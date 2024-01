Bekreftet samleie i avhør

Se dokumentarserien om Besseberg-saken, «En varslet skandale», på TV 2 Play!



Tirsdag var Besseberg-rettssaken i gang igjen, og aktor tok da opp tråden fra fredag, hvor avslutningstemaet var avlyttede telefonsamtaler mellom Besseberg og tidligere OL-gullvinner Jevgenij Redkin.

Aktoratet mener samtalene knytter Besseberg opp mot prostituerte, men selv avviste han at lydopptakene er bevis for slik samkvem.

– Jeg sa det på en pen måte at dette er helt uinteressant. Hvis dette var et tilbud om to prostituerte til meg, for å si det på den måten, var det helt uaktuelt og en avvisning på en pen måte, sier Besseberg.

Han benektet også at disse telefonsamtalene viste at han på noe som helst vis hadde gitt russerne fordeler av noe slag.

Nektet å svare

Forsvarer Christian B. Hjort avbrøt aktor Marianne Djupesland flere ganger tirsdag formiddag.



Han stilte store spørsmål ved hva aktoratet egentlig vil med å spille av de omtalte avlyttede telefonsamtalene mellom Besseberg og Redkin, en belaruser påtalemyndigheten mener stilte prostituerte til disposisjon for Besseberg.

Aktor summerte deretter opp hvorfor kontakten med Redkin ble vektlagt.

– Dette er et modus som underbygger neste del av bevisføringen, hvor han ved flere anledninger aksepterer at russerne bringer inn prostituerte som han kan velge mellom, slik han selv sier. Han kan på et tidspunkt velge ikke å benytte seg av dette fordi han ikke tenner på disse jentene. Men de blir presentert for ham og stilt til disposisjon, slik at han får en valgmulighet, sier aktor.

Hun spurte deretter Besseberg:

– Hvem ville profitere på å ha prostituerte i VIP-området (under verdenscuparrangementer, journ. anm.)?

– Ikke meg. Men jeg vil ikke kommentere dette lenger, svarer Besseberg.

Da aktor viste frem et bilde av en navngitt kvinne kunne Besseberg bekrefte at han kjente henne og at han har møtt henne fysisk to ganger, i Khanty-Mansisjk i 2016 og i Tjumen 2018.

Han presiserte, som han også gjorde forrige uke, at det ikke kan være ulovlig for en gift mann å innlede et bekjentskap, affære eller forhold til en kvinne.

– Kom det til samleie mellom dere?

– Jeg har sagt tydelig at jeg ikke ønsker å forklare meg nærmere enn det jeg sa nå.

Bekreftet samleie i avhør

Aktor fortsatte å spørre Besseberg om den navngitte kvinnen i Russland, som Besseberg ikke vil svare på om han hadde samleie med eller ikke.



Aktor leste deretter høyt fra et avhør, hvor Besseberg svarte nettopp på det spørsmålet:

– Hadde dere samleie i Tjumen?

– Ja.

– Og de tidligere kontakter var det samme?

– Ja.

– På dette tidspunkt var du nylig fylt 70 år, hun var 42. Hvilken innledning var det? Ønsker du å svare på det?

– Nei.

– Hvorfor gjør hun det? Fordi hun liker det, eller fordi hun får en motytelse?

– Nei, hun får ingen motytelse, men jeg tror hun liker meg. I tillegg er hun sportsinteressert og glad i skiskyting.

– Jeg løy til vedkommende

Deretter ble det avspilt to avlyttede samtaler fra februar 2018. I den første spør kvinnen:

– Hvordan har du det?

– Jeg vil ikke kommentere.

– Kommer du til meg?

– Ja. Jeg kan ikke kommentere de sakene nå. Vi har sendt ut en pressemelding. Jeg sitter i et møte nå. Jeg kan ikke kommentere det, sier Besseberg i samtalen.

Han forklarte så i retten:

– Jeg løy til vedkommende der. Jeg satt ikke i noe møte. Jeg ønsket ikke noen samtale der. Det var inne på hotellrommet hvor min kone var, og jeg var på vei til et møte.

Avtalte møte

Deretter blir det spilt av en samtale fra 28. februar, fire dager senere.

Der sies det blant annet:

Besseberg: – Jeg skal til Tjumen og møte deg. Ja?

Kvinnen: Ja, ja.

Besseberg: Og du kan bo på hotellrommet mitt. OK?

Kvinnen: OK, OK.

Besseberg: Ja, jeg kommer på mandagen. Men Viktor Majgurov vil ringe deg og gi deg informasjon. OK?

Kvinnen: OK, OK.

Besseberg: Jeg ser frem til å se deg igjen.

Kvinnen: Ok.

(...)

Kvinnen: Er du i Norge?

