten danser rundt på banen. Doku spiller i takt med hjerterytmen.

KARUSELL MED ULVENE: På kort tid har Jeremy Doku rukket å sette sitt preg på Premier League. Foto: Rui Vieira

– Jeg så det med en gang

Noe av det som gjør ham uforutsigbar er at han kan bekle begge kantrollene. Han er en naturlig venstreving, men mot Estland startet han på høyresiden. I andre omgang ble han flyttet over på venstresiden. I begge omgangene var han en konstant trussel.

En av dem som var på stadion må ha vært ekstra stolt av å se ham i aksjon. Bob Browaeys trente Doku på U16- og U17-nivå. Han oppfordret Doku til å prøve seg på begge kantene.

– Jeremy har vært en høyrefotet venstrekant, men jeg sa til ham at det ville være bra for utviklingen hans om han kunne spille på begge kantene, sier Browaeys.

– Jeg så med en gang at han var en av de mest talentfulle spillerne i sin generasjon. Da er det av og til viktig å ta dem ut av komfortsonen. Jeg startet forsiktig og lot ham spille i hans favorittposisjon. Seinere var han nummer sju på høyrekanten mot Nord-Irland. Til og begynne med var det vanskelig å overtale ham. Unge spillere tenker «jeg vil være den beste i hver kamp og spille i min favorittposisjon». Men til slutt forsto han hvordan det kunne være en fordel for ham, og han scoret i den kampen også, sier Browaeys.

BLIKKET RETTET MOT TOPPEN: Jeremy Doku er én av de mest spennende ungguttene i Europa. Foto: BRUNO FAHY

Vendepunktet kom mot Norge

Browaeys understreker at han ikke ønsker å ta æren for prestasjonene til Doku eller at han kan bekle begge kantene, men han ga unggutten en plattform hvor han kunne jobbe og se sitt eget spill fra forskjellige perspektiver. Browaeys mener fortsatt venstrekanten er Dokus beste posisjon.

– Han gjorde det bra på høyrekanten, men da han ble flyttet over på venstre eksploderte han. Han spilte en utrolig kamp.

– Eden Hazard har litt av det samme. De er ganske like spillere med tanke på bevegelser og måten å spille fotball på. Eden slet også med å sette sitt preg på kamper fra høyresiden. Jeremy har akselerasjonen som gjør at han kan gå forbi motstandere på begge sider. De vet ikke hva de kan forvente. Han kan sende forsvarsspillere feil vei, forteller Browaeys.

SAMME TYPE: Eden Hazard var uforutsigbar, akkurat som Jeremy Doku. Foto: Ricardo Mazalan

Et annet element Browaeys oppfordret Doku til å jobbe med var returløp og oppfylle sine defensive plikter.

– I starten var han ikke så veldig giret, noe jeg kan forstå. Hehe. Når du er så god til å drible kan det være lett å føle at du sløser med krefter som du aller helst ville brukt til å drible. Og det er situasjoner som kan utgjøre forskjellen for laget ditt. Men for meg er det defensive aspektet veldig viktig. Og det var noe Jeremy kunne jobbe med, sier han.

Og det viste unggutten at han var i stand til i en U17-kamp mot Norge i mars 2019. Belgia vant 3-0. Doku scoret både mål og hadde en målgivende pasning, men Browaeys la merke til den defensive innsatsen.

– I den kampen forsvarte han seg veldig bra. Etterpå viste jeg det til hele gruppen og fortalte at det var dette vi forventet av en kantspiller. Men det var også for å vise Jeremy at han hadde vært viktig for laget. Jeg prøver alltid å vise spillere som gjør riktige ting i stedet for å vise klipp der de gjør feil. Det har en mye større påvirkning. Spilleren får mer selvtillit og vet også hva han må gjøre, fortsetter Browaeys.

Imponerte foran landslagssjefen

Belgias triumf gjorde at de kom til EM-sluttspillet. Der møtte de Tsjekkia først.

– Det var en ganske tøff kamp, erindrer Browaeys.

– Jeg husker at de spilte en god kamp. De hadde konstant tre spillere rundt Jeremy. Det var også en prosess Jeremy måtte gjennom: «Nå må jeg spille mer for laget. Kanskje er det andre som kan høste frukter av det». Vi kom under 0-1 og fikk et rødt kort, men vi slo tilbake og klarte 1-1. Det var et viktig poeng som gjorde at vi til slutt vant gruppa, sier Browaeys.

