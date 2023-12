Bjørndalen slår alarm: – Trykker en løper psykisk ned

Se verdenscup i Skiskyting på TV 2 Direkte og Play NÅ!

På herrenes stafett i Hochfilzen fikk ikke Johannes Dale-Skjevdal plass på Norges lag.

Det overrasket flere. Landslagssjef Egil Kristiansen forklarer avgjørelsen slik:

– Hadde det vært rein langrenn i dag, så hadde nok Dale gått stafetten i dag. Vi vet fra tidligere at han har hatt litt problemer med stående skyting når det har vært stafett, og vi vil heller skåne han fra den opplevelsen, forklarer trener Egil Kristiansen til TV 2.



Den uttalelsen får TV 2s eksperter til å reagerer kraftig.

– Her avskriver de Johannes Dale fra å gå stafett i fremtiden, høres det ut som. Jeg er ikke veldig enig i det Egil sier her. Nå er det lenge til VM, Dale burde ha gått i dag. Da kunne de justert inn den stafetten i Ruhpolding, sier Ole Einar Bjørndalen.

– Jeg er ikke veldig happy med den måten å trykke en løper psykisk ned, for han har så sykt gode opplevelser her i Hochfilzen, sier Ole Einar Bjørndalen.

REAGERER: Ole Einar Bjørndalen er svært kritisk til uttalelsene til Egil Kristiansen. Foto: Marte Christensen / TV 2

Også Tiril Eckhoff er lite imponert over Kristiansens uttalelser.

– Jeg synes det er knallhardt det Egil sier. Han har hatt dårlige erfaringer med stående skyting før. Jeg vil ikke si at når trener går ut med det på nasjonalt TV, at det gjør det noe bedre for Johannes som gjerne ville gått denne stafetten her.



– Jeg synes det er et merkelig valg. Sturla er på god vei og i bedre form, og så skal han presses inn i et nytt skirenn, og så sitter Dale der og ikke får muligheten, sier Tiril Eckhoff.

Disse går for Norge i Hochfilzen:

Johannes Thingens Bø

Tarjei Bø

Sturla Holm Lægreid

Vetle Sjåstad Christiansen