Belarusisk tennisstjerne føler seg forhatt

Australian Open-vinner Aryna Sabalenka kjenner på et hat fra sine ukrainske motstandere Belarus sin støtte til invasjonen i Ukraina.

DÅRLIG STEMNING: Belarusiske Aryna Sabalenka sier at forholdet mellom ukrainske og belarusiske og russiske tennisspillere er anstrengt. Foto: JULIAN FINNEY/Getty Images via AFP

Tennis er en av få idretter hvor russiske og belarusiske utøvere fortsatt får delta i internasjonale konkurranser.

Men situasjonen er ikke enkel. Ifølge Sabalenka er det et hat mellom de ukrainske spillerne og de belarusiske og russiske spillerne, skriver den danske avisen Berlingske Tidende. Også den svenske avisen Expressen omtaler saken.

Bedyrer sin uskyld

På et pressemøte i forkant av Miami Open, som begynner denne uken, sa Sabalenka til AFP at hun aldri har opplevd så mye hat i garderoben. Belaruseren mener at hun ikke har gjort noe galt.

– Jeg har vanskelig for å forstå at det er så mange mennesker som hater meg uten noen som helst grunn. Jeg har ikke gjort noe, sier hun og forteller at hatet i hovedsak kommer til uttrykk gjennom stillhet mellom spillerne.

Nylig vant Sabalenka i Indian Wells-turneringen. Der skulle hun møtt ukrainske Lesia Tsurenko i tredje runde. Men den kampen ble aldri noe av, ettersom Tsurenko trakk seg. Begrunnelsen var at Tsurenko skal ha fått et angstanfall.

VANT INDIAN WELLS: Nylig vant Sabalenka storturneringen Indian Wells. Foto: JULIAN FINNEY/Getty Images via AFP

Hadde dårlig samvittighet

Sabalenka forteller at hun en stund hadde dårlig samvittighet, men at hun ikke lenger føler skyld for situasjonen.

– Jeg hadde det dårlig fordi det føltes som jeg hadde gjort noe, og forholdet til de ukrainske jentene i garderoben er fortsatt ikke så godt. Men jeg har kommet frem til at det ikke er min skyld, og at jeg ikke har gjort noe ondt mot dem. Jeg er rimelig sikker på at resten av de russiske og belarusiske spillerne heller ikke har gjort noe, sier 24-åringen.

I Wimbledon-turneringen som ble spilt i fjor sommer, ble de russiske og belarusiske utøverne utestengt av de britiske arrangørene. Til sommeren håper Sabalenka at hun får delta igjen i turneringen i England.

– Jeg var veldig lei meg over avgjørelsen om å utestenge oss i fjor, men jeg kan ikke kontrollere deres beslutning. Jeg håper virkelig at de lar oss spille i år, sier hun.