Belgia spilte også 1-1 mot Irland i den tredje kampen.

– I den kampen var Jeremy virkelig god, og landslagssjef Roberto Martínez var på tribunen. Doku var allerede på radaren til a-landslaget. Vi endte turneringen med å tape kvartfinalen mot Nederland, som seinere skulle vinne hele EM. Men også i den kampen så man de individuelle ferdighetene til Jeremy. Han hadde en veldig god turnering.

LUFTETUR FOR HODGE: Jeremy Doku herjet mot Irland i U17-EM. Foto: Donall Farmer

På det tidspunktet hadde Doku allerede fått debuten på a-laget til Anderlecht. Han hadde imponert i ungdomsavdelingen over mange år og var så god at han hadde vekket interesse hos mange av de største klubbene i Europa. Doku valgte å bli i Anderlecht, og det var flere grunner til det. En nåværende lagkamerat på landslaget var én av grunnene.

Overtalt av Lukaku-video

Våren 2018 var Romelu Lukaku på besøk hos Anderlecht-akademiet. Da han var på Neerpede, klubbens kjente anlegg, møtte han akademi-direktør Jean Kindermans. Der pratet de om noen av klubbens lovende talenter. Siden Lukaku forlot Anderlecht har han vært interessert i sin tidligere klubb og utviklingsavdelingen. Når tidsplanen tillater det, kommer han for å kikke på ungdomskamper. Ved én anledning var han sågar i garderoben før kamp og holdt en motivasjonstale til U21-laget. Det er gull verdt for Anderlecht, og en viktig grunn til at mange talenter velger klubben.

ANDERLECHT-HELT: Romelu Lukaku gikk gradene i Anderlecht før han. signerte for Chelsea i 2011. Foto: Yves Logghe

Den vårdagen Lukaku hadde satt seg ned på Kindermans kontor får han høre om Jeremy Doku. En dyktig kantspiller med utrolig fart. Lukaku får også høre at klubben sliter med å signere kontrakter med lovende unggutter på grunn av den økende konkurranser fra større klubber. I Dokus tilfelle handlet det om Liverpool. Lukaku ga uttrykk for at Doku burde bli i Anderlecht og sa til Kinderman: «Gi meg nummeret hans, så skal jeg ringe ham».

Akademi-direktøren hadde en bedre idé. Han foreslo at Lukaku skulle spille inn en video der han prater direkte til Jeremy. Han mente det ville sette større spor. Lukaku sa seg enig, og sammen laget de en video på ett og et halvt minutt der Lukaku delte sine tanker. Kinderman husker det godt.

– Essensen i videoen var at Anderlecht var en stor klubb med et stort akademi, og at det ville være lurt av Doku å bli i klubben for å skaffe seg erfaring, spille førstelagsfotball og kanskje vinne noen trofeer før han dro til en større liga.

Kindermans sendte videoen til Dokus far, og ikke lenge etterpå signerte Doku sin første profesjonelle kontrakt i Anderlecht. Seinere avslørte Doku at Lukakus råd var en bekreftelse på det han selv tenkte rundt saken.

FØRSTE CITY-SCORING: Jeremy Doku satte inn sitt første Manchester City-mål i 3-1-seieren mot West Ham. Foto: Kin Cheung

Ettertraktet

Det var ingen lett avgjørelse. Sammen med familien hadde han besøkt Liverpool. Det hadde gjort inntrykk på ham. Folk rundt ham var entusiastiske rundt en overgang til den engelske storklubben.

– Folk fra nabolaget mitt rådet meg til å gå til Liverpool - jeg ville trolig aldri få en slik sjanse igjen, har Doku seinere uttalt i et intervju med Sport/Voetbalmagazine.

– Jeg så det på en annen måte. Hvis Liverpool viste interesse for meg som 15-åring, ville de komme tilbake seinere når jeg hadde fått vist meg frem på det høyeste nivået. Vi besøkte Arsenal og Ajax også. Det var interesse fra dem, men jeg bestemte meg for å bli i Anderlecht. Det ville være et for stort skritt å flytte utenlands så tidlig. Å ha det gøy med fotballen sammen med mine kompiser var det viktigste, sier Doku.

