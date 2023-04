– Berit bør fortsette

Kåre Geir Lio er blant Berit Kjølls nærmeste innen norsk idrett. Nå reagerer han kraftig på utspillene Marco Elsafadi kom med i forrige uke.

– Det er en voldsom ordbruk av et styremedlem til en leder i media. Jeg kjenner lite til selve saken så den kan jeg ikke uttale meg om. Men at styremedlemmer agerer på denne måten vil jeg kalle for svært spesielt og svært uhøvelig, sier Lio til TV 2.

Uttalelsene Lio sikter til kom forrige torsdag, da Elsafadi gikk ut og mente å sitte på bevis om at idrettspresidenten bruker løgn som virkemiddel.­

Elsafadi viste blant annet til egen erfaring, der Kjøll skal ha uttalt at alle involverte er godt tatt vare på i varslingssaken.

Noe Elsafadi mener ikke er tilfelle.

– Jeg vet ikke noe annet enn det jeg ser. Varslingssaker og konflikter er alltid vanskelige – ikke minst når de kommer for åpen scene, sier Lio og fortsetter:

– For å lage et godt styre, så er man avhengig av god rolleforståelse, fokus på hva vi er til for og at man vil hverandre vel! Det må en vesentlig innsats til for å gjøre hverandre gode. Det er helt grunnleggende. Det gjør ikke Elsafadi nå, sier Lio.

Marco Elsafadi ønsker ikke å kommentere Lios utspill.

Begrunner Kjøll-støtte

Håndballpresidenten har selv et stort bein inne i «Kjøll-leiren». I 2019 var det han som stod bak at håndballforbundet tok regninga på over 100.000 kroner da Berit Kjøll brukte et PR-byrå under valgkampen.

KJØLL-FAN: Kåre Geir Lio i Norges Håndballforbund argumenterte for valg av Berit Kjøll foran valget av ny Idrettspresident i 2019. Foto: Geir Olsen

­­Den omstridte involveringen ble kjent i ettertid, og både Lio og Kjøll mottok kritikk for dette.

Også i denne valgkampen er Lio å regne som Kjølls nære støttespiller. Og hans forbund har bestemt seg for å støtte den sittende presidenten videre.

– Vi har en god idrettspresident og et godt presidentskap som bør få fortsette, både Berit og visepresidentene er de som er best skodde til å bringe norsk idrett videre, sier Lio.

Han kommer med følgende begrunnelse:

– Norges håndballforbund er veldig fornøyd med hva det nåværende styret med Berit i spissen har levert på. Både i alminnelige saker, strategiske saker, idrettspolitiske saker og saker som har vært helt spesielle for perioden. Da kan nevnes pandemi, krig i Ukraina, type strømkrise og andre mindre utfordringer. Der synes vi styret har levert veldig bra. Så ser jeg at det ikke er noen spesielle protokolltilførsler, og det er ingen styremedlem som markerer et annerledes syn i vesentlige saker. Det er det saklige grunnlaget vi i håndballforbundet forholder oss til, sier Lio.

PANDEMI: Kåre Geir Lio (i midten) mener Berit Kjøll har håndtert en rekke saker forbilledlig. Her fra en presseseanse fra pandemien. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Så håndballforbundet har bestemt seg?

– Ja, styret har gjort et vedtak basert på en grundig vurdering av hva som er gjort i perioden, hva vi mener er behovet i kommende periode er, og vurdert presidentkandidatene på ledelsesmessige kriterier. Vi velger da å støtte Berit, sier Lio.

Han vektlegger at 67-årige Kjøll har «vært ute en vinternatt» før:

– Det å være Idrettspresident i Norge en jobb for folk med tåleevne, rutine, erfaring og ferdigheter. Man må kunne stå i storm og krevende prosesser i et mangfoldig oppgavebilde. Det er naturlig nok ulike sterke krefter rundt idretten som består av 55 konkurrerende særidretter og mange idrettskretser med sine behov. Politikere, næringsliv og media har også sine interesser, sier han og peker også på at det er veldig viktig med kontinuitet.

Invitert Al-Samarai til prat

Motkandidaten til Kjøll, 35 år gamle Zaineb Al-Zamarai, har til nå ikke hatt anledning til å presentere seg for håndballforbundet.

Men tirsdag kveld skal håndballforbundets øverste ledelse, bestående av styret, de seks regionslederne og deres styremedlemmer møte henne og Berit Kjøll i en Teams-prat.

Der vil de to kandidatene få lov til å presentere seg selv og «selge seg inn».



– Hva er vitsen med å invitere Al-Samarai når styret allerede har bestemt seg?

– Møtet er i et forum i norsk håndball som vi kaller «politisk vi», der vi inviterer ulike aktører innen politikk, idrettsfag og idrettspolitikk til å dele sine synspunkter. Dette forumet er til informasjon, opplysning og allmenn dannelse, og ikke noe beslutningsorgan, sier han.

– Men om styret har bestemt seg for Kjøll, hvem kommer dette initiativet fra?

UTFORDRER: Zaineb Al-Samarai er styremedlem i Norges idrettsforbund og Berit Kjølls eneste utfordrer i presidentkampen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– I dette tilfellet kommer initiativet fra én i organisasjonen. På bakgrunn av det har styret besluttet å invitere Kjøll og Al-Samarai, sier Lio.

Al-Samarai har fått spørsmål fra TV 2 om hvordan hun oppfatter det å bli invitert til å «selge seg inn» etter at håndballforbundets styre allerede har bestemt seg?

– Jeg er glad for invitasjonen, og møter alle som vil møte meg. Jeg ser frem til å møte håndballforbundet, svarer Zaineb Al-Samarai i en tekstmelding.

Onsdag neste uke er det ventet at valgkomitéen i NIF legger frem sin innstilling til nytt Idrettsstyre.

Selve valget foretas av Idrettstinget i starten av juni.