Bekymringsbrev om Besseberg-bil: – En klar interessekonflikt

MÅ SVARE FOR BRUK AV BIL: Anders Besseberg ble fredag grillet i retten om bilen han disponerte gratis i tidsperioden 2011-2018. Foto: Berit Roald/NTB.

Det kom frem i rettssaken mot den korrupsjonstiltalte nordmannen fredag, der en BMW Besseberg disponerte i årevis var tema.

Ifølge aktoratet mottok Besseberg en såkalt «utilbørlig fordel», når han mellom 2011 og 2018 disponerte en BMW X5 hjemme i Norge.

Regningen, anslått til totalt 850 000 kroner, tok rettighetsselskapet Infront, som Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) hadde samarbeidsavtaler med.

Fredag la aktoratet frem korrespondanse som viser at IBUs egne revisorer så på bilen som en «klar interessekonflikt», noe Besseberg bestrider.

«Vi har informasjon som indikerer at du har en BMW til personlig bruk. Dette er overraskende for revisorene. Vi kjenner ikke til en slik avtale. Dette er en alvorlig bekymring, som vi må undersøke videre», leste aktor høyt fra en epost.

TEMPERATUR: Anders Besseberg gikk i strupen på aktoratet innledningsvis fredag. Han reagerte sterkt på en feil i bevisføringen til Økokrim dagen før. Foto: Rettstegning av Ane Hem / TV 2.

– Gjorde som jeg fikk beskjed om

Bakteppet er at Besseberg inngikk en leasingavtale om en bil med BMW i april 2011.

Ikke før i september året etter inngikk IBU også en avtale om å disponere en bilpark med den tyske bilgiganten.

Besseberg hevder han aldri deltok i noen forhandlinger om biler, og at han kun fulgte ordrer.

– Jeg forsto at det var forhandlinger som foregikk (mellom IBU og BMW, journ.anm). Og jeg fikk beskjed om at jeg skulle inngå en leasingavtale. Jeg gjorde det jeg fikk beskjed om, forklarte Besseberg engasjert.



Han beskriver også seg selv som helt uinteressert i biler, og sier han hadde liten bruk for bilen, all den tid han også hadde sin egen private bil samtidig som han disponerte denne leasingbilen.

– Klar interessekonflikt

– Hvordan kunne dette ha seg (at revisorene ikke kjente til avtalen, journ.anm.)? spurte aktor.

– Det syntes jeg selv var veldig merkelig. Alle kontraktene har vært åpne kontrakter, svarte Besseberg.

– Det er mulig at jeg ikke har sendt leasingavtalen ned til kontorene. Men de har vært klart over det, for jeg sendte jo regningene ned til kontoret. De vil ligge i regnskapene til IBU, fortsatte han.

Senere sendte revisorene så et bekymringsbrev, hvor det blant annet fremgår:

«Revisorene informerte presidenten i Nove Mesto (Tsjekkia) at det er et klart tilfelle av interessekonflikt. Dette må rapporteres til kongressen, om ikke noen annen løsning kan finnes».

Revisorene skal etter hvert vitne i Hokksund.

Dette er Besseberg-saken Besseberg har i flere år blitt etterforsket av en rekke ulike instanser for, blant annet, å skulle ha mottatt bestikkelser, dekket over russisk doping, og grov korrupsjon i sitt virke som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU). Økokrim i Norge har etterforsket påstander om grov korrupsjon, mens politiet i Østerrike har etterforsket påstander om bedrageri og dopingsvindel. Begge disse etterforskningene pågår fortsatt. Biathlon Intergrity Unit (BUI) har etterforsket saken på vegne av Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) og idretten. Anklagene mot Besseberg og Nicole Resch (tidligere generalsekretær i IBU) ble første gang fremsatt av Verdens antidopingbyrås etterretning og etterforsknings-avdeling (WADA I&I) høsten 2017. I oktober samme år innledet østerriksk politi sin etterforskning. I april 2018 gjennomførte østerriksk politi razziaer i hjemmene til Besseberg og Resch, samt i IBUs hovedkvarter i Salzburg. Østerriksk politi bekreftet da at anklagene handlet om korrupsjon på i overkant av to millioner kroner, samt bedrageri knyttet til doping. 12. april 2018 trakk Besseberg seg fra presidentvervet i IBU etter 26 år i jobben. Tidlig i 2019 ga WADA I&I over arbeidet sitt til External Review Commission (ERC), en kommisjon IBU hadde satt ned for å undersøke anklagene mot Besserbeg og Resch. I juli 2019 ba østerriksk politi om at norsk politi skulle overta deler av etterforskningen av Besseberg, noe Økokrim gjorde i mars 2020. Fra da av etterforsket Økokrim anklagene om grov korrupsjon, mens østerriksk politi fortsatt etterforskningen om bedrageri og dopingsvindel. 28. januar 2021 publiserte ERC den mye omtalte «Besseberg-rapporten», hvor en rekke anklager ble fremmet - inkludert korrupsjon, mottak av bestikkelser/gaver, bruk av prostituerte, og at Besseberg skal ha hjulpet russiske utøvere unngå dopingetterfølgelse. 17. april 2023 tok Økokrim ut tiltale mot Besseberg. I anklagen beskyldes Besseberg for å ha mottatt tre klokker til en samlet verdi av 343.000 kroner, for å ha akseptert tilbud om bruk av prostituerte i en årrekke, for å ha blitt påspandert en rekke eksotiske jaktturer, samt disponert en bil i åtte år som en av samarbeidspartnerne til IBU betalte for. Rettssaken i Buskerud tingrett begynte 9. januar.

München-møte: – De var ikke fornøyde

Det ble deretter avholdt et møte mellom Besseberg, generalsekretær og revisorene 22. desember 2012 i München, men uten stort hell.

– Der følte revisorene at vi ikke kunne svare ordentlig på det de spurte om. Vi kom ikke med en bunke dokumenter som skulle bevise eller svare ut mange av spørsmålene. Vi svarte på alle spørsmålene deres, men det var helt klart at de enten ikke var fornøyde med svarene de fikk, eller at svarene var feil, forklarte Besseberg engasjert i retten.

På et styremøte 1.juni 2013 ble deretter saken tema, hvor Besseberg og co. la frem all dokumentasjon de satt på.

– Styret skulle fatte vedtak i saken. Det ble klart vedtatt at denne saken så styret på som avsluttet, og styret vedtok å anse saken som lukket, forklarer han.

– Det var et klart flertall for at det ikke var mer å gjøre med det.

Revisorene var imidlertid ikke tilfredse, og tok opp saken i sin revisjonsrapport til kongressen i 2014.

– Der var også det kongressvalgte revisjonsfirmaet. De la frem det de hadde. Det kongressvalgte firmaet hadde ingen merknader til det som hadde blitt lagt frem av styret og vedtatt. Og heller ikke kongressen. Så det ble ikke noen diskusjoner om dette på kongressen i 2014. Og etter kongressen var det heller ikke oppe på agendaen.