Kort tid etter at han hadde signert, viste Doku alle - både i og utenfor klubben - hvorfor klubben hadde så stor tro på ham. 29. juli 2018 spilte han foran et nesten fullsatt Lotto Park. Han fikk vist seg frem på den store scenen. Kindermans husker det godt.

– Fansen vår visste at han var et stort talent. De føler en sterk tilknytning til akademiet og våre unge spillere. Den dagen spilte U18-laget vårt en oppvisningskamp mot Chelsea, forteller Kindermans.

USTOPPELIG: Når Doku setter fart, er det vanskelig å henge med i svingene. Her er Finlands Glen Kamara på etterskudd. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV

16-årige Doku var en av kampens store stjerner og scoret ett av målene i 3-1-seieren.

– Man kunne merke at fansen umiddelbart lot seg begeistre. Jeg husker at han fikk ballen på venstrekanten og fløy forbi forsvareren med en gang. Alle på stadion fikk frysninger. Fra det øyeblikket visste alle hvem Jeremy Doku var, sier Kindermans.

På Neerpede hadde alle visst hva Doku var kapabel til.

Ble oppdaget som 10-åring

Doku, som ble født i Antwerpen med foreldre av ghanesisk opphav, vokste opp med sin eldre bror Jefferson - som nå er agenten hans - og sine to lillesøstre Precious og Chelsea. Han spilte ute i gatene fra han var liten, og det var der han utviklet dribleferdighetene sine. Etter noen år i lokale klubber sto Anderlecht på døra da han var rundt 10 år gammel.

– Vi har et omfattende speider-nettverk over hele Belgia. Da han spilte for Beerschot ble han stemplet som en veldig spesiell spiller, forteller Kindermans.

– De fortalte at han var rask, dynamisk og utstyrt med imponerende dribleferdigheter. Da er man på hugget som akademi-direktør. Han kom til Anderlecht kort tid etterpå gjennom prøvespill før sesongen. Det var det jeg skjønte: Wow, han er virkelig en spesiell spiller. Og siden har han alltid vært en spesiell spiller.

SVAKHETEN: Jeremy Doku må bli mer målfarlig, sier hans tidligere trener. Foto: CHRISTOF STACHE

Anderlechts akademi-direktør, som drar videre til Royal Antwerp neste sommer, husker godt de tidlige øyeblikkene.

– Han skilte seg ut fordi han var så uredd med ballen. I tillegg til farten, selvsagt. Han hadde mot til å utfordre spillere konstant. Jeg husker hvordan han plasserte høyrefoten sin på ballen da den ble spilt til ham. Motstanderne ble lokket nærmere, før han snudde på et øyeblikk og driblet seg forbi alle. Det var hans varemerke. Først var vi i tvil om vi skulle råde ham til ikke å gjøre det, for vi er opptatte av at spillere og ballen hele tiden skal være i bevegelse. Men ganske snart følte jeg: La ham gjøre dette. Dette er unikt for hans spill, og han vil enten fortsette å utvikle det eller stoppe med det. Jeg ser fortsatt den spesielle egenskapen ved spillet hans, sier Kindermans.

Ga Doku frihet

Akselerasjonen på de første meterne har alltid vært imponerende. Det er en spesiell ingrediens som vil tilføre Manchester Citys spill noe, og det vil gjøre dem uforutsigbare.

Da han trente Doku, lot Browaeys kantspilleren spille med frihet. Treneren trodde at Doku ville lære det meste naturlig.

– Han fikk alltid lov til å drible, det var viktig for meg. Min holdning var: «Drible som mye du vil, men se rundt deg hvor mange motspillere som er der og lær deg å gjenkjenne situasjoner hvor det er bedre å slå en pasning».

ET VANLIG SYN: Doku med forsvarsspillere halsende etter seg. Foto: Owen Humphreys

Browaeys mente erfaringsbasert læring var det beste.



– Jeg sa til ham at motstanderne også visste om ham. At de skulle møte Jeremy Doku, som er eksplosiv og har individuelle ferdigheter, og kanskje ville sette to eller tre mann på ham. Med trippel-markering sa jeg til ham at det bare var å spille enkelt. Det betyr at noen av dine lagkompiser har mye rom, sier Browaeys.

