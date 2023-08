Besøkte Ukraina: – Forferdelig

TILBAKE: Oleksandr Zinchenko besøkte hjemlandet i sommer. Her er han avbildet med Andriy Shevchenko. Foto: DAN BALASHOV

Oleksandr Zinchenko (26) var tilbake i Ukraina for første gang siden krigen brøt ut. Nå ønsker han å hjelpe hjemlandet.

Denne sommeren besøkte Arsenal-stjernen Oleksandr Zinchenko hjemlandet for første gang siden den russiske invasjonen.

I hans første natt tilbake i Kyiv, lå 26-åringen i sengen og ventet på sirene som skulle advare mot bomber eller raketter – Men lyden kom aldri.

Zinchenkos andre natt tilbake i hjemlandet, ble imidlertid svært dramatisk.



– Det var rundt 02.00 at sirene skrudde seg på, forteller han til The Athletic.



Den ukrainske landslagsspilleren forteller at konen ønsket at de skulle hjemme seg inne i et parkeringshus.

– Men for å være ærlig, så var jeg så trøtt at jeg ikke orket å flytte på meg, sier Zinchenko.

Konen hans, Vlada, gikk nærmere vinduet for å se hva som var i luften. Da så hun raketter, men luftforsvaret klarte å skyte dem ned.

– Det var så høylytt. Det var skummelt … forferdelig, ettersom jeg ikke har noe å sammenligne det med, mimres han.

STÅR SAMMEN: Arsenal-stjerne Oleksandr Zinchenko, president Volodymyr Zelenskyj og fotball-ikonet Andriy Shevchenko avbildet sammen. Foto: HANDOUT

– Var i sjokk

Det var Zinchenkos første Ukraina-besøk på to år. Han tilbrakte én uke i hjemlandet, og åpner opp om besøket til The Athletic.

– Jeg snakket med noen unger på en skole. Når man lytter til historiene deres, så vet du at dette er de virkelige, sanne historiene fra barna. Ærlig talt, var jeg i sjokk, sier han om besøket.

Under besøket fortalte barna om hvordan de opplevde krigen. Det gjorde et dypt inntrykk hos 26-åringen.

– Du kan ikke se det selv fra filmene: Fordi narn kan ikke lyve - de sier bare sannheten.



OBSERVERT FRA DISTANSE: Venstrebacken har fulgt krigen i hjemlandet, først fra Manchester, deretter London. Foto: SCOTT HEPPELL

Arsenal-stjernen har fulgt krigen i hjemlandet fra England. Men nå fikk han se ødeleggelsene med sine egne øyne.

– Det er en helt annen historie når du ser alle de ødelagte bygningene med øynene dine. Det er helt annerledes enn å se det på telefonen.



– Jeg kan ikke si at det ikke var skummelt – det var det, selvfølgelig. Men samtidig tenker du: «Skal jeg være redd, eller skal jeg bare akseptere at det er som det er, og prøve å gjøre noe bra, for å hjelpe folk, og landet mitt?».



Veldedighetskamp

Det er nettopp det Arsenal-spilleren nå skal gjøre. Sammen med Andriy Shevchenko, arrangerer han en veldedighetskamp på Stamford Bridge lørdag.

Arrangementet heter «Game4Ukraine», og målet er å samle inn penger for å gjenoppbygge utdanningsressurser i Ukraina – deriblant en skole i Chernihiv Oblast, som ble fullstendig ødelagt av missiler.

VELDEDIGHETSKAMP: Den ukrainske duoen styrer hvert sitt lag på Stamford Bridge. Foto: STEPAN LISOWSKI

Zinchenko og konen Vlada ble nylig tobarnsforeldre. Fra før av hadde de en datter på to år. Det har fått Arsenal-spilleren til å reflektere.



– Når de vokser opp, så vil de spørre meg: «Pappa, hva gjorde du når krigen pågikk i landet vårt? Hvor mye hjalp du mennesker?». Jeg ønsker å se i mine barns øyne, og kunne si, «Vel, jeg og moren din, vi prøvde å gjøre vårt beste.»

SAMMEN MED DATTEREN: Arsenal-stjernen takker supporterne etter den siste kampen i fjorårets sesong. Foto: Kin Cheung

Veldedighetskampen spilles én dag før Community Shield, men Zinchenko skal ikke selv delta i kampen.

Han sliter for tiden med en leggskade - og kjemper for å bli klar til sesongstarten.