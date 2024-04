Besseberg dømmes for åtte episoder

Saken oppdateres, følg rettssaken her!

Det sa dommer Vidar Toftøy-Lohne i Buskerud Tingrett fredag.

I midten av februar ba Økokrim om tre år og sju måneder i fengsel, samt en millionbot og inndragning av 1,45 millioner kroner.

Anders Bessebergs forsvarere stod på sitt og krevde full frifinnelse.

Etter åtte ukers betenkningstid skulle Toftøy-Lohne fredag lese opp dommen.



DOMMER: Vidar Toftøy-Lohne. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Retten mener den tidligere skiskytterpresidenten bør dømmes for samvær med en prostituert i forbindelse med et showrenn i Moskva 2013, og for seksuell omgang med en navngitt kvinne.



Det har kommet frem i retten at en ung kvinne banket på hotelldøren hans på kvelden i forbindelse med showrennet. I sitt første politiavhør sa Besseberg at han «tror det kom til samleie», noe han gikk tilbake på i retten.

Retten er tydelig på at de ikke tror på Bessebergs nye versjon av hva som skjedde.

– Det er rett og slett en bortforklaring det ikke festes lit til, slik retten vurderer det, sa dommer Tofttøy-Lohne.

Fredag faller dommen mot 78 år gamle Anders Besseberg i Hokksund i Buskerud tingrett. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Den navngitte kvinnen på 42 år traff Besseberg ved flere anledninger, og hadde også telefonkontakt med ham over en periode.

– Både subjektive og objektive vilkår for straff er oppfylt, og han dømmes for dette, leste dommer Toftøy-Lohne fra dommen.



Retten mener også at Besseberg bør dømmes for to klokker for 195.000 og 40.000 kroner, men frifinnes for en Hublot-klokke Besseberg byttet til seg i en badstue tidlig på 2010-tallet.

– Det var manglende åpenhet om klokken. Han holdt det direkte skjult, sa dommer Toftøy-Lohne om Tikhonov-klokken verdt 40.000.

Dommer var tydelig på at den mye omtalte Omega-klokken til 195.000 Besseberg fikk av den russiske skiskyttertoppen Sergej Kusjtsjenko var en klokke han fikk fordi han var skiskytterpresident, og ikke som privatperson.

DØMMES FOR JAKTTUR: Anders Besseberg. Foto: BARBARA GINDL

Besseberg vil også dømmes for trejaktturer til Tjumen, Russland, i 2013, 2015 og 2018.

De mener turene utgjorde en utilbørlig, altså klanderverdig, fordel.

– Vi forventer en anke nesten uansett utfall, med mindre man klarer å finne et eller annet kompromiss, sier TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg.



TROR PÅ NY RUNDE: TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Besseberg har stått tiltalt for grov korrupsjon i en sak som har pågått i en årrekke. De første etterforskningsskrittene ble tatt helt tilbake i 2017, og seks og et halvt år senere vil altså saken få sin foreløpige konklusjon.

78-åringen er tiltalt for å ha mottatt en rekke bestikkelser, i form av klokker, prostituerte, eksklusive jaktturer og en leasingbil, i årene 2009–2018.

Totalt var Besseberg, som kommer fra Vestfossen, bare noen kilometer unna rettslokalet i Hokksund, president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) i over 25 år.

I TV 2- dokumentaren «En varslet skandale» stiller Besseberg til intervju for første gang siden korrupsjonssiktelsen ble kjent i 2018.