Når Doku hadde rom foran seg, oppfordret Browaeys laget til å finne kantspilleren. Farten hans ga dem en stor fordel.

– Det er viktig å sette Jeremy opp i de én-mot-én-situasjonene. Laget fikk beskjed om å gi ham best mulig forutsetninger. Å vri spillet fra en side til en annen gjorde det vanskelig å markere ham. Så fikk Jeremy analysere situasjonen: Passér motstander med fart hvis du har en ren én-mot-én-situasjon. Denne læringsprosessen har vært viktig for at Jermey skal ta riktige valg på banen, sier Browaeys.

Debuterte som 16-åring

Da han begynte i Anderlecht, ble Doku plukket opp før trening hver dag.

– På det tidspunktet hadde vi et minibuss-system som plukket opp unge spillere fra hele Belgia, forklarer Kindermans.

– Doku reiste sammen med Yari Verschaeren, som også var en lovende akademi-spiller. Det var ganske pussig at begge fikk debuten på førstelaget i samme kamp, borte på STVV i Sint Truiden.

Doku var bare 16 år gammel den dagen. 25. november 2018. Kindermans husker detaljene fra den dagen godt, helt fra oppkjøringen til selve kampen.

– I uken før kampen kom manager Hein Vanhaezebrouck inn på kontoret mitt og spurte om han kunne ta med seg Verschaeren og Doku på førstelagstrening. Kampen mot Sint Truiden gikk på kunstgress. Siden de unge spillerne våre var vant med den type underlag, sa jeg til Vanhaezebrouck at han kunne bruke dem. Da jeg så dem på førstelagstrening imponerte de. Jeg sto ved siden av ungdomstrener Stéphane Stassin. Etter et par minutter sa jeg: «Vi kommer ikke til å se dem i akademiet vårt igjen». Og helt riktig, vi slapp dem for godt og det gjorde vi med god samvittighet.

RØD DJEVEL: Jeremy Doku herjet på aldersbestemt nivå før han fikk a-landslagsdebuten. Foto: Donall Farmer

Anderlecht tapte kampen 2-4 mot STVV, men ungguttene gjorde inntrykk på flere.

– De spilte veldig godt. Verschaeren startet kampen, og Doku kom inn i andre omgang. Klubbeier Marc Coucke, som nylig hadde kjøpt klubben, kom til meg på tribunen og sa: Har du flere av dem i din avdeling? Han var tydelig imponert, han også.

– Trenger litt flaks

Sesongen etter Dokus debut ble Vincent Kompany hyret inn som manager i klubben. Dette satte ytterligere fart på Dokus utvikling.

– Han var heldig med å møte Kompany så raskt. Som Vanhaezebrouck så ikke Kompany på spillernes alder - kun kvalitet. Man trenger litt flaks i karrieren - at man spiller under trenere som tør å ta sjansen på unge talenter, sier Kindermans.

SATSET UNGT: Vincent Kompany var viktig for Jeremy Dokus utvikling. Foto: LAURIE DIEFFEMBACQ

Kompany delte Lukakus interesse for det som skjedde i akademiet.

– Vincent er som Romelu. Like etter at han ble ansatt, ringte han meg for å diskutere Future Cup. Det var en turnering Ajax arrangerte. Han hadde analysert vårt U17-lag. Jeg tenkte: Hvordan finner du tid til å bli så velinformert? Vi pratet også om Doku, som allerede da var på førstelaget.

Mens Doku spilte for de belgiske ungdomslandslagene, utfordret og stimulerte Browaeys ham på forskjellig vis.

– Hvis du både kan være nummer 7 og 11 (høyre- og venstrekant), vil du fortere få muligheten på førstelaget. Da vil du også være mer interessant for en trener fra et taktisk perspektiv. Doku utvikler høyrefoten under forskjellige omstendigheter, spesielt rundt innlegg. Og hvis han skjærer inn, vil han lære å skyte bedre med venstrefoten, sier Browaeys.

Ungdomstreneren beskriver det som å speilvende bevegelsene, der Doku i prosessen både får bedre overblikk og koordinasjon. Han peker på ett av triksene.

– Noe han liker å gjøre er å stå med ryggen til motstander og vende hurtig til en side når han mottar ballen. Han kan gå begge veier, og det gir ham flere valgmuligheter.

