Bergerud stengte buret mot Drammen: – En klassekeeper

Kolstad hadde få problemer mot Drammen i kvartfinalen av håndball-NM og vant med hele ti mål. Det får landslagskeeper Torbjørn Bergerud mye av æren for.

Kolstad - Drammen 31-21

Det var duket for et aldri så lite toppoppgjør i NM mellom de to i toppen av tabellen i Rema 1000-ligaen. Kristian Kjellings Drammen ligger hakk i hel med Kolstad i ligaspillet, men slik så det ikke ut søndag kveld.

Trondheims-laget herjet med drammenserne og ledet på det meste med elleve mål i kvartfinalen mot Kristian Kjellings Drammen.

– Det ble stopp. De er ti mål bedre enn oss, og vi kommer oss ikke opp på det intensivitetsnivået vi må være på for å henge med et så godt lag. Også har vi store problemer med å gjøre mål på Torbjørn (Bergerud), sa Kjelling etter kampslutt.

Bergerud skapte problemer for Drammen, og Kolstad-sjef Christian Berge hyllet sisteskansen sin.

– Vi spiller et tøft defensivt spill som står hele kampen også har vi en fantastisk Torbjørn i mål, sa Berge.

– Hva er han laget av?

– Nei altså han har det nivået. Han er en klassekeeper og det visste vi. Det får vi se gang på gang, fastslår Berge.

Bergerud selv var relativt kortfattet og ville ikke skryte for mye av egen innsats.

– Det gikk veldig bra i dag, jeg er veldig fornøyd med egen innsats og ikke minst lagets innsats. Jeg går herfra med en god følelse, var keeperens ord etter kampen.

Kolstad for alle penga

Det tok ikke lang tid før det viste seg et klart skille mellom lagene.

Kolstad fikk en brakstart og etter vel fem minutter stod det 7-1 på tavla da Janus Dadi Smarason satte sitt tredje mål.

Det var en ledelse som ikke ble noe mindre. Drammen ledet aldri, og slet i det hele tatt med å score mål.

Adrian Aalberg tok over stafettpinnen fra Smarason, og ble toppscorer med sine seks mål.

– Jeg ble fôret i ekstremt gode vinkler i dag, så det skulle bare mangle mener jeg, sa kantspilleren etter kampen.

Kolstad vant til slutt 31-21 og møter ligatreer Elverum i semifinalen.