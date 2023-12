Bekreftet: Rosenborg har ansatt ny trener

– Jeg er et produkt av et miljø med store ambisjoner og stor interesse, og også press. Det er noe jeg ser frem til, sier Alfred Johansson til TV 2.

Torsdag morgen sprakk nyheten om at 33-åringen kom til å bli Rosenborgs nye hovedtrener.

Ansettelsen er nå bekreftet av klubben. Johansson har skrevet under på en kontrakt ut 2026-sesongen, opplyser Rosenborg på sine nettsider.

Velkommen til Rosenborg, Alfred 🤍🖤 pic.twitter.com/zNfdQlfa8F — Rosenborg Ballklub (@RBKfotball) December 14, 2023

Han beskriver seg selv som «Alfred, 33 år fra Sverige, med en veldig søt kjæreste, som er mye, mye finere enn det jeg er, som heter Amanda».

– Og jeg har vært fotballtrener en stund nå, sier svensken.

– Hvorfor Rosenborg?

– Det ble det fordi vi har hatt en lang og bra prosess med styret og den sportslige ledelsen, der vi har pratet om hvor denne klubben kommer fra og hva denne klubben vil fremover. Der har vi blitt enige om at det er en god match mellom oss og derfor sitter vi her nå, sier Johansson til klubbens nettsider.



– Oppsiktsvekkende

Til TV 2 forteller han at det er blitt diskutert hvordan de vil at Rosenborg skal spille fotball.

– Vi skal fremover i banen, og vi skal gjøre det sammen og være et sterkt kollektiv, varsler Johansson.

33-åringen hentes fra Danmark, hvor han har vært trener for FC Københavns U19-lag.

– Det å ansette en så ung trener som ikke har erfaring fra a-lag, er oppsiktsvekkende for en så stor klubb som Rosenborg, sier TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah.

– Men: Dette er en trener som alle jeg har snakket med, omtaler som et av Skandinavias største trenertalenter. Nå har de hatt Hareide, prøvd Rekdal. De har prøvd det å hente erfarne trenere. Det å hente etablerte trenere er mindre risikabelt, men jeg mener også at det kan gi en mer begrenset gevinst. Han har et potensial som er veldig høyt, fortsetter den tidligere midtstopperen.

Svarer på kritikk

Klubblegenden Jahn Ivar «Mini» Jakobsen er blant dem som har uttrykt sin skepsis til å gå for en så ung trener.

Det er også blitt sagt at «det er en mann som har sittet i en robåt som nå skal ta over et cruiseskip».

Johansson smiler bredt når TV 2 konfronterer ham med utsagnet.

– Jeg tenker at vi skal ha respekt for at alle skal ha lov til å ha deres mening om saker og ting her i livet. Jeg er mest fokusert på det sportslige prosjektet som ligger foran meg og det jeg skal gjøre med Rosenborg, svarer svensken.

Johansson forteller at han kjente til Rosenborg fra tidligere.

– Jeg er jo ganske ung så jeg har hatt muligheten til å se Rosenborg spille da jeg var liten, da jeg lærte meg å elske fotball. Så jeg vet hvor stor denne klubben er og ble selvsagt veldig interessert da jeg fikk høre om interessen fra klubben, forklarer svensken.