Bite-krangel: – Det er tydelig

CC-Amfi (TV 2): Selv benekter Andrew Nielsen at han har bitt noen.

Storhamar - Vålerenga 4-4 (5-4 etter straffer)

Det ble en ellevill toppkamp mellom Storhamar og Vålerenga.

Det hele måtte avgjøres på straffer etter 4-4 i ordinær tid, der hamarsingene vant etter scoring fra Martin Johnsen.

– Et jafs



På stillingen 2-3 så det tilsynelatende ut som VIFs Andrew Nielsen satte tennene i Johnsen.

– Man ser kjeven tar et jafs, kommenterte TV 2s hockeyekspert Erik Follestad.

Se og bedøm selv i videovinduet øverst!

Nielsen benektet anklagene etter kampen.

– Nei, han tar hånden i munnen min. Jeg bet ingen, svarer Nielsen.

– Jeg har ingen tenner og jeg bet ham ikke, fortsetter kanadieren.

AVVISER: Andrew Nielsen mener han ikke bet Storhamars Martin Johnsen. Foto: TV 2

Storhamar-spiller og offer Johnsen er klar i sin vurdering.

– Det er vel ganske tydelig at han tar et lite bit der. Han er jo hentet for å være en tøffing, det viser han bra der, sier Johnsen syrlig.



TV 2s hockeyekspert Follestad er heller ikke i tvil.

– Det er klart at vi må spørre om det. Vi har tydelige TV-bilder og man ser at han biter, sier Follestad.

– Han mangler to tenner, men det får stå for hans regning. Om det er svaret hans på det, sier vel det det meste, fortsetter eksperten.

REAGERER: TV 2s hockeyekspert Erik Follestad. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Pinlig

– Hva synes du om det han gjør?

– Det er annet pinlig han gjør utpå der. Nå skal ikke jeg kaste stein i glasshus og snakke om «diving», men han er flink på det han og, sier Johnsen

Han innrømmer samtidig at han selv har overspilt.

– Ja, jeg hadde en i Håkons hall som ikke var helt bra. Den kan jeg legge meg flat for. Mer enn det har det ikke vært.

Matchvinneren sørget for en luke på ett poeng ned til Vålerenga. Storhamar leder EHL foran Oslo-laget.

Johnsen var alene om å finne nettmaskene der det i alt ble tatt 20 straffer.

– Det var digg det. Markus (Stensrud) er veldig god på straffer og den satt til slutt, sier Johnsen til TV 2.