Bjørndalens indre kamp

Det startet allerede da han var et lite barn.



Rundt åtte, ti år, anslår Ole Einar Bjørndalen selv.

Teknikker som avspenning og visualisering ble innbakt som en naturlig del av treningshverdagen til de små skiskytterspirene på Simostranda.

– Jeg var veldig heldig, anfører den tidligere medaljegrossisten til TV 2.

ÅPNER OPP: Ole Einar Bjørndalen er i VM i Nove Mesto, som TV 2s ekspert og forteller om egne utfordringer. Foto: Michael Allen / TV 2

Nylig rundet Bjørndalen 50 år, men de kjære minnene fra oppveksten er lett å hente frem.

Ole Einar og kameratene sugde til seg kunnskapen fra barndomstreneren, som var inspirert av Willy Railo - en norsk pioner innen idrettspsykologi.

– Men det var ikke satt i noe system, legger Bjørndalen kjapt til.

I dette intervjuet forteller han om sin store utfordring som utøver, de oppsiktsvekkende grepene han tok og sin bekymring for unge skiskyttere.

MINNES TRENINGEN: Teknikker om avspenning og visualisering ble formidlet av barndomstreneren til Ole Einar Bjørndalen. Foto: Michael Allen / TV 2

Ole Einar Bjørndalen har vært først ute med det meste innen skiskyting, en idrettens «Petter smart».



Krokete skistaver, sømløse skidresser, karbonsko eller revolusjonerende bindingssystem. For å nevne noe.

På evig jakt etter det lille ekstra som kan gjøre ham enda bedre.

Nysgjerrigheten på mental trening ble pirret tidlig, men først mange år senere knakk han virkelig koden.

GULL: Sterke hender kastet Ole Einar Bjørndalen opp i ren begeistring etter at han hadde gått til gull på skiskyttersprinten 18. februar 1998. Foto: Per Løchen / NTB

– Jeg var ekstremt ustabil i prestasjonene og hadde et veldig høyt temperament, forklarer Bjørndalen.

Selv tidenes mannlige vinterolympier hadde et indre dyr han måtte temme.

Løsningen fant han i Øyvind Hammer, en selger i Drammen som ville treffe Bjørndalen for å lære av toppidretten.

VINTER-OL: Ole Einar Bjørndalen (t.v.) blir gratulert av sin rådgiver Øyvind Hammer etter å ha blitt OL-mester på 20 km skiskyting i Salt Lake City, 11. februar 2002. Foto: Erik Johansen / NTB

– Jeg lurte meg til et møte med Ole Einar, ved at han fikk en støvsuger som han trengte, beretter Hammer til TV 2 og skrattler.

Hammer hentet inspirasjon fra idretten, og så flere likhetstrekk i hvordan de behandlet dårlige opplevelser.

– Jeg ville jo egentlig «tømme» hodet til Ole Einar, for å lære hvordan han og landslaget jobbet for å nullstille seg. Så viste det seg at de ikke hadde et system. Det var litt tilfeldig, og opp til hver enkelt, sier Hammer.

Møtet mellom ham og Bjørndalen ble en fulltreffer.

– Ole Einar er helt fantastisk ærlig med seg selv. Han la hodet på hoggestabben hele tiden med ett mål; å bli bedre. Han gjorde det som skulle til.

Som å gå på glødende kull, eller spille Black Jack på kasino til langt på natt før en viktig konkurranse.

GIKK PÅ KULL: Ole Einar Bjørndalen var villig til å teste det meste, deriblant å gå på glødende kull. Foto: Privat

Men mer om det senere.



De to inngikk en avtale.

Uansett hvor Bjørndalen var i verden skulle Hammer komme innen 24 timer dersom skiskytteren hadde behov for det.

Men det skulle vise seg å ikke alltid være like enkelt.

– Skiskyting er jo en teknisk, fysisk idrett. Og jeg så på det mer som en mental idrett, det jeg holdt på med, sier Ole Einar Bjørndalen.

Han beskriver toppidretten som et miljø der man skal vise færrest mulige svakheter. Spesielt mentalt.

– For meg var det veldig naturlig å ikke prate med treneren eller legen på laget om det. Derfor brukte jeg brukte en mental trener hele min karriere om forstyrrelser jeg hadde i mitt liv, da.

Det superduoen Bjørndalen og Hammer drev med, skapte en slags frykt i landslagsmiljøet.

