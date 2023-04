Benzema-show: Hat trick på seks minutter (!)

Real Madrid - Real Valladolid 6-0 (4-0)

Før landslagspausen tapte Real Madrid El Clasico mot Barcelona, og ble hektet av i kampen om LaLiga-trofeet.

Til tross for at de lå 15 poeng bak erkerivalen Barcelona, viste hjemmelaget ingen tegn til at de har skrudd av i LaLiga.

Real Madrid knuste Real Valladolid 6-0, og helt sentral var Karim Benzema, som på syv magiske minutter scorte hat rick.

Se sammendrag av kampen i videoen under:

Hat trick på seks minutter

Vinícius Júnior serverte først Benzema på det første målet med et godt innlegg.

– Samspillet mellom og Vinicius Junior og Karim Benzema har sørget for mange store øyeblikk på Santiago Bernabéu og her gjør de det atter igjen, kommenterte Robin Grov.

Tre minutter senere dukket Benzema opp igjen. Et strålende skudd opp i høyre vinkel sendte Real Madrid opp i 3-0 - og franskmannen kun ett mål unna hat-trick.

Kun fire minutter etter 3-0-målet, var Benzema på plass igjen. Etter et innlegg fra Rodrygo scoret spissen et brassespark for å fullføre hat-tricket. Det tok han bare syv minutter.

– Han er som en tenåring der veteranen – kattemyk. For en fantastisk scoring. Dette er virkelig champagne-fotball av Real Madrid, kommenterte Robin Grov etter scoringen.

Se kunstscoringen i vinduet øverst i saken.

Det var Karim Benzema sin 14. scoring i La Liga denne sesongen – tre bak toppscorer Robert Lewandowski.

De tre andre scoringene til Real Madrid ble scoret av Rodrygo, Marco Asensio og Lucas Vázquez.

Lucas Vazquez hyllet stjernespissen etter kampen:

– Vi er veldig glade for at Karim er med oss og er kapteinen vår, sier spanjolen.