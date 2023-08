Bildet fjernet etter kritikk: – Tullete

– Det er veldig synd, for man kan drive med flere ting, selv om man driver med idrett, sier Cathrine Larsåsen (36) til TV 2.

Den svenske stavhopperen og verdensrekordholderen Armand Duplantis har de siste ukene frontet en kampanje for tannhelsetjensen Aqua dental.

Det har han blant annet gjort i bar overkropp, hvor 23-åringen poserer liggende i en seng.

BYR PÅ SEG SELV: Armand Duplantis. Foto: Facebook/Aqua Dental

Men etter negative kommentarer på sosiale medier er bildet tatt bort fra kampanjen.

– Vi har valgt å ta bort det bildet som visse personer reagerte på og vi forstår de kritiske reaksjonene, skriver markedssjef i Aqua Samir Chahimi til svenske Hänt.

– Jeg bryr meg ikke

Larsåsen har selv figurert i lignende kampanjer som Duplantis i sin aktive karriere.

– Jeg tenker det er litt sarte sjeler som mener at dette er noe som må fjernes. Jeg synes det er tullete. Det som er litt trist med å være idrettsutøver, er at man nesten ikke får lov til å være noe annet enn den idrettsutøveren.

REAGERER: Den tidligere norske stavhopperen Cathrine Larsåsen. Foto: NTB

– Og hvis du skiller deg ut eller gjør noe modelloppdrag eller noe annet, får du veldig lett kritikk i den verden vi lever i dag, sier Larsåsen.



Selv har ikke Duplantis forståelse for at bildet har blitt fjernet.

PROFIL: Armand Duplantis feirer verdensrekorden på 6,21 meter i juli 2022. Foto: KAI PFAFFENBACH

– Nei, jeg bryr meg egentlig ikke. Det (bildet) er litt sexy, men det får vel være greit, sier svensken til Expressen.

23-åringen får støtte fra norsk hold.

– Det er ikke noe feil å fronte og vise den kroppen man har. Det er det man tross alt lever av og som har gjort at man presterer på et høyt nivå, sier Larsåsen.

Storavisen Aftonbladet har også slått opp saken.

– Ikke ideelt

Duplantis er storfavoritt til å ta gull i VM i Budapest, som han gjorde i 2022. Blant konkurrentene er de norske håpene Pål Haugen Lillefosse og Sondre Guttormsen.

Larsåsen tror det at den svenske stjernen er inne i et mesterskap kan ha vært med på avgjørelsen om å fjerne bildet.

– Negativ omtale er jo ikke ideelt for Duplantis som skal prestere i et VM. Hvis han blir stilt masse kritiske spørsmål, kan det føre til at han får fokus på noe annet, selv om han er veldig sterk mentalt.

Onsdag starter kvalifiseringen for svenske og norske stavhoppere. Medaljene deles ut lørdag.