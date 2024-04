Bellingham ble helten – Barcelona-stjerne får slakt

Real Madrid - Barcelona 3-2

Jude Bellingham ble matchvinner på overtid da han satte 3-2 mot Barcelona med ligamål nummer 17.

Dermed leder Real Madrid La Liga med elleve poeng.

– Dette var et uforglemmelig El Clásico. Alle som har sett dette sikret seg et minne for livet, sier TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller.

– Det er litt junior over det

El Clásico startet forrykende i Madrid. Seks minutter var spilt da Raphinha svingte inn et hjørnespark. Keeper Andrij Lunin kom ut i feltet, men bommet på ballen.

På bakre stolpe knuste danske Andreas Christensen Toni Kroos, og sendte Barcelona opp i 1-0.

Men jubelen ble kort for katalanerne. Etter 18 minutter rundlurte Lucas Vazquez Joao Cancelo, før 17 år gamle Pau Cubarsi felte backen.

– Det er en litt juniormåte å gå inn på, sa TV 2-kommentator Peder Mørtvedt.



Dommer pekte kontant på straffemerket, hvor Vinicius Junior var sikker.

– Elendig

Starten på andre omgang var roligere, men etter en drøy time spilt tok det fyr i bortesvingen.

Lamine Yamal la inn fra sin høyreside. Ferran Torres fikk ikke kontakt med ballen, men det gjorde 20-åringen Fermin Lopez.

– Er det Bellingham-feiring han prøver seg på her? spurte Mørtvedt etter scoringen.

Men da Real Madrid trengte tolv minutter på å svare erkerivalen i første omgang, trengte de bare drøyt tre minutter i andre.

REFSES: Joao Cancelo. Foto: OSCAR DEL POZO

Vinicius Junior leverte et strøkent innlegg. På bakerste lurte Vazquez seg inn bak Cancelo og styrte inn utligningen.

– Cancelo har vært veldig svak på begge baklengsmålene til Barcelona. Det er han som blir rundlurt på elendig vis på første scoring, så er det han som roter det til her også, sa Mørtvedt.

På overtid ble Bellingham den store helten. Engelskmannen hamret ballen i nettaket fra bakre stolpe etter presist innlegg fra Vazquez.

– Han dukker opp hele tiden, utbrøt TV 2-ekspert Stamsø-Møller.