SUPERDUO: Foto: Privat

– Det var ikke naturlig å vise en sånn type svakhet at du virkelig trenger hjelp på det holdet, sier Bjørndalen.

For han ble Hammer avgjørende.

– Jeg hadde ikke hatt sjanse til å oppnå de resultatene hvis jeg ikke hadde hatt en sånn person.

Vi spoler tilbake.

MOTIVASJON: Ole Einar Bjørndalen forbereder seg til VM i i skiskyting, sammen med Øyvind Hammer, februar 2000. Foto: Morten Holm / NTB

Da Bjørndalen og Hammer begynte å jobbe sammen, var fokuset først på det tekniske.

– Men det endte jo med at vi jobba 90 prosent med mentale forstyrrelser i livet. Og når det var i balanse, så var jo idretten enkel, forklarer Bjørndalen.

Han hadde et hode som spant rundt skiskyting døgnet rundt.

– Det var mitt aller største problem. Jeg måtte finne gode teknikker for å være av - og ekstremt på.

Også var han hissig.

TEMPERAMENT: Ole Einar Bjørndalen hadde kort lunte. Foto: Michael Allen / TV 2

Å lære seg å styre temperamentet var en av oppgavene han fikk i hjemmelekse. Kontrollere tankene slik at han fikk kontroll på følelsene.

– Men man kan ikke trene på det i konkurranse, forklarer Hammer.

Ole Einar fikk derfor beskjed om at han skulle øve seg på å være blid i trafikken.

– Han irriterte seg over idioter og kø, så da ble det en av treningsarenaene, avslører mentaltreneren.

GA HJEMMELEKSE: Øyvind Hammer ga Bjørndalen beskjed om å trene på å være rolig bak rattet. Foto: Marcel Leliënhof

Skiskytteren måtte snu det til noe positivt, slik at han fikk ro istedenfor å bli forbanna.

Selv om kjemien mellom Bjørndalen og Hammer var full klaff, ble ikke møtet med den offisielle delen av Skiskytter-Norge like positivt.

– Det var en tøff hverdag, minnes Bjørndalen.

Hammer fikk verken billetter eller akkreditering til konkurranser.

– Han ble nesten forvist fra hotellene, for vi skulle ikke ha en type mental trener som gikk i en dress.

Hammer beskriver det som en blandet opplevelse.

– På den ene siden var de veldig trivelige folk. Samtidig så de på meg som en som kom utenfra og begynte å stille spørsmål ved det de drev med.

Hammer sier at han i dag kan forstå deres skepsis.

– Hvis jeg skal være litt voksen, ler han.

Samtidig stusser motivatoren over at ikke Skiskytterforbundet har vært mer interessert i å lære av Bjørndalens suksess.

– Jeg synes at det er litt rart at han ikke har blitt spurt. Når «kongen av skiskyting» legger opp, har man tenkt på at han kunne vært en kapasitet?

GULLGROSSIST: Ole Einar Bjørndalen med fire gull i VM i Pyeongchang. Foto: Heiko Junge / NTB

Men duoen trosset motstanden de møtte.

– Jeg kontaktet ham når jeg ikke fikk ting til å stemme, så vant jeg dagen etter. Det skjedde hver gang jeg tilkalte ham, beskriver Ole Einar.

– Kan du avsløre hva dere gjorde?

– Det er jo litt privat det …, begynner Bjørndalen, men byr likevel på en historie ikke så mange kjenner til.

Året var 2000 og skiskyttersirkuset befant seg i Anterselva.

PÅ SEIERSJAKT: Ole Einar Bjørndalen. Foto: Calle Törnstrøm / NTB

Ole Einar leverte ikke varene på standplass, og endte nok en gang langt ned på resultatlistene.

– Jeg var ikke i nærheten, og skjøt så mange bom.

Hammer ble tilkalt og de to begynte å gruble på hva som måtte til for at Bjørndalen skulle få ned blinkene.

– Jeg var jo sånn 24-7-utøver, og da blir det ofte litt for mye for huet. Du blir nesten utslitt før du skal komme til start.

BOM: Svart dag under verdenscup-åpningen i skiskyting i Anterselva. Ole Einar Bjørndalen tuslet ut fra stadion som nummer 95. Foto: Calle Törnstrøm / NTB

– Så hva gjør man da?

– Nei, da satt vi oss i bilen, tok på oss finstasen, også reiste vi på kasino og hadde det gøy.

