Beskylder Molde for garderobe-plagiat

Vi kan først som sist opprette hashtaggen garderobegate.

Etter at Molde stolt viste frem sine splitter nye fasiliteter på TV 2 tidligere denne uka, har man våknet litt lengre sør i Møre og Romsdal.

– Jeg ser at Molde prøver å kopiere vår garderobe. Det er bra at vi skaper en trend, sier keeper Sten Grytebust.

– Det ser jo nesten helt likt ut, følger mediesjef Terje Erstad opp med - og viser TV 2 rundt.

– Skapene er like. Belysningen er lik. Skinnsetene med logo er lik. De har til og med valgt identisk font som oss på navneskiltene som henger over plassene til den enkelte spiller.

– Må kjøle seg ned

Han mener at det eneste som skiller er at Molde har logoen sin i taket, mens AaFK har den i gulvet, og at romsdalingene har to isbad - i stedet for ett, som i Ålesund.

– Men det er kanskje like greit. De trenger i kjøle seg ned der oppe, sier Erstad med et smil.

LIKT? AaFK mener at MFK ikke har reist utenlands for å hente inspirasjon til deres nye garderobe. Foto: Henrik Mauren/AaFK

I AaFK har de ingen tro på at Molde har reist utenlands for å hente inspirasjon, slik trener Erling Moe hevdet i intervjuet med TV 2.

– Man ser helt og tydelig at de har hentet inspirasjon fra vår garderobe, sier markedssjef Tarjei Omenås.

– Mener du det oppriktig?

– 100 prosent.

– De sier selv at de har sett til utlandet?

– Det er jo som å komme til utlandet når en moldenser kommer til Ålesund. Dette er en storby. Og det er stort for folk fra Molde å komme til Ålesund på storbyferie, melder Omenås.

– Vi kan vel si at de har en brukbar kandidat når fylkets nest vakreste garderobe skal kåres, sier Erstad.

Fjernet Molde-bilde

I AaFK pusset de opp garderoben til dagens standard allerede i 2020. Denne vinteren har de i tillegg oppgradert spillertunnelen. Samtidig fjernet de et bilde fra Molde som hang på veggen og var det første spillerne møtte da de kom inn på stadion.

FJERNET: Noe av det første Terje Erstad gjorde da han begynte som mediesjef i AaFK var å ta ned et bilde fra Molde, som var det første som møtte de besøkende på Color Line Stadion.

– Det er et fint bilde og en hyggelig gave som vi fikk fra våre naboer i 2014. Men det kan ikke være det første du blir møtt av når du kommer inn på Color Line Stadion; en MFK-logo og et bilde fra Molde. Det må henge på en mindre strategisk plass, sier Terje Erstad.

Sten Grytebust forteller at det har skjedd mye på garderobefronten de siste årene. Det er ikke lenge siden han spilte i danske Odense og spillerne satt på harde trebenker og det kun var en knagg til å henge opp klærne.

– Alle små deltaker bidrar til noe stort. Forhåpentligvis hjelper det oss litt. Men det er til syvende og sist det som blir levert på banen som teller, sier keeperen.