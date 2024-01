Besseberg grillet om Putin-møte: – Kjerringa blir gæren på meg

TILTALT: Anders Besseberg står tiltalt for grov korrupsjon. Her er den tidligere skiskytingstoppe tegnet under forklaringen onsdag. Foto: Ane Hem / TV 2

– Møtte du Putin?

– Ja. Kjerringa blir gæren på meg når jeg sier dette. Men når du spør, så svarer jeg. Det har jeg selvsagt gjort, sier Besseberg.

77-åringen forklarer at Russlands president inviterte til en «stor og fin middag» for personer i de olympiske vintersportforbundene.

– Han kom bort til bordet. Og engasjerte min kone for å danse med ham. Jeg har ikke vært så tett på Putin som min kone var. Han gikk rundt og engasjerte koner.

– Den gangen tror jeg nok at min kone satte pris på det, men er det en mann jeg ikke kan fordra i dag, i sammenheng med den nye verdenssituasjonen. Hun hater vel ham mer enn noen andre, slik jeg forstår det



Besseberg forteller deretter at han aldri har vært opptatt av å omgås kjente og viktige personer, men han utelukker ikke at han kan ha tatt Putin i hånden.

FORDØMT: Vladimir Putin har engasjert seg sterkt i idrett. Her sammen med IOC-president Thomas Bach under Sotsji-OL i 2014. Foto: Mikhail Klimentyev / AP / NTB

– Jeg har prøvd å opptre korrekt overfor slike personer, enten det er i Russland, Østerrike, Tyskland eller her i Norge. Da vil jeg tippe, uten at det har noen betydning for meg som person, at jeg antagelig har tatt Putin personlig i hånden under det arrangementet. Uten at jeg på noen som helst slags måte kan huske å ha gjort det. Jeg er en gårdbrukersønn fra Øvre Eiker, ikke noe annet, sier Besseberg.

– Hadde en stor svakhet

Den tidligere presidenten i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) ble ferdig med sin forklaring torsdag formiddag.

Deretter startet kryssforhøret, som aktoratet har satt av seks dager til.

Dette er «Besseberg-saken» Besseberg har i flere år blitt etterforsket av en rekke ulike instanser for, blant annet, å skulle ha mottatt bestikkelser, dekket over russisk doping, og grov korrupsjon i sitt virke som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU). Økokrim i Norge har etterforsket påstander om grov korrupsjon, mens politiet i Østerrike har etterforsket påstander om bedrageri og dopingsvindel. Begge disse etterforskningene pågår fortsatt. Biathlon Intergrity Unit (BUI) har etterforsket saken på vegne av Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) og idretten. Anklagene mot Besseberg og Nicole Resch (tidligere generalsekretær i IBU) ble første gang fremsatt av Verdens antidopingbyrås etterretning og etterforsknings-avdeling (WADA I&I) høsten 2017. I oktober samme år innledet østerriksk politi sin etterforskning. I april 2018 gjennomførte østerriksk politi razziaer i hjemmene til Besseberg og Resch, samt i IBUs hovedkvarter i Salzburg. Østerriksk politi bekreftet da at anklagene handlet om korrupsjon på i overkant av to millioner kroner, samt bedrageri knyttet til doping. 12. april 2018 trakk Besseberg seg fra presidentvervet i IBU etter 26 år i jobben. Tidlig i 2019 ga WADA I&I over arbeidet sitt til External Review Commission (ERC), en kommisjon IBU hadde satt ned for å undersøke anklagene mot Besserbeg og Resch. I juli 2019 ba østerriksk politi om at norsk politi skulle overta deler av etterforskningen av Besseberg, noe Økokrim gjorde i mars 2020. Fra da av etterforsket Økokrim anklagene om grov korrupsjon, mens østerriksk politi fortsatt etterforskningen om bedrageri og dopingsvindel. 28. januar 2021 publiserte ERC den mye omtalte «Besseberg-rapporten», hvor en rekke anklager ble fremmet - inkludert korrupsjon, mottak av bestikkelser/gaver, bruk av prostituerte, og at Besseberg skal ha hjulpet russiske utøvere unngå dopingetterfølgelse. 17. april 2023 tok Økokrim ut tiltale mot Besseberg. I anklagen beskyldes Besseberg for å ha mottatt tre klokker til en samlet verdi av 343.000 kroner, for å ha akseptert tilbud om bruk av prostituerte i en årrekke, for å ha blitt påspandert en rekke eksotiske jaktturer, samt disponert en bil i åtte år som en av samarbeidspartnerne til IBU betalte for. Rettssaken i Buskerud tingrett begynte 9. januar.

Der erkjente han at IBU var svak i etikkarbeidet i store deler av sin tid som skiskytterpresident.



Først i 2012 ble det gått i gang med å utarbeide et etisk regelverk i IBU. Da hadde Besseberg sittet 20 år som president.

– Vi hadde en veldig stor svakhet med tanke på etiske retningslinjer, og vi burde kanskje ansatt en med juridisk kompetanse som kunne ha veiledet styret. Kanskje skulle jeg som president ha gjort mer, svarte Besseberg på spørsmål fra aktor Marianne Djupesland.

AKTOR: Marianne Djupesland. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Han forklarte at forbundsledelsen la for stor vekt på det sportslige og antidopingarbeidet i en tid organisasjonen fortsatt var ung. IBU ble opprettet i 1992.

Kjente til rykter om stemmekjøp

Videre ble Besseberg presset på hva han tenker legger i ordene «personlige interesser» og innholdet i de etiske reglene som kom på plass.

– Jeg har ingen juridisk bakgrunn, sa han og la til at han som resten av styret stilte seg bak regelverket.

Besseberg ble også bedt om å utdype sin forklaring om at kjøp av stemmer er en utfordring for all idrett.

– Så vidt jeg vet er det ingen som har klart å løse den problematikken. Dessverre var det veldig mange land som drev med stemmekjøp, sa han.

Det gikk alltid masse rykter om kjøp av arrangementer og posisjoner, fortalte Besseberg. Problemet var å skaffe konkrete bevis.

– Jeg kjente til rykter om at det ble betalt penger i konvolutter. Å ta tak i disse sakene var fryktelig vanskelig, forklarte den tidligere idrettstoppen.

Økokrim fant brev på gården

Før lunsj ble Besseberg også spurt om han følte det var nødvendig å være mer på vakt overfor Russland knyttet til smøring.

– Det vet jeg ikke, men vi var veldig på vakt overfor Russland når det gjaldt doping. Vi var ikke spesielt oppdatert på at det var større korrupsjonsrisiko i Russland, men det var jo allment kjent at den er større der enn i Norge.

I retten ble det senere lagt fram et brev sendt fra et tidligere slovensk IBU-styremedlem og motkandidat av Besseberg til presidentvervet. I skrivet fra 2005 blir nordmannen omtalt som «gjennomkorrupt» og gis liten ære.

Mottakeren var en landmann som satt i styret til Det internasjonale skiforbundet (FIS). Han ble spurt om råd for hvordan han skulle forholde seg til neste IBU-kongress året etter.

– Jeg er fullstendig klar over brevet. Det eneste jeg gjorde med dette, var at jeg tok med brevet og viste det til generalsekretæren og sa jeg stilte meg helt uforstående til innholdet, forklarte Besseberg og fortsatte:

– Da han mente at det ikke trengte å tas opp på agendaen, ofret jeg det ikke en tanke i fem minutter en gang.

Brevet fikk ikke et etterspill. Økokrim kom over det i ransakingen av Bessebergs gård i Vestfossen i 2018.

Følg direkte fra rettssaken i vårt livesenter.