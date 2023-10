Bistandsadvokat: Gjert Ingebrigtsen anmeldt av familiemedlem

Gjert Ingebrigtsen, her fra onsdagens møte med Norges Friidrettsforbund. Foto: Frode Sunde / TV 2

Gjert Ingebrigtsen er anmeldt for vold i nære relasjoner, opplyser bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen.

Bistandsadvokat for brødrene Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen, Mette Yvonne Larsen, opplyser overfor Aftenposten at Gjert Ingebrigtsen er anmeldt av et familiemedlem.

Gjert Ingebrigtsen er anmeldt for vold i nære relasjoner.

– Det er levert en anmeldelse mot Gjert Ingebrigtsen i denne saken, men jeg skal ikke si noe mer om hva det gjelder eller hvem det er, sier Larsen til NRK.



BEKREFTER ANMELDELSE: Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Larsen bekrefter anmeldelsen også overfor TV 2.



Politiinspektør og seksjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Terese Braut Våge, ønsker ikke å kommentere saken.

Ukjent for Elden

Gjert Ingebrigtsens advokat, John Christian Elden, kommenterer anmeldelsen i en e-post til TV 2:

– Utover at media stiller spørsmål om dette er jeg ikke blitt gjort kjent med at det foreligger noen anmeldelse fra politiet i dag da jeg klokken 14.11 mottok saksdokumentene, skriver Elden til TV 2.



GJERT-ADVOKAT: John Christian Elden. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Jakob, Henrik og Filip Ingebrigtsen hevdet i et innlegg i VG forrige uke at de var utsatt for vold i oppdragelsen, og at det lå bak bruddet med ham som trener.

Gjert Ingebrigtsen benekter anklagene.



Ingebrigtsen-brødrene brøt med Gjert som trener før 2022-sesongen. Gjert Ingebrigtsen har fortsatt som trener for Narve Gilje Nordås.

Etterforsker Gjert

Torsdag ble det kjent at politiet skal etterforske Gjert Ingebrigtsen på bakgrunn av sønnenes innlegg.



Politiinspektør Terese Braut Våga i Sør-Vest politidistrikt møtte TV 2 torsdag ettermiddag.

– Denne saken er opprettet som sak etter straffelovens paragraf 282, som er mishandling i nære relasjoner. Det er en sakstype som er høyt prioritert i politiet, sa Braut Våga til TV 2.

Strafferammen på mishandling i nære relasjoner er seks år. Gjert Ingebrigtsen nekter for å ha vært voldelig mot sine barn.

– Sånn generelt er det avhør som er det vanligste beviset i en sånn type sak. Det er også naturlig i denne saken å gjennomføre avhør, sier Braut Våga.

Hun vil ikke kommentere hvem eller hvor mange politiet har avhørt.