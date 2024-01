Bessebergs erkerival: – Når det gjelder korrupsjon, var han en ryddig mann

Se «En varslet skandale», en dokumentarserie om Besseberg-saken, på TV 2 Play fra tirsdag 9. januar.

Aleksander Ivanovitsj Tikhonov har blitt 77 år gammel, men foran kamera er han seg selv lik idet han tar på seg en jakke tapetsert av medaljer og hedersbevisninger han har mottatt fra et langt liv i skiskyttersporten – både som aktiv utøver og idrettsleder.

– Et statlig universitet og idrettsarenaer er kalt opp etter meg. Skolen jeg gikk på er kalt opp etter meg. Gaten hvor jeg ble født er også kalt opp etter Tikhonov, forteller han stolt.

Han er ikke kjent for å underdrive, mannen som kaller seg selv «forrige århundres beste skiskytter».

TV 2 har flere ganger de siste årene forsøkt å få tak i Tikhonov. Uten hell. Men til dokumentarserien «En varslet skandale» på TV 2 stiller han opp.

– Jeg er klar til å svare på alle spørsmål, sier han når han setter seg ned med dokumentarteamet i Usbekistan.

STYREKOLLEGER: Anders Besseberg (venstre) og Aleksander Tikhonov (høyre) var i mange år kolleger i IBU-styret, men også rivaler i kampen om presidentvervet. Foto: Heiko Junge/NTB.

– Det var bare jeg som kunne stå imot Besseberg

Han svarer på alle spørsmål, men det er verdt å presisere at Tikhonov ikke ble vurdert som et troverdig vitne av Det internasjonale skiskytterforbundets (IBU) eksterne granskingskommisjon, som i 2021 presenterte en rapport som kom med svært grove anklager mot Anders Besseberg.

Tikhonov, som var visepresident i IBU i åtte år, er også mannen som i 2007 ble gitt en tre år lang fengselsstraff for medvirkning til drapsforsøk. En straff han aldri sonet, da han ble benådet etter en lovendring.

Han beskriver en skiskyttersport hvor mennene på toppen gradvis skal ha styrt sporten nesten egenrådig.

– Begynnelsen var god. Besseberg var en ordentlig president, en profesjonell mann. Det var bare jeg som kunne stå imot ham. De andre styremedlemmene gjorde alt han sa, forteller han.

Gradvis mener imidlertid Tikhonov at Besseberg ble mer og mer autoritær.

I SØKELYSET: Kontroversene forfulgte Tikhonov i perioden som skiskyttertopp. Her etter en pressekonferanse hvor det ble bekrefter at tre russiske skiskyttere hadde testet positivt på doping i 2009. Foto: Lee Jin-man

Tikhonov stilte til presidentvalg mot Besseberg på tre ulike tidspunkt, og har tidligere blitt anklaget for flere ulike forsøk på bestikkelser av sentrale personer i IBU – inkludert Besseberg. Han har alltid benektet anklagene.

– Etter at jeg var ferdig med skiskytingen, har jeg ikke snakket med Besseberg eller noen av de andre. Jeg opplever at de prøvde å ødelegge alt jeg forsøke å bygge opp innen idretten. Jeg ønsker ikke å ha mer kontakt med dem etter det. De ruinerte en av de beste vintersportene vi har, sier han.



Bessebergs advokater er gjort kjent med innholdet i denne saken, men ønsker ikke at sitater gitt i forbindelse med dokumentaren publiseres i forkant av rettssaken.



Dette er «Besseberg-saken» Besseberg har i flere år blitt etterforsket av en rekke ulike instanser for, blant annet, å skulle ha mottatt bestikkelser, dekket over russisk doping, og grov korrupsjon i sitt virke som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU). Økokrim i Norge har etterforsket påstander om grov korrupsjon, mens politiet i Østerrike har etterforsket påstander om bedrageri og dopingsvindel. Biathlon Intergrity Unit (BUI) har etterforsket saken på vegne av Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) og idretten. Anklagene mot Besseberg og Nicole Resch (tidligere generalsekretær i IBU) ble første gang fremsatt av Verdens antidopingbyrås etterretning- og etterforsknings-avdeling (WADA I&I) høsten 2017. I oktober samme år innledet østerriksk politi sin etterforskning. I april 2018 gjennomførte østerriksk politi razziaer i hjemmene til Besseberg og Resch, samt i IBUs hovedkvarter i Salzburg. Østerriksk politi bekreftet da at anklagene handlet om korrupsjon på i overkant av to millioner kroner, samt bedrageri knyttet til doping. 12.april 2018 trakk Besseberg seg fra presidentvervet i IBU etter 26 år i jobben. Tidlig i 2019 ga WADA I&I over arbeidet sitt til External Review Commission (ERC), en kommisjon IBU hadde satt ned for å undersøke anklagene mot Besserbeg og Resch. I juli 2019 ba østerriksk politi om at norsk politi skulle overta deler av etterforskningen av Besseberg, noe Økokrim gjorde i mars 2020. Fra da av etterforsket Økokrim anklagene om grov korrupsjon, mens østerriksk politi fortsatt etterforskningen om bedrageri og dopingsvindel. 28.januar 2021 publiserte ERC den mye omtalte «Besseberg-rapporten», hvor en rekke anklager ble fremmet - inkludert korrupsjon, mottak av bestikkelser/gaver, bruk av prostituerte, og at Besseberg skal ha hjulpet russiske utøvere unngå dopingetterfølgelse. 17.april 2023 tok Økokrim ut tiltale mot Besseberg. I anklagen beskyldes Besseberg for å ha mottatt tre klokker til en samlet verdi av 343 00 kroner, for å ha akseptert tilbud om bruk av prostituerte i en årrekke, for å ha blitt påspandert en rekke eksotiske jaktturer, samt disponert en bil i åtte år som en av samarbeidspartnerne til IBU betalte for. Rettssaken i Buskerud tingrett begynner 9. januar.

