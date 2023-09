Ber håndballstyret vurdere Lio og hans avtale

Tilgjengelighet:

Presidenten er 100% tilsatt i og av organisasjonen. Stillingen er definert til å være særskilt ledende og selvstendig – og er følgelig unntatt fra Arbeidsmiljølovens kapittel 10 om arbeidstid (med unntak av vernebestemmelsene i samme kapittel).

Presidenten står følgelig til organisasjon innenfor rammen av det overstående. Dette er dog ikke til hinder for at presidenten kan delta på andre arenaer (profesjonelt så vel som privat), men denne typen aktivitet kan ikke ha et omfang som reduserer organisasjonens rettmessige krav og forventninger til presidentens leveranser.

I regelen skal alle «private oppdrag» med et visst omfang eller med høy publisitetsfaktor avklares med Forbundsstyret i forkant.



Vurderingen av «omfang og/eller publisitetsfaktor» baseres på tillit, og presidenten avgjør selv behovet for forhåndsavklaring. (Håndteringen av dette punkt inngår som et av områdene som skal inngå i den løpende evalueringen som gjøres i, og av, Forbundsstyret.)

Eksempelvis, men ikke begrenset av, mener Forbundsstyret at følgende skal forhåndsklareres:

- Private engasjementer med varighet som overstiger 5 sammenhengende virkedager.

- Høyprofileringsoppdrag for konkurrerende virksomheter til:

o Norges Håndballforbund

o NHFs hovedsamarbeidspartnere

- Oppdrag for virksomheter som har profil/verdigrunnlag som ikke er forenlig med NHFs verdier og profil.



Evaluering:

Effekten av et frikjøp bør kunne måles over tid og på flere områder. Eksempler på slike målområder kan være:

1. Organisasjonens omdømme.

2. Utviklingen av kommunale idrettsanlegg med håndballbaner.

3. Status med hensyn til bygging av nasjonalanlegg for håndball.

4. NHFs idrettspolitiske fotavtrykk på den nasjonale idrettspolitiske arenaen.

5. Kapitalisering av omdømmeeffekt i form av nye/større samarbeidspartnere og/eller avtaler.

6. NHFs posisjon i EHF og IHF.