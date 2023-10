Bergs valg kunne endret alt:

FARFARENS STATUE: Statuen av farfaren, Glimt-legenden Harald «Dutte» Berg, forteller det meste om Berg-familiens betydning for Bodø/Glimt. Nå forteller Patrick Berg åpenhjertig om at det ikke bare har vært enkelt å være «en Berg» i Bodø by. Foto: Run Gyllander / TV 2

BODØ (TV 2): Patrick Berg (25) er et av Eliteseriens største navn. Men navnet kunne tatt knekken på fotballkarrieren hans.

På Ullevaal søndag kveld kan Patrick Berg nå en ny milepæl: Slipper han til mot Spania, vil han passere pappa Ørjan i antall landskamper.



– For bare noen år siden hadde jeg ikke tenkt at det var mulig, sier Patrick Berg om det som kan bli hans 20. landskamp for Norge.

Går man enda litt lenger tilbake i tid, virket det hele totalt urealistisk.

– Etter 2018-sesongen, hadde jeg egentlig bestemt meg for å forlate Glimt og kanskje søke nye utfordringer utenfor fotballen, sier han.

– Du vurderte å slutte med fotball?

– Ja. Eller kanskje ikke slutte helt med fotball, men jeg var ikke fremmed for å studere og kanskje ha fotballen ved siden av. Sett i ettertid var jeg nok ikke på det beste stedet i livet. Det var masse tanker og følelser på den tiden, sier han.

FAMILIELYKKE: I desember i fjor ble Patrick og Rikke Bruvoll Nielsen far til Filippa. I år storkoser familien seg i Bodø i lag med hunden Nala. Foto: Run Gyllander / TV 2

Innrømmer Berg-feil

I 2016 var Patrick Berg involvert i 17 kamper da Bodø/Glimt rykket ned til 1. divisjon.

Så kom Kjetil Knutsen inn.

Han har siden blitt genierklært, men starten på forholdet mellom Patrick Berg og Knutsen var alt annet enn rosenrødt.

I 1. divisjon i 2017 startet han bare ni kamper. I Eliteserien i 2018 var tallet redusert til seks kamper.

– Han var møkk lei Kjetil Knutsen, har mentaltrener Bjørn Mannsverk skrevet i sin egen bok.

I byen alle forventet at han skulle bli helt, følte Berg at han sto på stedet hvil.

– Jeg tror nok at jeg personlig har lagt et mye større press på meg enn alle andre har gjort, erkjenner Patrick Berg nå.

Kjetil Knutsen minnes godt perioden da Patrick Berg vurderte å gi opp Glimt-karrieren.

– Historien til Patrick har vært en læringsprosess for meg. Det var ikke alle tingene jeg gjorde riktig med tanke på å se det hele bildet og den ballasten Patrick hadde med seg. Jeg måtte forstå han, sier Kjetil Knutsen til TV 2.

SUKSESSHISTORIE: Patrick Berg og Kjetil Knutsen ble til slutt en perfekt kombo. Men Knutsen erkjenner at det tok tid før han knekte gåten Patrick Berg. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Var problematisk

Ballasten han sikter til, handler blant annet om etternavnet til Patrick Berg.

I en kommentar i VG i oktober 2021, skrev journalist Knut Espen Svegaarden følgende om det mentale presset Patrick Berg sto overfor:

«Tenk deg at bestefaren din er blant tidenes beste norske spillere, faren din fikk høre at han kunne spilt for Real Madrid da han var 35 år, den ene onkelen din var en stor spiller – og den andre onkelen fort kunne blitt bedre enn dem alle…».

BRØDREDUELL: Ørjan Berg og Rosenborg gikk seirende ut av duellen med bror Runar og Bodø/Glimt i cupfinalen 2003. Foto: Tor Richardsen

– Det er egentlig ganske unikt, den fotballfamilien vi er, sier Patrick Berg selv.

Han tror familiens historie på mange områder har gitt han en god fotball-arv.

Men det har ikke alltid føltes som et gode.

– Det har nok hatt sine fordeler og ulemper. Det ble stilt litt andre krav og forventninger til meg, og det kunne jeg oppleve som litt problematisk i tidlig seniorkarriere, sier Patrick Berg.

Fikk mental hjelp

Han sier familien hans, og faren spesielt, har hatt et avslappet forhold til det. Men selv klarte han ikke å stenge det ute på samme måte.

