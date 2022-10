Berit Kjøll kom med strømkrav uten å ha kartlagt krisen

I høst har idrettspresident Berit Kjøll snakket om en dramatisk strømkrise som preger norsk idrett. I den forbindelse har hun også vist til at idrettslag og foreninger er nær ved å måtte kaste inn håndkleet.

Nå viser det seg at Norges Idrettsforbund (NIF) ikke har en skikkelig oversikt over hvor utfordrende situasjonen faktisk er.

– De (Idrettsforbundet, journ. anm.) sier selv at de mangler oversikt over det. Vi har bedt dem gjøre den jobben og komme tilbake til oss med detaljer om hvor mange dette rammer, sier kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) til TV 2.

VIL HA INFORMASJON: Kulturminster Anette Trettebergstuen vil ha en kartlegging fra idretten. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Kulturministeren, som selv har fått høre det fra en rekke idrettsledere i det siste, opplyser videre at det er vanskelig for kulturdepartementet å endre en strømstøtteordning basert på enkeltstående tilfeller som idrettsledelsen har vist til i høst.

– Vi får inn mange enkelttilfeller på anlegg og lag som sliter, men vi får også høre at veldig mange klarer seg nettopp fordi vi har en strømkompensasjonsordning. I hvilken grad det er behov for ekstra støtte, så trenger vi mer informasjon om omfanget før vi kan konkludere. Den informasjonen må Idrettsforbundet skaffe oss, sier Trettebergstuen.

Skal sende ut en spørreundersøkelse nå

De siste ukene har flere ledere av lag og idrettsforeninger tegnet et dystert bilde over sitasjonen. Barn har grått og idrettsledere har tordnet etter at anlegg har blitt stengt ned - flere har derfor etterlyst en støtteordning som faktisk hjelper.

Det flere idrettsledere TV 2 har vært i kontakt nå spør seg om, er hvorfor det skal være nødvendig at Trettebergstuen må etterspørre informasjon, og hvorfor NIFs øverste ledelse ikke kartla dette allerede da alarmen gikk på sensommeren?

Idrettspresident Berit Kjøll forteller imidlertid nå at dette vil skje umiddelbart.

– Det vi nå gjør er å gå ut og kartlegge blant idrettslagene slik at vi får et svar på dette i løpet av uken som kommer. Denne konkrete bestillingen (fra Kulturdepartementet, journ. anm.) fikk vi i forigårs. Så i løpet av uken vil vi svare ut den, sier Kjøll til TV 2.

– Men hva forteller det at departementet etterlyser dette , er jobben her da gjort god nok i NIF?

– Det kan man kanskje stille spørsmål om. Men vi må huske at det er mange tusen idrettslag, og at departementet ønsker ytterligere mer presis informasjon, det respekterer vi selvfølgelig. Vi har gitt fra oss veldig mye allerede, men vi vil gjøre dette enda mer omfattende basert på brevet vi mottok i forigårs, forklarer Kjøll.

Dette har skjedd

For å se nærmere på hva som faktisk har blitt gjort fra NIFs øverste ledelse, har TV 2 fått innsyn i brevene som er sendt mellom Kulturdepartementet og Idrettsforbundet i 2022.

I tillegg har TV 2 sett på det som har skjedd parallelt i strømsaken. Det gir denne tidslinjen:

I januar 2022 sendte NIF ut en spørreundersøkelse til alle registrerte klubber og foreninger, opplyser anleggsrådgiver Torstein Busland i NIF til TV 2.

Basert på 465 svar kunne forbundet slå fast at strømregningen hadde mer enn doblet seg dersom man sammenlignet utgiftene i november 2020 med november 2021.

Med dette som grunnlag valgte Kulturdepartementet å gi idretten samme støttebeløp som husholdningen - 80 prosent av strømutgiftene som overskred 70 øre kWt.

Den 8. august, like etter fellesferien, var strømsituasjonen i Norge ytterligere forverret. Idrettspresident Kjøll og NIFs generalsekretær Nils Einar Aas sendte da et nytt brev til Kulturdepartementet. Her beskrev de at strømkrisen ville få konsekvenser for idretts-Norge. Lederne påpekte dessuten at den gjeldende ordningen ikke hjalp nok. De uttrykte videre at idretten måtte få minst like god støtte som husholdningen nylig hadde blitt lovet (dekket 90% av utgiftene som overskred 70 øre kWt).