– Når det gjelder korrupsjon, anser jeg ham som en ryddig mann

Besseberg står tiltalt for grov korrupsjon, og skal blant annet ha tatt imot tre klokker fra russiske skiskytterledere til en samlet verdi av 343.000 kroner.

Anklagene om at Besseberg skal ha vært korrupt, som kan implisere Tikhonov og russisk skiskyting selv, tror han ikke på.

– Det vet jeg ingenting om. Jeg har ikke gitt ham noen klokker. Jeg tror ikke at Anders har fått betalt for noe av noen. Jeg tror ikke noe på at han kunne gjøre det. Han har god råd. Ja, han er glad i å feste og drikke, men det blir noe annet. Når det gjelder korrupsjon, anser jeg han som en mer ryddig mann, sier 77-åringen.

I rapporten til den eksterne granskingskommisjon i 2021, som omtalt over, var Tikhonov sentral i en av de mest oppsiktsvekkende historiene.

Der fortalte dopingvarsler Grigorij Rodtsjenkov at han overhørte Tikhonov og tidligere president i Det russiske skiskytterforbundet (RBU), Alexander Kravtsov, diskutere at de hadde gitt Besseberg mellom 200.000-300.000 amerikanske dollar i bestikkelser. Pengene skulle ha blitt gitt i en koffert.

DOPINGVARSLER: Grigorij Rodtsjenkov, kjent fra filmen «Ikaros», var en av hovedmennene bak avsløringene av den systematiske doping i Russland. Foto: Netflix.

Denne historien fant granskingskommisjonen ikke bevis for, og den er heller ikke en del av Økokrims tiltale.

Nå gir endelig Tikhonov sin side av historien.

– Jeg husker alt som har skjedd i livet mitt helt siden jeg var barn. Jeg så Rodtsjenkov én gang. Det var i idrettsdepartementet. Jeg gikk inn og jeg gikk ut. Det varte i tre sekunder. Vi sa hei, og etter det har jeg ikke sett ham. Dersom jeg, Rodtsjenkov og Kravtsov hadde vært i et og samme rom en gang, hadde jeg husket det. Det har aldri skjedd, sier han kontant.

Rodtsjenkov, som har levd i skjul i USA etter å ha flyktet fra Russland etter å ha avslørt den systematiske dopingen i hjemlandet, skal vitne i rettssaken som begynner førstkommende tirsdag.



IDRETTSHELT: Aleksander Tikhonov (høyre) vant gull i fire OL på rad mellom 1968 og 1980. Her etter stafettgullet i Lake Placid i 1980. Foto: AP Photo.

Ble stoppet av Besseberg

Den mye omtalte historien om at Tikhonov skal ha gitt Tore Bøygard, tidligere president i Det norske skiskytterforbundet, en lommebok med 500 euro i, hevder Tikhonov ikke handlet om et forsøk på å bestikke, men at det kun var ment som en gave etter russisk tradisjon.

Videre forteller han om en episode hvor Besseberg satte en stopper for en pris Tikhonov selv ville dele ut: «Tikhonov-premien».

– På et tidspunkt ønsket jeg å lage en premie i eget navn, den skulle hete «Tikhonov-premien». Jeg ville tildele den til landet som klarte å få flest medaljer i skiskyting, forteller han.

Planen var at prisen skulle gå til beste nasjon etter endt sesong.

Den aktuelle sesongen sto Norge igjen som beste land.

– Den var formet som en stor plate av gull. Jeg betalte 27.000 dollar for den, den var veldig fin. På den skrev jeg «Norge Nr. 1». Besseberg sa at det ikke ble noe av premien, så det hele ble avblåst, forteller Tikhonov.