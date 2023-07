Berge bekrefter lønnskutt: – Jeg ønsker å bli med videre

Stjernespiller Sander Sagosen og hovedtrener Christian Berge åpner opp om situasjonen i Kolstad. Sistnevnte bekrefter at han har sagt ja til lønnskutt.

I dag var Kolstads første offisielle trening før den kommende sesongen. Den siste tiden har klubbens økonomiske problemer preget diskursen rundt klubben.

Sander Sagosen fikk spørsmål om situasjonen etter at han hadde gjennomført fysiske tester.

– Det er klart det er en krevende prosess. Det er det for alle involverte. Det gjør det ekstra krevende at alle sammen har lyst til å være med på dette. Men jeg håper vi snart kan se lys i enden av tunnelen, sier han til TV 2 om situasjonen.



– Hvordan ligger du an, for din egen del?

– Det kan jeg ikke uttale meg om. Vi kjører en kollektiv plan på det, og når det er klart så skal nok dere få vite det som alle andre, sier Sagosen.

– Det kan jeg ikke uttale meg om, sier Sagosen om egen situasjon. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Han erkjenner at bråket rundt Kolstads økonomiske situasjon er kjip, men håper at prosessen blir landet snarlig.



– Det her er ikke noe artig å stå å snakke om. Vi har lyst til å begynne å snakke om det fantastiske prosjektet som skal skje. Vi kommer til å være åpne og ærlige, og gleder oss til at denne prosessen blir landet. Da kan vi uttale oss mer, sier stjernespilleren til TV 2.

– Er du forberedt på at alle spillere møter opp i dag?

– Det håper jeg. Jeg har i hvert fall møtt opp og løpt min test, så jeg håper jeg ikke har svettet forgjeves, sier han med et smil.

Bekrefter lønnskutt

Hovedtrener Christian Berge bekrefter på sin side at han har sagt ja til lønnskutt.

– Jeg har takket ja. Jeg ønsker å bli med videre, sier han til TV 2.

SER FRAMOVER: – Jeg ønsker å bli med videre, sier Berge til TV 2. Foto: Tor Erik Schrøder

Han forteller at situasjonen rundt klubben har fått han til å gruble en del, men at han nå har bestemt seg for å gå videre og se framover.

– Jeg er ganske praktisk anlagt på de tingene der. Det jeg elsker å holde på med, er sportslig prestasjon. Og den får jeg holde på med enda, uavhengig om man skal ned eller ikke. For min egen del er jeg ferdig med den prosessen, forteller Kolstads hovedtrener til TV 2.



– Skjønner du om noen ønsker å gå?

– Jeg respekterer det, det gjør jeg helt klart. Hvis noen velger å gjøre det, så har jo vi fokus på de som blir og den sportslige prestasjonen. Det handler om å få de spillerne, og det laget, til å bli best mulig ut ifra de som er her, sier Berge.



– Forventer du at noen ikke dukker opp i dag?

– Det vet jeg ikke sånn hundre prosent. Vi får se når dagen er ferdig, avslutter Berge.



Stjerne dukket ikke opp på trening

Som TV 2 meldte mandag morgen kan stjernespiller Janus Smarason være på vei bort fra Kolstad grunnet klubbens økonomiske problemer. TV 2 vet at den tyske Champions League-mesteren Magdeburg har vært meget interessert i islendingen.

Kolstad-spillerne skal gjennom fysiske tester på mandag, og er innom én etter én. Etter det TV 2 kjenner til skulle Smarason testes kl. 11, men møtte ikke opp.

MØTTE IKKE OPP TIL TEST: Janus Smarason linkes til den tyske storklubben Magdeburg. Foto: Ole Martin Wold

Stian Gomo Nilsen, som er i trenerteamet til Kolstad, fikk spørsmål om islendingens fravær.

– Det er en prosess mellom Janus (Smarason) og klubben. Vi sitter her, og er litt spente på hvem som kommer. Nå har det vært en bra uttelling på det fram til nå. Utover det så er det Jostein (Sivertsen) og Janus som må besvare det, sier han om Smarason-situasjonen.