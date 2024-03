Ber folk utsette lunsjen

Klokken 12 i dag er det billettslipp i Eliteserien. Interessen er stor med drøyt tre uker til seriestart.

Noen steder koker det mer enn andre. I Bergen er det enorm rift om billettene. Klubben måtte sette et tak på 10.000 sesongkort.

– Det er viktig å påpeke at vi kaller det partoutkort i Bergen, innleder Therese Rygg, kommersiell leder i Brann.

Torsdag formiddag hadde klubben solgt 9820.

– Det har vært helt vanvittig. Det har vært fantastisk interesse gjennom hele sesongen i fjor. Siden vi slapp partoutkort-salget før jul har det gått over forventning, sier hun.

– Enorm Brann-feber

Rygg mener det er flere grunner at det koker i byen mellom de sju fjell.

– Det er en enorm Brann-feber i byen. Det har vært en mobilisering blant supporterne, som har gjort en sinnssyk jobb på tribunen og skapt enorm stemning. Det er veldig gøy å gå på kamp. Vi har hatt gode resultater med oss, og så er det veldig kjekt med damene som viser seg i Europa. Brann-feberen har vart gjennom hele oppkjøringen, forteller hun.

TRIBUNEKOK: Brann fikk et stort publikumsoppsving i 2023-sesongen. Foto: MARIUS SIMENSEN

Rygg har en klar oppfordring til supportere med billettangst. Fredrikstad er motstander i første hjemmekamp.

– Vi forventer at det blir bra trøkk. Vi kan ikke selge så mange enkeltbilletter, så man må være kjapp om man skal sikre seg den første kampen. Klokken 12.00 må de sitte klar. De må utsette lunsjen, kaste seg rundt og få med seg åpningskampen, sier hun.

Frykter at servere vil knele

Hos Branns motstander Fredrikstad går også salget strykende.

– Vi har, i akkurat dette minutt, solgt 3469 sesongkort totalt. Det er en 45 prosent økning fra i fjor. Tallet kommer til å øke noe når alt av sesongkort til bedrifter og sponsorer blir lagt til, sier Sindre Lie i FFK.

– Sesongkortsalget har vært veldig bra, og spesielt rett etter at opprykket var sikret i fjor. Fotballinteressen i denne byen er enorm, og vi merker stor pågang fra supportere hver eneste dag. Vi merker at hele byen er i ferd med å bli klare for Eliteserie-comeback, fortsetter han.

Lie tror det vil bli kamp om billettene i de to første hjemmekampene.

– I dag slipper vi billettene til våre to første hjemmekamper mot Bodø/Glimt og Sarpsborg 08. Da forventer vi stor pågang og har bedt TicketCo om å utvide serverne sine for å tåle trykket. Nå er det fullt fokus på de kampene, og vi drømmer om å selge ut kampen mot S08 i løpet av kort tid, forteller han.



Også i Lillestrøm er pågangen stor.

– Vi har solgt 3087 sesongkort. Vi har et hårete mål om å nå 4000. Det vil være veldig bra for vår del. Så mange sesongkort har vi ikke solgt siden 2007 eller 2008. Det har vært en positiv trend de siste årene både på sesongkort solgt og publikumstallene generelt. Vi ligger veldig godt an sammenlignet med i fjor. Vi er langt foran fjorårsbudsjettet, sier Morten Stokstad.

Ønsker Vålerengas overmenn velkommen

Han tror mange vil løse billett til sesongåpningen mot Kristiansund.

– Nå begynner våren å komme. Vi har et håp om å fylle Åråsen bra mot Kristiansund. Det er hyggelig å ønske laget som rykket opp på dramatisk vis – Vålerengas overmenn – velkommen til en feiende flott publikumsfest, sier Stokstad.

Tromsø-oppturen i 2023 gjør at optimismen i nord er stor før serieåpningen mot Brann.

– Det er mer interesse enn på lenge – mye mer enn i fjor. Vi har bikket 2000 solgte sesongkort. I fjor hadde vi rundt 1800. Pilen peker oppover, sier Tina Gjøvik i TIL.

Hun peker på flere enkeltkamper som stikker seg ut.

– Vi har noen spesielle kamper, blant annet en midnattssolkamp i juli. Jeg er spent på om noen sikrer seg en sommertur. Og jeg er spent på bortebillettene mot Brann i serieåpningen. Det var mange fans som ga uttrykk for at de hadde hatt en kul bortetur i fjor, sier hun.

BRA INTERESSE: Både i Tromsø og Viking peker pilene rett vei. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Viking forteller om stor pågang.

– Det er 5600 solgte sesongkort. Det er en 30 prosent økning fra samme tid i fjor. Stemningen er til å ta og føle på. Viking er 125 år i 2024, og det skal feires hele året. Vi gleder oss til å fylle stadion igjen, sier Kjartan Salvesen.

– Hvordan skal dere jobbe videre for å selge enda flere billetter?

– Fortsette akkurat som vi har gjort så langt. Levere sportslige store øyeblikk, bygge profiler i Norges råeste drakt, og skape minner på Norges flotteste arena. Vi har hatt en kjempesuksess med vårt abonnement Viking+, og tror at denne løsningen gjør at vi fortsetter å vokse å publikumssiden, sier Salvesen.

RBK litt bak

Pernille Grut Sørlie, publikumssjef i Rosenborg, forteller at klubben har solgt 5600 sesongkort.

– Som vanlig er det stor interesse for Rosenborg! Vi har et nytt og offensivt trenerteam som det er mye interesse rundt, samt et spennende lag med mange unge spillere – så det er absolutt stor interesse rundt klubben, skriver hun i en epost til TV 2.

NY SJEF: Alfred Johansson (33) står i spissen for Rosenborg denne sesongen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Hva tror du er grunnen til at salget er litt under forventet?

– Vi er litt bak på antall sesongkort, sammenlignet med i fjor. Årsaken til det er som regel sammensatt, men sportslig motgang sammen med en generell dyrtid påvirker salget. Men det er fortsatt en liten måned igjen til sesongstart, og vi ser at salget har vært godt siden nyttår.

– I dag er det billettslipp. Hva forventer dere der?

– Vi håper supporterne gleder seg like mye til seriestart som oss og sikrer seg billetter til første seriekamp. Eller kjøper sesongkort for å sikre seg plass til alle kampene gjennom hele sesongen.

Sørlie har en klar oppfordring til Rosenborg-supportere som sitter på gjerdet.

– Vi har en sesong fylt av spenning og offensiv fotball foran oss, og kampopplevelsen er best på Lerkendal! Supportene er ekstremt viktige for at vi skal lykkes, så vi håper alle med et hjerte for Rosenborg kommer til Lerkendal for å stå sammen med laget.