Hammer og Bjørndalen spilte kasino i nærmere åtte timer, til klokken 02.00 om natta.

– Jeg sov fem, seks timer, våknet dagen etter til vanlig gjennomgang av løpet som tar ti minutter. Så vant jeg. Jeg var glad og koblet totalt av, og fikk en fin opplevelse.

– Hvorfor akkurat kasino, Hammer?

– Det å da ta på seg svarte, pene sko, dra på seg dress og få på seg pen, nystørke skjorte, er det stikk motsatte av hva disse folka driver med til vanlig.

Å gå på kasino var også litt «guttete» og kult.

AVKOBLING: Flere ganger dro Bjørndalen og Hammer på kasino. Blant annet dette i Salzburg. Foto: Casinos Austria

– Jeg fikk en sjampis, Ole Einar en Farris, vi spilte Black Jack og snakket ikke om skiskyting i det hele tatt, beskriver mentaltreneren.

Han var dessuten opptatt av at belastningen skulle være minimal.

– Jeg kunne tatt han med på noe som var gøy, men som gjør at du blir sliten. Da har du egentlig fått variasjon, men risikert at det går ut over løpet.

Om man ikke tyr til kasino, så brenner Bjørndalen for at idretten må gjøre mer for utøvernes mentale helse.

Mye mer.

I dag er det kun ett spørsmål i helseattesten som nevner mentale utfordringer hos utøverne.

BRENNER FOR MENTAL HELSE: Ole Einar Bjørndalen mener det må bli naturlig å prate om mentale utfordringer. Foto: Michael Allen / TV 2

– Idrett er jo en stor mental belastning. Da er det veldig viktig at man har en balanse i livet. Det kan ofte bli for mye idrett, eller at det kan bety litt for mye.

50-åringen fra Simostranda argumenterer hardt for at kunnskapsnivået må heves mange hakk.

Mental helse er ikke så enkelt, minner han om.

– Det er en daglig prosess som man må gjennom hvis man sliter, og da må man ha hjelp. Og hvis det har gått langt, så må man ha veldig profesjonell hjelp.

TV 2 har tidligere omtalt at skiskytterfamilien har vært preget av flere selvmord.

– Det berører meg voldsomt. Vi har hørt historiene før det også ble skrevet om, forteller Bjørndalen.

BERØRT: Foto: Michael Allen / TV 2

– Hvordan kan vi gjøre det normalt å prate om? Å ha flere dager balanse tror jeg er helt avgjørende for at man skal unngå slike situasjoner.

Nå vil han ha endringer for å forebygge at flere tar sitt eget liv.



– Jeg tror det kunne være smart at man må ha gjennomført et lite kurs fra junior-nivå opp til senior-nivå, om man skal gå Norges Cup-renn eller IBU-renn.

Kurset bør være obligatorisk, mener skiskytterkongen.

– Resultatene klarer de fleste å håndtere, men det er jo hva som skjer med hver enkelt, hvordan man tenker og løser ulike ting, som er avgjørende.

Målet må være null tilfeller med selvskading. Bjørndalen kjøper heller ikke argumentet om at idretten speiler samfunnet når det gjelder selvmord og mental uhelse.

– Det aksepterer jeg ikke som en idrettsfan og en som er glad i idretten. Det skal ikke speile resten av samfunnet. Vi skal være best på dette her også.

Det hjelper ikke bare å ta medaljer hvis vi ikke er i mental god helse, minner Bjørndalen om.

– Jeg tror det aller viktigste er at man finner seg noen gode «rundingsbøyer», som jeg vil karakterisere som en ekstremt god venn, bestefar eller en mental trener.

TRYGG: Bjørndalen anbefaler å finne seg en man stoler på. Foto: Michael Allen / TV 2

En du stoler 100 prosent på.

Slik han gjorde med Hammer.

– Han viste tillit i alle år, og gjør det enda, så det er en fin rundingsbøye som jeg hadde, sier Bjørndalen.

– Jeg tror det var en trygghet for Ole Einar at jeg var der uansett. Jeg hadde ingen annen agenda enn hans beste. Og uansett hvor dårlig ting gikk, var det ikke krise. Da tenkte vi på hva vi kunne gjøre videre, slutter Hammer.





Ole Einar Bjørndalen er tilknyttet TV 2 som ekspertkommentator i skiskyting.