Fikk Mbappé-ros

Når Doku hadde etablert seg på førstelaget, fortsatte han å imponere med sin uortodokse stil. I begynnelsen av 2020/21-sesongen ble han kalt inn i landslagstroppen til Roberto Martínez. Han satte spor etter seg allerede i første kamp, der han scoret det siste målet i 5-1-seieren mot Island.

– Det var et typisk Doku-mål, der han skjærer inn fra venstre og skrur ballen i lengste hjørne, minnes Kindermans.

Foto: Francisco Seco

Doku ble tatt ut i EM-troppen til det utsatte mesterskapet og imponerte særlig i kvartfinalen mot Italia. Han var i ferd med å gjøre seg bemerket på den største scenen. På dette tidspunktet tjente Doku til livets opphold i Rennes. Anderlecht var i økonomisk trøbbel og trengte penger. Klubben lot Doku dra til Frankrike - men han gikk ikke på billigsalg. Doku-overgangen var rekord i Belgia på det tidspunktet.

I Rennes fortsatte han den fine utviklingen. Så bra gjorde han det at det vanket rosende ord fra Kylian Mbappé.

– Jeg pratet nylig med faren min om en spiller som har imponert meg på grunn av farten, det er Doku i Rennes, fortalte Mbappé til France Football.

FIKK MBAPPÉ-ROS: Kylian Mbappé er lynrask. Men kanskje er Jeremy Doku enda raskere? Foto: David Vincent

– I mine fem år som profesjonell har jeg aldri sett noen som fra stillestående posisjon viser så mye kraft, fortsatte Mbappé.

Selv om han viste kvaliteter på banen, var det en bekymring at Doku pådro seg hyppige skader. Kindermans tror det handler om overbelastning.

– Han var nesten aldri skadet i akademiet, men han var veldig ung da han tok steget helt opp. Treningshverdagen var tøffere i Rennes, der det også var midtukekamper i Europa. Antallet kamper kroppen hans måtte tåle steg betraktelig, og som en konsekvens ble muskulaturen skadelidende. De handler også om de raske muskelfibrene. Jeg håper han klarer å ta det neste steget i Manchester City uten for mange avbrekk, sier Kindermans.

Etterlyser målpoeng

Bortsett fra de fysiske utfordringene, tror Kindermans at Doku har det som skal til for å lykkes i Premier League.

– Hans fart, ferdigheter én-mot-én og mot til å utfordre spillere fra alle posisjoner gjør ham veldig spesiell. Han er på sitt beste når han bekler én av kantene.

Kindermans håper og tror at Doku får mye frihet under Pep Guardiola.

– Jeg leste en artikkel som nylig ble skrevet av Peps assistent Juanma Lillo. Der la han vekt på at det var mye fokus på kreativitet og én-mot-én-dueller i stedet for forutbestemte oppgaver. Hvis det er én del av spillet han må forbedre er det effektiviteten. Kantspillere må score, levere målgivende pasninger og hockey-assists.

Anderlechts akademi-direktør tror Dokus ekstreme dribleferdigheter gir ham en ekstra fordel i et angrepslag som Manchester City.

– Å bidra med enda flere målpoeng er det neste steget for Jeremy nå som han er i et miljø med mye konkurranse og hvor han rettledes av de beste trenerne. Den er en stor mulighet å få lov til å jobbe med Guardiola, og det vil kun være positivt for hans utvikling, spår Kindermans.

FÅR INSTRUKSER: Pep Guardiola har tatt Jeremy Doku under sine vinger. Foto: OLI SCARFF

Browaeys er enig med Kindermans.

– Det var kamper der man tenkte at han kunne vært giftigere, men det var også kamper der han leverte flere målpoeng. I U17-EM spilte vi fem kamper uten at han scoret. Kun én målgivende. Likevel var han veldig dominant. Eden Hazard hadde noe av det samme, men han utviklet seg (med tanke på målpoeng) med årene. Jeg er overbevist om at det samme vil skje med Jeremy. Og i Manchester City har han den beste treneren i verden. Hvis Guardiola ikke kan lære ham det, kan ingen. Jeg har virkelig en god følelse for City-overgangen. Og han er bare 21 år gammel, påpeker Browaeys.