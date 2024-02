Ber om fengsel og millionbot

KAN STRAFFES MED FENGSEL OG BOT: Tidligere IBU president Anders Besseberg, her fra VM i skiskyting i 2017. Foto: Berit Roald

Saken oppdateres!

Torsdag holdt aktor siste del av sin avslutningsprosedyre i rettssaken mot Anders Besseberg.

– Alt i alt mener vi at en riktig straffeutmåling vil være tre år og syv måneder i fengsel og en bot i størrelsesorden én million kroner, sier medaktor Marthe Stømner Smestad.

Boten gjør at påstanden om fengselsstraffen reduseres med cirka seks måneder, forteller Stømner Smestad. Altså fra over fire år i fengsel, til tre år og syv måneder.

– Arten av fordelene som er gitt, gjør at dette tilfellet må straffes strengt, sier medaktoren.

Det vil trolig gå flere uker før selve dommen blir klar.

I tillegg vil Økokrim inndra verdier til en samlet verdi av 1.450.000 kroner.

Det dreier seg om de tre klokkene, av merkene Hublot, Omega og Ulysses Nardin, samt en rekke jakttrofeer fra jaktturer i utlandet.

BER OM FENGSEL OG BOT: Advokat Marianne Djupesland t.v. og advokat Marthe Stømner Smestad under rettssaken mot Anders Besseberg. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

I tillegg legger de ned påstand om at Besseberg må betale saksomkostninger.

– Ikke grunn til straffereduksjon

Aktoratet mener at den omfattende medieomtalen av saken ikke skal virke formildende i særlig grad.



– Medieomtale skal normalt ikke ilegges særlig betydning. Det er ikke tvil om at mediedekningen har vært særlig stor. Det skjønner vi har vært belastende for tiltalte og hans familie. Men vi mener det bare skal få begrenset vekt i utmålingen, sier Smestad.

Torsdag er siste dag i rettssaken mot Anders Besseberg. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Besseberg fyller snart 78 år. Retten vurderer at alderen ikke bør gi straffereduksjon.

– Påtalemyndigheten mener ut fra omstendighetene i saken og de sterke allmennpreventive hensyn som gjør seg gjeldende, samt med tanke på helsetilstanden hans som er god, at vi ikke kan se at det er noen grunn for straffereduksjon i denne saken.

Besseberg har i rettssalen i Hokksund hele tiden hevdet at han er uskyldig. Den tidligere IBU-presidenten har vedkjent seg å ha mottatt en rekke goder, men hevder det ikke kan vurderes som korrupsjon.

Strafferammen på grov korrupsjon er inntil ti år.

