Bjørndalen rystet etter dødsbudskap

BLE 43 ÅR GAMMEL: Simon Hallenbarter, med nummer 6 på startnummeret, har deltatt i tre OL for Sveits. Foto: UWE LEIN

Den tidligere sveitsiske skiskytteren Simon Hallenbarter er død, 43 år gammel.

Det melder den sveitsiske avisa Neue Zürcher Zeitung.

Hallenbarter tok livet sitt mens han var på ferie i Østerrike sammen med kjæresten.

Preget Bjørndalen

Ole Einar Bjørndalen, som konkurrerte mye mot sveitseren, reagerer med vantro når han får høre om dødsfallet.

– Det er fryktelig trist for de som sitter igjen, en bunnløs sorg at folk går så langt. Skiskytterfamilien er så liten at det går innpå oss alle når en kollega velger å gjøre noe sånt. Alle kjenner hverandre, sier Bjørndalen.

RYSTET: Ole Einar Bjørndalen konkurrerte mye mot Simon Hallenbarter. Foto: Vidar Ruud

Sveitseren deltok i OL tre ganger, først i Torino 2006, deretter Vancouver i 2010 og Sotsji i 2014.

Hallenbarter nådde aldri pallen i mesterskap eller verdenscupen, men han hadde seks plasseringer blant topp 10.

– Han var en veldig hyggelig type. Vi pratet stort sett bare i garderoben etter renn og slike ting, men jeg hadde et veldig godt inntrykk av ham, sier Bjørndalen.

– Fælt å tenke på

I 2019 opplevde han at hans gode venn og lagkamerat gjennom en årrekke, Halvard Hanevold, gikk bort brått og uventet.

Nyheten om at nok en skiskytterkollega er borte gjør Bjørndalen trist.

– Det verste er når man ikke får hjelpen man trenger, eller ikke tør å spørre om hjelp før det er for seint. Det er det jeg tenker på. At vi ikke klarer å avverge det. Livet skal ikke ende sånn. Det er fælt å tenke på, sier Bjørndalen.