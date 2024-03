Birkebeinerrennet utsatt: – Jeg ble superlettet

– En bra avgjørelse, sier TV 2s langrennsekspert Petter Northug – som selv stiller til start i det tradisjonsrike rennet.

Kraftig vind og nedbør skaper kjempetrøbbel for arrangørene av Birkebeinerrennet. Nå er det besluttet å flytte hovedrennet fra lørdag til søndag.

NRK-profil Emil Gukild reagerer på lik linje med Northug.

– Jeg ble superlettet.



– Fantastisk at rennet utsettes til søndag! Lørdag hadde blitt katastrofe og avlysning hadde ødelagt mye for Birkens fremtid. Modent og riktig å flytte rennet, sier Gukild til TV 2.



DREVEN: Emil Gukild gjør det skarpt i skisporet – her under langløpet Marcialonga tidligere i vinter. Foto: Marcialonga

Sammen med tidligere langrennsstjerne Anders Aukland og NRK-profilen Silje Nordnes har han podkasten «Skiklubben».

Der har de uttalt et mål om at Gukild skal gå på under 3.30, og at Nordnes skal komme seg under 6.30.

– Hvis det skal gå, trenger vi fine forhold. Det får vi på søndag. Jeg er 100 prosent enig i at dette er riktig avgjørelse, melder Gukild.



– Tror du det kommer noen negative reaksjoner på at det utsettes?

– Det kan potensielt komme negative reaksjoner fra folk som reiser langveisfra og har bestilt fly, tog og hotell. Det har jeg full forståelse for. Men å arrangere på lørdag tror jeg ikke hadde vært forsvarlig, melder Gukild.



Han tror ikke utsettelsen vil påvirke egen prestasjon.

– Men jeg håper bare ikke at det blir for løse forhold etter all nedbør på fredag og lørdag.



Beslutningen ble tatt etter et krisemøte torsdag. Ski Classics-eliten skulle etter planen ha gitt seg i kast med det tradisjonsrike renn fra Rena til Lillehammer lørdag. Slik blir det nå ikke.

Værmeldingene inneholder svært sterk vind over fjellet, i tillegg til nedbør i form av regn og snø lørdag. Vindkastene skal bli på over 20 meter i sekundet.

Det gjør at arrangørene tar drastiske grep for å sikre gjennomføringen og at forholdene skal være forsvarlige for de mange tusen som skal stille til start.

– Rennet blir nå flyttet fra lørdag til søndag, sier Ski Classics-sjef David Nilsson til NTB.

– Årsaken er at det blir veldig kraftig snøvær lørdag. Det gjør det uforsvarlig å sende folk over fjellet. Det er ikke noe alternativ. legger han til.

Roser arrangøren

Ski Classics-sjefen roser arrangørene av Birken for arbeidet som er lagt ned og det krevende grepet som nå tas.

– Fra min side i Ski Classics er jeg veldig imponert over jobben som er lagt ned. Arrangørene lærte seg mye fra sist de måtte avlyse. Husk at det er mye logistikk som skal gjøres når man nå endrer, sier Nilsson.

Han håper flyttingen til søndag ikke endrer oppmøtet.

– Jeg håper at alle mosjonister stiller søndag. Da kommer det til å bli en fantastisk opplevelse. I tillegg blir kanskje ikke logistikken helt perfekt, men arrangøren gjør alt de kan.

Så sent som i fjor flyttet arrangørene skøytebirken fra fredag til lørdag. En flytting får samtidig store konsekvenser.

– Det er store logistikkutfordringer knyttet til å gjøre dette. Det handler blant annet om transport av folk og bagasje. Mange brikker må falle på plass, sa Birken-sjef Hans Otto Olsen til NTB tidligere torsdag.

Han understreket samtidig at det var gjennomførbart å skulle flytte rennet. Utøvernes sikkerhet må stå i høysetet.

REGJERENDE: Andreas Nygaard vant Birken 2023. Foto: Birkebeinerrennet / Handout

Nygaard kritisk

Tidligere Birken-vinner Andreas Nygaard hadde torsdag morgen null tro på at det skulle bli renn lørdag.

– Det blir ikke noe startskudd på lørdag, det er bare å glemme. Dette har vært en varslet katastrofe. Det er meldt 25 m/s i kastene fra nord, sa han til NRK.

Årets utgave av Birkebeinerrennet er den 84. i rekken.

Nygaard har vunnet de to siste årene på herresiden. Astrid Øyre Slind har to strake triumfer blant kvinnene.