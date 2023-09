Bellingham raste – så avgjorde han på overtid

Real Madrid-Union Berlin 1-0

Se hendelsen som får det til å koke over for Jude Bellingham øverst!

Union Berlins første Champions League-kamp var et klassisk David mot Goliat-oppgjør, hvor David yppet seg.

For Real Madrid hadde store problemer mot tyskerne.

Frederik Rønnow leverte en strålende kamp bakerst på banen for Union Berlin, mens stolpene reddet ham de gangene han var utspilt.

Gjestene var på vei mot et sensasjonelt uavgjort-resultat, men på overtid dukket Madrids heteste mann opp.

Sommerens storsignering Jude Bellingham.

EN NY HELT I BYEN: Jude Bellingham er på alles lepper i Madrid. Foto: OSCAR DEL POZO

Midtbanespilleren har tatt storklubben med storm etter overgangen fra Borussia Dortmund.

I LaLiga står han med fem mål på fem kamper, mens han nå har samme målprosent i Champions League. For tre minutter på overtid dukket Bellingham opp foran mål og scoret kampens eneste mål.



– Jeg skal ikke lyve, jeg vil heller fortsette å score på overtid enn tidlig i kampen, sier Jude Bellingham etter kampen.

– Historisk imponerende

20-åringen bærer et enormt press på skuldrene sine etter at Real Madrid punget ut over én milliard kroner for ham.

Men presset ser ikke ut til å prege den elegante midtbanespilleren.

– Jeg synes å si historisk imponerende ikke er å ta for hardt i. Det skal veldig mye til for å overbevise Real Madrids supportere fra dag én, men Bellingham har tatt tak med engang, sa Simen Stamsø-Møller om vidunderbarnet før kampstart.

Han får støtte av TV 2s ekspert Morten Langli.

– Tenkt deg det presset! Når du tar tak fra dag én med viktige scoringer. Kamp etter kamp har han gjort dette. Vi må rose Ancelotti også, som også har gitt ham en fri rolle på midtbanen, sier Langli.