Ber nordmenn om penger til OL-satsing: – Håper å få inn flere titalls millioner

Det fortalte toppidrettssjef Tore Øvrebø på lanseringen av det som har fått navnet «Summit 2024» tirsdag formiddag.

Satsingen er et forsøk på løfte de fattigste olympiske og paralympiske sommeridrettene i Norge. En sentral del av prosjektet er at Olympiatoppen nå ber næringslivet og vanlige norske innbyggere om pengebidrag gjennom «crowdfunding».

– Hvor mye penger håper og tror dere at dere kan få inn?

– Jeg skal i alle fall ikke sette en nedre grense! Jeg har en realistisk forventning at det blir flere titalls millioner kroner når vi får alle disse tiltakene vi har planlagt til å fungere slik vi håper, sier Øvrebø.

– Flere titalls millioner?

– Ja, og det er nødvendig.

Halvparten tjener mindre enn 260 000 i året

De ti idrettene det gjelder er bordtennis, skateboard, bryting, kampsport, padling, seiling, roing, skyting, svømming og triatlon.

Øvrebø maler et dystert bilde over hvor økonomisk krevende mange av utøverne i de grenene har det.

– Over 50 prosent av de aller beste utøverne i Norge, altså stipendutøvere hos Olympiatoppen, har en en inntekt under 260 000 kroner. Halvparten av de har en inntekt på under 100 000 kroner i året. Så det betyr å bo hjemme, utsette leilighetskjøp etc midt i 20-årene og kanskje inn i 30-årene, sier han.

Ingeborg Vassbak Løyning, som svømte for Norge i OL i Tokyo i fjor‚ er en av de som håper å kunne nyte godt av eventuelle bidrag fra giverglade nordmenn.

– Jeg er fortsatt avhengig av familien min for å få hverdagen til å gå rundt. Og det er veldig få uker der jeg har mindre enn 30 timer trening, noe som gjør det vanskelig å kombinere med fast jobb, studier etc. Det hadde vært umulig å kombinere. Så det å kunne få litt mer økonomisk hjelp til å kunne satse 100 prosent, og ikke ha det stresset med penger hengende over seg hele tiden, vil ha noe å si for prestasjonene våre, sier hun.

– Dette er ikke noe jeg liker å gjøre

Flere av utøverne TV 2 snakket med på lanseringen av prosjektet vedgikk at det føles litt ukomfortabelt å skulle be vanlige innbyggere om hjelp til å finansiere sin egen satsing.

– Ja. Det er ikke noe jeg liker å gjøre. Det er det ikke. Det gjør litt vondt, men det må til, sier taekwondo-utøveren Richard Ordemann, som også deltok i OL i Tokyo.

– Har du troen på at dette skal fungere?

LITT UKOFOMRTABEL: Richard Ordemann, her fra OL i fjor, vedgår at det er litt vondt å be andre finansiere egen satsing, men håper prosjektet likevel kan fungere. FOTO: AP Photo/Themba Hadebe.

– Vi satser på det. Jeg håper at dugnadsånden der ute er sterk, sier han.

Toppidrettssjefen vedgår også at timingen ikke er ideell.

– Føles det litt rart å be mannen i gata være med på å finansiere dette, all den tid det er en situasjon i samfunnet der strømprisene er høye, rentene er høye og folk kanskje har nok med å klare seg selv?

– Det har du helt rett i. Men når det er litt krevende, som vi kjenner på nå, så er det jo fint å forberede en sommer med stolte idrettsøyeblikk som kanskje kan være med på å bøte på en litt «gloomy» situasjon som vi er på vei inn i, sier han.

– Kanskje dette er fremtiden

Lotte Miller, en av Norges beste triatleter, vedgår også at det er «synd at vi har kommet til dette punktet», men håper i det minste av «Summit 2024»-prosjektet kan være med på å rette fokuset på den økonomiske situasjonen mange lever i.

– Jeg tenkte ikke at det var her vi skulle ende opp, men samtidig så er vi her nå. Og det skal være et lavterskeltilbud: man trenger ikke å gi veldig mye, bare summen som man føler man er komfortabel med. Jeg skulle jo ønske alle forbund kunne få midlene sine uten å måtte begynne med «crowdfunding», men kanskje dette er fremtiden og veien å gå, sier hun.

Som mange andre, har hun tidvis vært avhengig av hjelp fra familie for å få endene til å møtes.

– Jeg håper jo at dette kan fungere. Jeg håper de ser hva vi prøver å sette i gang, og at de kanskje får en forståelse av hvilken situasjon vi står i. Vi har jo prøvd flere ganger før å sette litt fokus på at vi har idrettsutøvere som ikke er like godt stilt som folk kanskje tror. Om ikke annet håper jeg dette kan gi ringvirkninger, sier hun.