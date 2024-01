Bjørlo til TV 2: – Jeg var ikke ønsket

PÅ REISEFOT: Morten Bjørlo var på plass på Værnes onsdag formiddag. Nå reiser han og resten av RBK til Gran Canaria for en to ukers treningsleir. Foto: Per-Atle Karlsen

Han går om bord flyet til Gran Canaria med en bismak, Morten Bjørlo.

28-åringen var blant dem som i utgangspunktet fikk beskjed om at han ikke fikk være med på trøndernes første treningsleir, en avgjørelse sportslig leder Mikael Dorsin og resten av klubben snudde på i siste time.

– Jeg tror det er kjent at jeg ikke var ønsket med på leir i første omgang. Så har vel Rosenborg svart på hvorfor de mener at jeg ikke skulle være med, men jeg stiller meg bak uttalelsene til NISO og er selvfølgelig ikke enig i det. Men jeg er glad for at det ordnet seg og så blir det fine uke der nede nå, sier Morten Bjørlo når han møter TV 2 på Værnes onsdag formiddag.

NISO-leder Kristoffer Vatshaug sa i et intervju med VG at de er sterkt kritiske til at RBK i første omgang valgte å utelate Bjørlo fra treningsleiren.

RBKs sportslige leder, som ikke ønsker å snakke med TV 2 før avreise til Gran Canaria, skylder på sin side på økonomien.

– Som sportslig leder har jeg et budsjett å forholde meg til. Vi har kommet frem til et antall folk i spillerstall og støtteapparat som vi kan reise med for å få det til å fungere, sa Dorsin til Nidaros tidligere i uken.



Planen var i utgangspunktet at Bjørlo skulle trene med juniorlaget, men med Olaus Skarsem på vei til Bulgaria, snudde Rosenborg i sin avgjørelse.

– Det var vel planen helt i begynnelsen, ja. Men jeg fikk forlenget ferie istedenfor. Nå ordnet det seg, så jeg er glad for det, sier Bjørlo.



– Føler du nå at du starter med blanke ark og med like muligheter som resten?

– Jeg føler at jeg har blanke ark med treneren. Jeg tror ikke det er han som står bak, egentlig. Jeg gleder meg til å bli kjent med både han og assistenten og så ser jeg bare fremover nå.



Ifølge TV 2s opplysninger ska Bjørlo imidlertid ha fått nok. Etter alle solemerker er han Rosenborg-spiller på lånt tid.

Midtbanespilleren kom gratis fra HamKam før forrige sesong, men siden RBKs trenerbytte i fjor sommer har utsiktene for spilletid blitt stadig vanskeligere for en Bjørlo som var lånt tilbake til gamleklubben på Hamar siste del av 2023-sesongen.

Selv ønsker ikke hovedpersonen å kommentere særlig rundt egen fremtid, annet enn at det ikke er sikkert at han forsvinner i vinter.

– Nei, ikke nødvendigvis. Som sagt har jeg vært veldig motivert for å vise meg frem foran et nytt trenerteam, og så får vi ta det derfra, sier han.



Bjørlo er bare én av flere som Dorsin og co ønsker å kvitte seg med i løpet av vinterens overgangsvindu.

Rasmus Wiedesheim-Paul har allerede forlatt klubben til fordel for svenske Halmstad, mens Olaus Skarsem er på vei til Bulgaria. Etter det TV 2 kjenner til skal et Rosenborg på sparebluss være villig til å kvitte seg med enda flere før sesongen sparkes i gang.