Denne gangen la de ikke ved noen ny statistikk eller kartlegging for å underbygge sine poeng.

Den 23. august møttes idrettsstyret i NIF til styremøte. Den alarmerende strømkrisen var imidlertid ikke blant sakene som var oppført på agendaen.

Det fremgår heller ikke av det offentlige møtereferatet at strømkrisen var et tema under styremøtet.

Den 24. august, dagen ette, møtte NIFs ledelse pressen under «Åpen Time». Da spurte TV 2 om hvorfor strømkrisen ikke var ett av punktene da forbundsstyret møttes?

Idrettspresident Berit Kjøll beroliget da med at hun hadde snakket med kulturminister Trettebergstuen under Arendals-uka noen dager i forveien. Da hadde Kjøll krevd at idretten fikk en bedre støtteordning, nemlig 90% dekning av alt over 50 øre kWt. Denne ville i så fall bli bedre enn det husholdningen hadde fått innvilget.

Kjøll påpekte også at NIF krevde at idrettsanlegg som brukte gass måtte innlemmes i ordningen. Hun var samtidig tydelig på at idretten var offensive og «fremme i skoene» når det gjaldt strømsaken.

Den 25. august, dagen etter Kjølls utspill under «Åpen Time», kom imidlertid Kulturdepartementet med nedslående nyheter for idretten.

Departementets statssekretær Gry Haugsbakken kunne fortelle til TV 2 at det var helt uaktuelt å gi idretten en en forbedret ordning.

– Jeg vet ikke hvorfor Kjøll forventer det. Det vi har sagt er at vi forlenger den ordningen vi har, som er en god ordning. Den vil gjelde hele vinteren, sa Haugsbakken.

Dette reagerte en rekke idrettslag på, og advarte igjen om at dette ville ramme hardt og at klubber måtte kaste inn håndkleet.

Den 8. september, fjorten dager senere, hadde fristen for idrettsorganisasjoner for å søke om strømstøtte for månedene april, mai og juni gått ut. Flere idrettsledere TV 2 hadde vært i kontakt med, kunne fortelle at krisen var her.

For å vite mer om omfanget sendte TV 2 da ut en spørreundersøkelse til alle idrettsorganisasjonene som hadde søkt mer enn 10.000 kroner i strømstøtte fra staten.

Gjennom denne kartleggingen ble 456 organisasjoner spurt, og TV 2 mottok over 160 svar.

Utfra dette tallmaterialet kunne TV 2 blant annet slå fast at:

- 6 av 10 idrettsorganisasjoner sa de ville måtte redusere aktiviteter på grunn av strømregningene

- 11 prosent sa de ville trenge banklån for å betale strømregningene

- 25 prosent vurderte å avvikle driften og stenge anlegg på grunn av strømregningene

SLITER: Sotra SK er en av klubbene som sliter på grunn av strømkrisen. Foto: Erik Teige / TV 2

Den 8. september, samme dag som TV 2 hadde sendt ut sin spørreundersøkelse, sendte anleggskontakten i NIF Hordaland ut en henvendelse til fire-fem klubber i kretsen som han ante hadde problemer på grunn av strømsituasjonen.

Han, og de øvrige av kretsenes anleggskontakter, hadde nemlig fått som oppgave fra NIF sentralt om å finne gode eksempler på klubber og anlegg som hadde det tøft.

Eksemplene skulle brukes «i det idrettspolitiske arbeidet for å synliggjøre status» står det i e-posten som TV 2 har fått tilgang til.

Den 16. september hadde TV 2 planlagt en spesialsending i sportsnyheten viet til funnene fra spørreundersøkelsen. Kartleggingen hadde avdekket dramatiske konsekvenser for en rekke lag og idrettsforeninger i Sør-Norge.

I flere dager hadde TV 2 et ønske om å intervjue Anette Trettebergstuen om funnene, men kulturministeren hadde ikke anledning til å stille. Signalene var imidlertid at idrettens støtteordning ikke ville endres fra statens side.

Men fredag ettermiddag, kun timer før TV 2 skulle publisere, snudde plutselig Kulturdepartementet. Trettebergstuen sendte ut en pressemelding der hun slo fast at regjeringen innstilte på at idretten likevel ville få en forbedret støtteordning der staten skulle dekke 90 prosent av det over 70 øre kWt opp til gjennomsnittsprisen i måneden.