– Man får jo med seg ting. Hvis jeg spilte en dårlig kamp, så pratet nok folk mer om det når det var meg det var snakk om. Det var naturlig med tanke på navnet mitt. Det følte jeg litt på, sier han.

Selv har Patrick Berg tidligere vært åpen på at hans samtaler med mentaltrener Bjørn Mannsverk har vært avgjørende for at han knekte koden som fotballspiller.

– For min del lå nok ikke tankegangen så langt inne i meg. Jeg måtte slutte å bruke tid på alt rundt meg, ting jeg ikke kunne gjøre noe med, forklarer han.

STEDET HVIL: 20 år gamle Patrick Berg følte han manglet tillit og at han stod på stedet hvil i 2018. Her fra et oppgjør mot Vålerenga. Foto: Mats Torbergsen

På dette tidspunktet var kontrakten hans med Glimt i ferd med å løpe ut. Det var da utskjellingen mot Kjetil Knutsen kom.

«Han var møkk lei Kjetil Knutsen, sa han, han var møkk lei fotball, og den utblåsningen ble gjennombruddet. Endelig viste Patrick følelser», skriver Mannsverk i egen bok.

Den dag i dag er Patrick Berg svært glad for at Mannsverk ble en del av livet hans.

– I ettertid har jeg tenkt sånn «herregud, hvorfor har jeg ikke gjort dette før»? Jeg tror jeg hadde kommet ganske mye lenger som både fotballspiller og menneske om jeg plukket opp de tingene tidligere, sier Berg.

Sammen i sorgen

At han nevner ordet menneske i den sammenheng, er neppe tilfeldig.

For selv om hans farfar Harald nylig fikk sin egen statue utenfor Aspmyra, og Patrick Berg har to onkler og en far som har herjet på fotballbanen, er det ikke det sportslige 25-åringen trekker fram som det viktigste når han omtaler familien sin.

– Det viktigste er jo måten vi er på; hvordan vi er som personer. Det er først og fremst det jeg er stolt over, sier Patrick Berg.

I HJEMBYEN: Patrick Berg møtte TV 2 på kafé i Bodø i forkant av landslagssamlingen. Foto: Run Gyllander / TV 2

I 2021 fikk ble familien Berg tildelt Kniksens hederspris. Der ble familiens innsats løftet fram til å være uten sidestykke – både på og utenfor banen, i gode og onde dager.

Hjemme i Bodø sto familien sammen.

– Jeg tror kanskje det kom ekstra godt fram da onkelen min, Arild, gikk bort, forteller Patrick Berg.

Arild Berg gikk bort i i juni 2019, bare 43 år gammel.

– Det er med stor sorg vi fikk vite at Arild valgte å forlate oss i dag tidlig, formidlet familien.

Bare to dager senere stilte familien til en minnekonsert, der Arilds onkel – visesangeren Terje Nilsen – ble hedret. Nilsen gikk bort i mars det året.

– Det møtet vi hadde med Bodøs befolkning da, var spesielt. Jeg tror nok det å kunne vise folk åpenhet, og vise at man står sammen som en familie i en slik periode, ble oppfattet som beundringsverdig. Det var stort å se hvordan familien håndterte det. Jeg følte vi sto veldig godt sammen som en familie i den tiden, sier Patrick Berg.

STILLER ALLTID OPP: Patrick Berg er kjent for å være gjestfri med fansen. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Vil være et forbilde

Han sier han føler det er uproblematisk å snakke om. For Patrick Berg og familien har åpenhet om mental helse blitt viktig.

– Jeg ønsker å være et godt forbilde. Og siden vi fikk det med mental helse så tett på kroppen, så har det nok ikke gjort meg mindre interessert i mental trening, sier Patrick Berg.

Tilbake i Bodø har Patrick Berg og Kjetil Knutsen sammen blitt to av Glimts viktigste brikker i den eventyrlige suksessen til klubben.

Knutsen kan ikke få skrytt nok av kapteinen sin.

– Fokuset hans på og utenfor banen er helt ekstremt. Patrick har noe personlig i seg som er ganske spesielt, og jeg tror han har funnet en god miks i livet sitt nå. For oss er han en kulturbærer. Defensivt på banen er han helt ekstraordinær. For Glimt har han vært ekstremt viktig, sier Knutsen.