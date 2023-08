Beskylder byrådet for løgn – frykter flere hundre millioner er tapt

Campus Ekeberg skulle gi en hel bydel et komplett idrettstilbud. I stedet har et dyrt prosjekt strandet i en storkrangel med beskyldninger om løgn.

– Idretten blir holdt for narr, raser Magne Brekke, generalsekretær i Oslo Idrettskrets.



Sammen med Bækkelagets Sportsklub har de svidd av flere hundre millioner kroner på planene om Campus Ekeberg.

Prosjektet, som ble initiert av Oslo kommune selv i 2017, skulle resultere i fire nye flerbrukshaller, én turnhall, sju dansesaler og tre-fire saler for kampsport og treningssenter, i tillegg til en skole.

Byrådet har tidligere sagt nei til å gi lånegaranti for den nye store idrettshallen og skolen. I midten av juli ble prosjektet lagt på is.

LAGT DØDT: Campus Ekeberg-planene ble lagt på is tidligere i sommer. Foto: Backe

– Vondt å være vitne til



Det har skapt vrede i klubben og i idrettskretsen, som sammen skulle stå for bygningen av prosjektet med leiekontrakt til kommunen.

– Som idrettsleder er det vondt å være vitne til en kommune som er i ferd med å skusle bort et fantastisk prosjekt for byen, til glede for skolen, idretten og tusenvis av barn og unge, sier Brekke, og fortsetter:



– Som skattebetaler er det enda verre å se en kommune som sløser bort fellesskapets midler uten at det gir noe tilbake.



Generalsekretær Brekke mener byrådet i Oslo har holdt informasjon skjult gjennom prosessen, fattet vedtak på sviktende grunnlag og kommet med usanne påstander.

Les Oslo Kommunes tilsvar lenger nede i saken.



I en artikkel i VG 7. august kom idrettsbyråd Omar Samy Gamal med følgende uttalelse:

«Vi har dessverre ikke lov til å innvilge denne garantien fordi den innebærer vesentlig økonomisk risiko».



– Dette er påstander som byråden verken har vært villig til å begrunne eller diskutere, ikke engang når vi har fremlagt juridiske betenkninger som kommer til andre resultater, sier Brekke.

FÅR KRITIKK: Omar Samy Gamal, idrettsbyråd i Oslo (SV). Foto: Simen Askjer / TV 2

Ga byrådet en siste sjanse

Han reagerer også kraftig på at alle de juridiske vurderingene fra Idrettskretsens advokater ligger åpent tilgjengelig, mens kommunenes egne vurderinger er unntatt offentlighet.

I et møte tirsdag ettermiddag møtte Brekke byrådsleder Raymond Johansen med forslag til løsning, og et absolutt krav om at byrådet fremmet de nødvendige saker til et nytt bystyrevedtak 30. august.

Det kunne ikke byråden love.

– Raymond har ikke grepet den siste sjansen vi har gitt ham, fortviler Brekke.



MØTTE IDRETTSKRETSEN: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) møtte Brekke tirsdag. Foto: Lage Ask / TV 2

Svarer på kritikken

Idrettsbyråd Omar Samy Gamal er blitt forelagt kritikken og påstandene fra Brekke, og svarer på vegne av byrådet at han «er lei seg for at prosjektet ikke kan gjennomføres».

– Men vi har ikke anledning til å gi en så stor lånegaranti til et prosjekt med så høy risiko.

Han kjenner seg ikke igjen i kritikken fra Oslo Idrettskrets og gjentar at byrådet ikke har lov til å gi lånegaranti.

– Det Magne sier stemmer ikke. Det står svart på hvitt i saken vi har behandlet hvorfor vi ikke kan gi denne lånegarantien. Det er snakk om over to milliarder kroner av fellesskapets penger, og det har vi ikke lov til å gamble med, forklarer han, og legger til:

– Alle kommunens vurderinger er grundig forklart i saken som vi har lagt fram. Vi har hatt mange møter med kretsen og BSK (Bækkelagets Sportsklub) om dette, og vi har svart på innvendingene som kommet i ettertid.



– Jeg skjønner at idrettskretsen og BSK er veldig skuffa, men det er realitetene. Kommuneloven er klar på at vi ikke kan ta for høy risiko med fellesskapets midler. Denne loven vil gjelde likt for alle partier, selv om jeg ser Høyre påstår noe annet.

Nærmer seg 300 millioner kroner

Brekke i Oslo Idrettskrets er tydelig på at han fortsatt håper på en løsning i saken.

Om ikke det skjer, kommer han og Bækkelagets Sportsklub til å oversende et økonomisk krav til kommunen.

– Om det ikke blir noen løsning, kommer vi til å sende et krav til Oslo hvor vi forventer at kostnadene blir betalt.

Kravet fra entreprenørene nærmer seg 300 millioner kroner, forteller han.

– Og det blir dyrere for hver dag som går.

– Det jeg frykter er at vi må gjennom en rettslig prosess for å få sannheten opp. Vi har blitt holdt med ord om at vi skal kompenseres, men det er fortsatt bare godt snakk.