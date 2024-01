Bildene fjerner tvil

STJERNE: Alisha Lehmann, her i aksjon for Sveits. Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN

Det var tilbake i november 2022 at tabloiden Daily Mail hevdet at Alisha Lehmann og Douglas Luiz hadde gått fra hverandre.

Begge to er fotballstjerner for den engelske toppklubben Aston Villa.

Roten i problemene skal, ifølge avisen, ha vært en frekk fotoshoot Lehmann deltok i til en kalender.

«Om det ikke er riktig tidspunkt, kommer det en annen gang», skrev Lehmann, samtidig som ryktene svirret om det påståtte bruddet.

KJÆRLIGHET: Mellom Aston Villa-spillerne Alisha Lehmann og Douglas Luiz. Foto: Aston Villa FC

– Elsker deg

Den gangen ser ut til å være nå, for melodien virker å ha fått en annen tone.

På Instagram har Luiz delt flere bilder av de to, som kan tyde på at duoen igjen er kjærester.

«Gratulerer med dagen min kjære, det er så godt å være en del av din glede. Gud velsigne deg mer for hvert år,» skriver brasilianeren i innlegget:

Lehmanns svar avkrefter ikke akkurat spekulasjonene:

«Elsker deg», skriver hun i kommentarfeltet.

Samtidig har 25-åringen annonsert en ny kalender av lettkledd karakter for 2024.



Delte hint

De første dryppene rundt de to stjernenes oppblomstrende forhold kom allerede på nyttårsaften.

Da la Lehmann ut bilder på sosiale medier, som viste at hun tilbrakte kvelden med den mannlige Villa-spilleren.

«Happy 2024», skrev sveitseren. Hun har over 16 millioner følgere på Instagram:



Det var under jule- og nyttårstider 2021/22 at det kom fram at Lehmann og Luiz hadde funnet kjærligheten, som TV 2 tidligere har omtalt.

POPULÆR: Aston Villas Alisha Lehmann. Foto: Zac Goodwin

Ikke første gang

Lehmann har tidligere vært sammen med en annen spiller i samme drakt.

I tre år var hun kjæreste med sin sveitsiske landslagsvenninne Ramona Bachmann. Det ble slutt i mars 2021.

Douglas Luiz er fast inventar på Unai Emerys Villa-mannskap, som har imponert med en foreløpig fjerdeplass i Premier League i år.

Like bra sportslig går det ikke for Lehmann, som bare har startet fire oppgjør for laget fra Birmingham denne sesongen.