Besseberg: Ja, jeg er i Norge. Jeg kunne ikke snakke da du ringte tidligere, for konen min var i rommet. Jeg kunne ikke snakke da.

Kvinnen: OK, OK.

Besseberg presiserte deretter at skiskyttertoppen Majgurov ikke var en aktiv del av å tilrettelegge for kontakten med kvinnen, men kun en person som hjalp til med kommunikasjon og praktiske spørsmål med henne.

Dette er «Besseberg-saken» Besseberg har i flere år blitt etterforsket av en rekke ulike instanser for, blant annet, å skulle ha mottatt bestikkelser, dekket over russisk doping, og grov korrupsjon i sitt virke som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU). Økokrim i Norge har etterforsket påstander om grov korrupsjon, mens politiet i Østerrike har etterforsket påstander om bedrageri og dopingsvindel. Begge disse etterforskningene pågår fortsatt. Biathlon Intergrity Unit (BUI) har etterforsket saken på vegne av Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) og idretten. Anklagene mot Besseberg og Nicole Resch (tidligere generalsekretær i IBU) ble første gang fremsatt av Verdens antidopingbyrås etterretning og etterforsknings-avdeling (WADA I&I) høsten 2017. I oktober samme år innledet østerriksk politi sin etterforskning. I april 2018 gjennomførte østerriksk politi razziaer i hjemmene til Besseberg og Resch, samt i IBUs hovedkvarter i Salzburg. Østerriksk politi bekreftet da at anklagene handlet om korrupsjon på i overkant av to millioner kroner, samt bedrageri knyttet til doping. 12. april 2018 trakk Besseberg seg fra presidentvervet i IBU etter 26 år i jobben. Tidlig i 2019 ga WADA I&I over arbeidet sitt til External Review Commission (ERC), en kommisjon IBU hadde satt ned for å undersøke anklagene mot Besserbeg og Resch. I juli 2019 ba østerriksk politi om at norsk politi skulle overta deler av etterforskningen av Besseberg, noe Økokrim gjorde i mars 2020. Fra da av etterforsket Økokrim anklagene om grov korrupsjon, mens østerriksk politi fortsatt etterforskningen om bedrageri og dopingsvindel. 28. januar 2021 publiserte ERC den mye omtalte «Besseberg-rapporten», hvor en rekke anklager ble fremmet - inkludert korrupsjon, mottak av bestikkelser/gaver, bruk av prostituerte, og at Besseberg skal ha hjulpet russiske utøvere unngå dopingetterfølgelse. 17. april 2023 tok Økokrim ut tiltale mot Besseberg. I anklagen beskyldes Besseberg for å ha mottatt tre klokker til en samlet verdi av 343.000 kroner, for å ha akseptert tilbud om bruk av prostituerte i en årrekke, for å ha blitt påspandert en rekke eksotiske jaktturer, samt disponert en bil i åtte år som en av samarbeidspartnerne til IBU betalte for. Rettssaken i Buskerud tingrett begynte 9. januar.

«Hvit, svart, blond»

Tidligere på dagen spilte aktor på nytt av den avlyttede telefonsamtalen mellom Anders Besseberg og Jevgenij Redkin, en belaruser aktoratet mener skal ha tilrettelagt for bruk av prostituerte.

I samtalen ba Redkin om akkrediteringer, og sa:

– Jeg kommer ikke alene. Jeg har med en stor gruppe. Hvit, svart, blond.

Besseberg avviste deretter at han vil hjelpe Redkin. Aktor spurte så Besseberg:

– Refererer han her til prostituerte?

– Dette har jeg forklart meg om tidligere. På møtet i Hochfilzen i desember 2015 introduserte han de to kvinnene som «my black and white friends». Jeg er ikke dummere enn at jeg skjønte at det var det han mente. Men jeg ville ikke hjelpe ham, sier Besseberg.

– Du koblet dette til de samme damene?

– Ja, i og med at han nevnte det han gjorde, gjorde jeg det.

– En jeg ikke ønsker å snakke med

Senere spilte aktor av en ny samtale mellom Besseberg og Redkin som fant sted på julaften.

Redkin innleder med at han kommer til Ruhpholding over nyttår og at han har med seg «svart og blond», kvinner Besseberg tidligere har sagt han mistenkte var prostituerte.

– Du vet jeg har med meg konen min til Ruhpolding, sier Besseberg.

– Vi kan snakkes da. Det er julaften i dag, og jeg har folk med meg her. Vi kan møtes når som helst i Ruhpolding, ikke noe problem, Jevgenij.

– Du er en veldig god venn. Mitt inntrykk er at du er stor, sier Redkin.

– Takk, tusen takk. Jeg ønsker deg og konen din en god jul.

Besseberg sier deretter til aktor:

– Jeg synes hele samtalen bærer preg av at dette er enn mann jeg overhodet ikke ønsker å snakke med.