Belgisk stjerne: – Det blir ikke noe EM

Det er i et stort intervju med Sporza at Thibaut Courtois forteller at han ikke blir med på mesterskapet.

– På grunn av skaden blir det uansett ikke noe EM for meg. Jeg må først komme meg hundre prosent igjen og da er det bedre å ikke sette en dato på det, sier han til den belgiske kanalen.

31-åringen røk fremre korsbånd i venstre kne i august.

– Er jeg heldig kan jeg spille en kamp til i mai. Men da kan du aldri være hundre prosent klar for en stor turnering, fortsetter han.

I juni forlot den belgiske keeperen landslagstroppen etter en konflikt med trener Domenico Tedesco.

– Jeg vil be om unnskyldning for det. Det var en feil avgjørelse å forlate etter kampen mot Østerrike. Jeg vil be om unnskyldning til laget og spesielt supporterne. Jeg tror de to var mest sjokkert, sier Courtois.