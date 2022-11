Bekreftet: Vegard Hansen er ny Kongsvinger-trener

NY JOBB: Vegard Hansen er ansatt som ny hovedtrener for Kongsvinger. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Kongsvinger bekreftet treneransettelsen på Twitter torsdag.



Dermed er Hansen tilbake i en trenerjobb bare noen få måneder etter at han fikk sparken som Mjøndalen-trener.

53-åringen ledet bruntrøyene i 16 strake år og tok klubben fra 3. divisjon til Eliteserien. Nå starter nye arbeidsoppgaver på Gjemselund Stadion.

Daglig leder i Kongsvinger, Espen Nystuen, har vært på jakt etter ny trener i flere måneder. Til TV 2 bekreftet han i oktober at Hansen var en av kandidatene til jobben.

FUNNET NY TRENER: Daglig leder i Kongsvinger, Espen Nystuen, har funnet ny hovedtrener for klubben. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Erstatter suksesstrener

Den tidligere Mjøndalen-treneren overtar treneransvaret etter Eirik Mæland. Sistnevnte avslørte i sommer at han ville gi seg som hovedtrener i KIL etter 2022-sesongen.

FERDIG: Eirik Mæland ga seg som hovedtrener for Kongsvinger etter sesongen. Foto: Trond R. Teigen

Årsaken til at den 33 år gamle bømlingen ga seg var pendlingen mellom Oslo og Kongsvinger.

Mæland ledet KIL i to år: først rykket han opp til Obos-ligaen, før laget kjempet helt til siste slutt om opprykk til Eliteserien.

Kongsvinger endte på sjetteplass på tabellen. I opprykskvalifiseringen slo laget ut Sandnes Ulf (1-0), KFUM (2-1) og Start (1-0).

I opprykksfinalen ble Sandefjord for sterke og vant 5-2 sammenlagt over to kamper.