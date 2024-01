Bessebergs forklaring: Slapp ung kvinne inn på rommet

BRYTER TAUSHETEN: Foruten et intervju i TV 2-dokumentaren «En varslet skandale», har ikke Anders Besseberg uttalt seg offentlig siden våren 2018. Her er han avbildet ved en tidligere anledning. Foto: Berit Roald / NTB

Dette er første gang 77-åringen forklarer seg om tiltalen.

Besseberg ankom tingretten kvart på ni onsdag og smilte og hilste til pressen. 77-åringen er ikledd dress og inntok plassen i rettssal 2 i Hokksund ti minutter før retten ble satt.



Rett over klokken elleve var Besseberg i gang med sin forklaring.

Han spurte retten om han kunne få sitte på grunn av et kompresjonsbrudd i ryggen, og forklarte at det var anstrengende å stå over lengre tid.

Besseberg innledet forklaringen med å fortelle om sin bakgrunn, før han gikk videre på jobben han har gjort som leder i skiskytingen.

– Jeg har ikke utnyttet min posisjon til personlig fortjeneste, sa han klart og tydelig.

– Mottok ingen seksuelle tjenester

Da han var ferdig med innledningen, tok retten pause. Etterpå begynte Besseberg å gå inn på punktene i tiltalen.

Angående anklagen om at han skal ha «akseptert tilbud om en prostituert som ble skaffet ham av fra en myndighetsperson innen russisk skiskyting» i 2013, forklarer Besseberg:



– Det banket på døren sent på kvelden. Jeg hadde sovnet da det banket på døren. Jeg gikk og åpnet døren. Utenfor stod det en yngre normalt kledd kvinne. Jeg trodde hun kom fra arrangørkomiteen og at hun kom for på gi meg tidsplan og lignende for morgendagen.



Han forklarer at det var helt normalt å bli tildelt en attaché i land der man ikke snakket språket, og at de fleste var «kvinner i alle aldre».



– Da kvinnen gikk inn på rommet, gikk jeg tilbake og la meg i sengen og dekket meg over med dyna.

– Da jeg på engelsk spurte hvilke beskjeder hun hadde til meg, svarte hun på russisk. Da sa jeg på engelsk at jeg måtte sove, og det siste jeg husker er at hun ristet på hodet og gikk. Jim Carrabre, medisinsk sjef i IBU, spurte på frokosten dagen etter om Kusjtsjenko hadde sendt kvinner til mitt rom også, sier Besseberg.

– Jeg mottok ingen seksuelle tjenester fra denne kvinnen, som kanskje var inne på rommet mitt i maks to-tre minutter, sier Besseberg.



Leser fra notat

Det er varslet at den tidligere skiskytingstoppen kommer til å gå grundig til verks.



Han skal i sin forklaring lese opp et håndskrevet notat. Dette for ikke å glemme eller gå glipp av detaljer, ifølge forsvareren Christian B. Hjort.

TILTALT: Anders Besseberg, er tegnet under første dag av rettssaken. Foto: Ane Hem

Fra torsdag av kan 77-åringen vente seg tøffe spørsmål fra aktoratet. Det er satt av hele seks dager til kryssforhør (utspørring) av ham. 25 andre personer skal også svare på spørsmål i vitneboksen senere i rettssaken.



Tiltalt for grov korrupsjon

Besseberg er tiltalt for grov korrupsjon som knyttes til forhold fra tiden som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

Dette er «Besseberg-saken» Besseberg har i flere år blitt etterforsket av en rekke ulike instanser for, blant annet, å skulle ha mottatt bestikkelser, dekket over russisk doping, og grov korrupsjon i sitt virke som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU). Økokrim i Norge har etterforsket påstander om grov korrupsjon, mens politiet i Østerrike har etterforsket påstander om bedrageri og dopingsvindel. Begge disse etterforskningene pågår fortsatt. Biathlon Intergrity Unit (BUI) har etterforsket saken på vegne av Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) og idretten. Anklagene mot Besseberg og Nicole Resch (tidligere generalsekretær i IBU) ble første gang fremsatt av Verdens antidopingbyrås etterretning og etterforsknings-avdeling (WADA I&I) høsten 2017. I oktober samme år innledet østerriksk politi sin etterforskning. I april 2018 gjennomførte østerriksk politi razziaer i hjemmene til Besseberg og Resch, samt i IBUs hovedkvarter i Salzburg. Østerriksk politi bekreftet da at anklagene handlet om korrupsjon på i overkant av to millioner kroner, samt bedrageri knyttet til doping. 12. april 2018 trakk Besseberg seg fra presidentvervet i IBU etter 26 år i jobben. Tidlig i 2019 ga WADA I&I over arbeidet sitt til External Review Commission (ERC), en kommisjon IBU hadde satt ned for å undersøke anklagene mot Besserbeg og Resch. I juli 2019 ba østerriksk politi om at norsk politi skulle overta deler av etterforskningen av Besseberg, noe Økokrim gjorde i mars 2020. Fra da av etterforsket Økokrim anklagene om grov korrupsjon, mens østerriksk politi fortsatt etterforskningen om bedrageri og dopingsvindel. 28. januar 2021 publiserte ERC den mye omtalte «Besseberg-rapporten», hvor en rekke anklager ble fremmet - inkludert korrupsjon, mottak av bestikkelser/gaver, bruk av prostituerte, og at Besseberg skal ha hjulpet russiske utøvere unngå dopingetterfølgelse. 17. april 2023 tok Økokrim ut tiltale mot Besseberg. I anklagen beskyldes Besseberg for å ha mottatt tre klokker til en samlet verdi av 343.000 kroner, for å ha akseptert tilbud om bruk av prostituerte i en årrekke, for å ha blitt påspandert en rekke eksotiske jaktturer, samt disponert en bil i åtte år som en av samarbeidspartnerne til IBU betalte for. Rettssaken i Buskerud tingrett begynte 9. januar.

Beskyldningene gjelder årene 2009 til 2018. De omhandler bestikkelser i form av tre luksusklokker, eksklusive jaktturer, samvær med prostituerte og en leasingbil. Mye av det er koblet til Russland.

Den tidligere IBU-presidenten erkjenner ikke straffskyld, men bestrider ikke de tre klokkene, jaktturene eller leasingbilen.

– Anklager om seksuelle tjenester avviser han i sin helhet, sa Hjort i sitt innledningsforedrag.

NEKTER STRAFFSKYLD: Anders Besseberg. Foto: Ane Hem / NTB

Ifølge aktoratet hadde klokkene en samlet verdi på 343.000 kroner, mens turene og jakttrofeene i Østerrike og Tsjekkia var verdt nesten en halv million kroner.

Bilavtalen for bruk av en BMW X5 over flere år er prissatt til 850.000 kroner.

Etterforskningen av Besseberg startet i Østerrike for over seks år siden. Nå har han et langt løp foran seg på tiltalebenken. Saken kan komme til å vare fram til 16. februar.