I tillegg kom Trettebergstuen med en oppfordring til de idrettsorganisasjoner som hadde det vanskeligst: Be om betalingsutsettelse fra sstrømleverandøren.

Senere på kvelden kunne Kulturdepartementets statssekretær Gry Haugsbakken, som tidligere var krystallklar på at det var «helt uaktuelt for idretten å få en forbedret ordning», opplyse om at TV 2s kartlegging hadde spilt en avgjørende rolle for at idrettens støtteordningen til syvende og sist ble forbedret.

Den 17. september, dagen etter Trettebergs pressemelding, sendte NIF et brev til kulturdepartementet. Der skrev NIF-ledelsen at de var godt fornøyd med den nye strøm-støtteordningen som kulturdepartementet hadde gått god for. Samtidig påpekte Kjøll at NIF fortsatt ønsket å få gass inkludert i støtteordningen.

Den 29. september hadde TV 2 fått nyss i at en rekke idrettslag har fått nei fra strømselskapene om å få betalingsutsettelser. Dette til tross at kulturminister Trettebergstuen hadde oppfordret til å spørre om dette. Det viste seg at ministerens utspill ikke var forankret blant strømselskapene. Samme dag kunne Nordeas investeringsdirektør Robert Næss fastslå at kompensasjonsordningen som Berit Kjøll noen dager i forveien var glad for å få gjennom, ikke ville være nok til å være en redningspakke for idretten.

TV 2 kunne dessuten fortelle at denne kompensasjonsordningen var NIFs andrekrav til myndighetene - et alternativ som Kjøll og NIFs ledelse la ved førstekravet i sin dialog med Kulturdepartementet.

At to krav ble spilt ut samtidig, var det flere idrettsledere som reagerte på.

Den 30. september, dagen etter at TV 2 hadde belyst at ordningen ikke var god nok, hadde NIF oppdaget det samme. NIF slo da full alarm og skrev et brev til KUD om dette. De la ved en ekstern rapport utarbeidet av et konsulentselskap som også påpekte dette.

Samme dag, den 30. september, svarte Kulturdepartementet på NIFs tidligere brev fra 17. september. I dette brevet ba KUD Idrettsforbundet om å være mer spesifikk rundt hvilke anlegg som brukte gass og hadde problemer. De ønsket også mer fakta om omfanget og likviditetsutfordringene til idrettslagene som NIF hadde nevnt. KUD ønsket også å vite hvor mange idrettslag som faktisk hadde bedt om betalingsutsettelse.

Den 5. oktober svarte Kulturdepartementet på dette brevet. Nok en gang ba KUD om å få vite omfanget av idrettslag med reelle likviditetsutfordringer.

Den 6. oktober snakket TV 2 med NIFs anleggsrådgiver Torstein Busland. Det var han som var ansvarlig for spørreundersøkelsen NIF hadde sendt ut i januar.

Busland kunne opplyse om at det ikke har blitt foretatt noen ny kartlegging. Han hadde heller ikke noe kjennskap til at dette hadde blitt diskutert i Idrettsforbundet.

Den 6. oktober, altså senere samme dag, intervjuet TV 2 kulturminster Anette Trettebergstuen. Her kunne hun fortelle at KUD flere ganger har bedt NIF om en oversikt over hvor vanskelig situasjonen er for idretten.

Den 7. oktober intervjuet TV 2 Berit Kjøll. Hun fortalte da at basert på Kulturdepartmentets siste innspill, så ville NIF foreta seg en ny spørreundersøkelse for å kartlegge den kritiske situasjonen.

– Så idrettsforbundet alvoret i situasjonen tidsnok?

– Vi har hatt en god dialog med departementet hele veien, og vi har levert undersøkelser som har dannet grunnlag for de ordninger vi har. Nå ønsker departementet ytterligere dokumentasjon, og det skal de få, sier Berit Kjøll.

– Men det kan vel tyde på at departementet ikke var fornøyd?

– Det kan det gjerne tyde på, men vi har heller ikke vært fornøyd med de ordningene. Men det har jo vært en løpende utvikling hele veien med doblinger og femdoblinger. Så dette er en situasjon som har endret seg underveis. Så den gode dialogen vi har hatt og har med departementet, den er jeg helt trygg på at vil fortsette, sier idrettspresident Berit Kjøll.