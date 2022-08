Betaler to millioner kroner for å delta i turnering

Han er allerede verdensmester, Espen Uhlen Jørstad fra Steinvika i Steinkjer. Det ble han for halvannen måned siden, da han i konkurranse med 8662 andre pokerspillere gikk til topps i main event i World Series of Poker (WSOP).

Nå venter en ny utfordring.

En utfordring ulik alt annet.

Jørstad punger ut 200.000 dollar, omkring to millioner norske kroner, for å delta i en Triton-turnering for kun inviterte spillere. Motstanderne blir pokerstjerner som Phil Ivey, Stephen Chidwick, Jason Koon og Seth Davies.

– Jeg har lyst til å hevde meg på det høyeste nivået i poker. Hvis du har lyst til å være anerkjent som en av de beste, må du spille mot de beste og spille bra mot de beste over lang tid, sier Espen Uhlen Jørstad til TV 2.

– Så det er dette som er både planen og målet, å spille de tøffeste turneringene i verden og forhåpentligvis bevise at jeg hører hjemme der, legger han til.

Har hvilt ut

Han har råd til det, etter seieren i WSOP. Han har også tatt seg tid til å hvile ut litt, selv om han nå har spilt poker igjen i flere uker.

– De første par ukene tok jeg det bare med ro i Las Vegas og lot ting synke inn. Det kom mange forespørsler om intervjuer og podkaster og så videre, så jeg tok meg av det.

Ett av intervjuene var med oss i TV 2. I det intervjuet fortalte han blant annet om mobbing i oppveksten.

Etter pausen og intervjurundene reiste Jørstad til Miami og spilte fire turneringer der, før han fløy tvers over USA og landet i et cashgame i Los Angeles.

– Nå er jeg i Kypros for å spille her i 2-3 uker, blant annet Triton.