Bet seg merke i noe ved Haaland: – For lite snakket om

– Hadde du bedt Picasso male et hus, hadde han vært på nivå med de fleste malere.

– Men ber du han gjøre det han kan best, er han på et eget nivå. Det samme gjelder Haaland, skisserer TV 2s Jesper Mathisen.

Superspissen fra Jæren tegnet seg inn i historiebøkene forrige sesong.

Denne sesongen har det gått litt tråere.

Etter at han kom tilbake fra skade, er det blitt fem mål på ti Premier League-kamper. Tittelbataljen mot Arsenal fikk debatten til å rase i England.

KNALLTØFT: Den brasilianske stjernen Gabriel, med stoppermakker William Saliba, fulgte Erling Braut Haaland som en skygge da Arsenal nøytraliserte Manchester City. Foto: Carl Recine / Reuters / NTB

– Fikk vel høre det

På direktesendt TV hevdet Roy Keane at Haaland nesten er som en League Two-spiller, nivå fire på balløya, når det kommer til banespillet.

– Det er jo litt sånn. Han er ekspert, skal lage litt overskrifter og er frittalende. Han fikk vel høre det av andre som syntes at det var helt håpløst, bemerker Thorstein Helstad – tidligere landslagsspiss og målgarantist.



– Det er litt måten Erling spiller på. Han er ikke så mye borti ballen, men vet hvor målet står når han først får sjansen. Og det er jo ganske viktig for en spiss, poengterer han.



MÅLSNIK: Som spillertype var ikke Thorstein Helstad helt ulik Erling Braut Haaland. Han trivdes aller best da han fikk løpe i bakrom. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Ifølge Helstad kan en god del av Haalands lille formdupp forklares med skaden i vinter.

Den tidligere spissprofilen forklarer at det kan gå utover godfølelsen og rytmen.

Blant annet.

– Det går litt på timing og sånt i spillet. Kanskje er du ikke så på fremfoten som før, du kan bli stående litt mer og vente et halvsekund. Da blir du effektivt stoppet i de beste ligaene i Europa, forklarer Helstad.



Landslagssjef Ståle Solbakken mener at en skadeperiode vil påvirke en hvilken som helst spiller.

LANDSLAGSNEDTUR: Det ble ikke seier mot verken Tsjekkia eller Slovakia for Ståle Solbakken og Erling Braut Haaland under forrige samling. Etter klubbsesongen kommer det nye muligheter. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Har du hatt en skadeperiode på åtte uker, enten du er Messi, Haaland, Ødegaard eller en vanlig dødelig en, bruker du litt tid på å få den samme rytmen og den samme touchen. Du orker ikke å eksplodere så mange ganger i kampene som når du er helt fysisk på toppen. Det gjør at du kanskje må velge situasjoner annerledes, forklarer Solbakken.



Solbakken-påstand

Landslagssjefen påpeker også at Haaland har også har lidd av en annen grunn.

– De Bruyne har vært skadet i tre-fire-fem måneder, den største servitøren for Erling og City. Mahrez er borte og det er nye spillere som skal spilles inn, så servicen er heller ikke den samme, sier han.

I Premier League er Haaland øverst på toppscorerlisten. 23-åringen har 19 mål på 25 kamper, 1 mål foran Aston Villa-talismanen Ollie Watkins – som har spilt 6 kamper mer enn Haaland.

I Champions League er han i tet sammen med Antoine Griezmann, Kylian Mbappé og Harry Kane.

Haaland har én kamp mindre spilt enn resten av dem.

– Jeg vil påstå at når du da greier å opprettholde nivået, score mange mål og i tillegg være toppscorer i de to gjeveste turneringene, er det en bekreftelse på at du er der oppe som en av de aller, aller største, sier Solbakken.



Hyller særlig én ting

Etter den mye diskuterte kampen mot Arsenal ble Haaland hvilt hele den påfølgende kampen mot Aston Villa.

I helgen var han tilbake fra start mot Crystal Palace.

Helstad bet seg merke i to ting i mini-comebacket.

– Når du er i rytmen, i hvert fall på det målet han setter nå sist mot Palace, er han foran stopperen i stedet for å bli stående. Det er jo det som beviser hvor god Erling er når han er i slag, sier Helstad.

Det andre er hvordan Haaland takler det enorme søkelyset som er på ham.

– Det forteller mye om den mentale styrken. Du må stå i det hele tiden. Jeg tror også at han synes det er litt gøy å leve i det og vite at kan prestere og motbevise dem som gir deg kritikk en helg, og så er de nødt til å bite det i seg helgen etter.



FRYKTINNGYTENDE: Mot Crystal Palace var Erling Braut Haaland tilbake på scoringslisten. Også Kevin De Bruyne var tilbake i storslag. Foto: Adam Davy

– Det blir kanskje litt for lite snakket om, den mentale styrken og påkjenningen som er i toppfotballen. Han viser en ekstrem styrke der, som klarer å stå i det. Det er ikke alle som klarer å håndtere det. Han har nok også et godt team rundt seg, som er like viktig, mener Helstad.

Solbakken mener kritikken av Haaland kommer raskere fordi han har prestert på det aller høyeste nivået, i samme klasse som for eksempel Kylian Mbappé, Vinicius Jr. og Kevin De Bruyne.

– Da vil kritikken komme raskere enn det den vil for mange andre. Det må Erling stå i, og det gjør han fint. Så fikk han en tap-in nå mot Crystal Palace, som kan være et fint vorspiel for det vi skal se på tirsdag, varsler landslagssjefen.



– Det store høydepunktet

Da venter Real Madrid på selveste Santiago Bernabéu.

Jesper Mathisen konstaterer at Roy Keane er flink til å sette ting på spissen, slik gjerne han selv og flere av sine ekspertkollegaer er.

– Haaland er ikke noe bedre enn OBOS-spillerne til å ta innkast, men når du setter han til de tingene han skal gjøre, og i den rollen han har i City, er han livsfarlig, kommenterer Mathisen.



– Han har tatt store steg som angrepsspiller på andre måter, men det kommer aldri til å bli hans store styrke. Men han er fantastisk god til det han er god på. Og der er han verdens beste, slår TV 2s ekspert fast.



FOTBALLEKSPERT: Jesper Mathisen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Det voldsomme søkelyset? En del av pakken det er å være verdensstjerne, mener Mathisen.

– Jeg tror han bruker det som motivasjon, vil stå med det lure smilet på Santiago Bernabéu og gleder seg til to kamper mot Jude Bellingham og Real Madrid. Noe sier meg at han kommer til å være vanskelig å stoppe i disse kampene sammen med resten av City. Det er jo det store høydepunktet i sesongen når disse lagene møtes, sier sørlendingen.



