Bekreftet: Pochettino klar for Chelsea

Tidligere Tottenham-trener Mauricio Pochettino (51) tar over London-rivalen Chelsea.

TILBAKE I LONDON: Mauricio Pochettino fikk sparken fra PSG i fjor sommer. Nå er han klar for Chelsea. Foto: Leoniehorky / BILDBYRÅN

Mauricio Pochettino har stått uten trenerjobb siden han fikk sparken i Paris Saint-Germain i fjor sommer.



Nå er argentineren klar Chelsea, bekrefter London-klubben mandag.

Pochettino, som tidligere har ledet Espanyol, Southampton, Tottenham og Paris Saint-Germain, tar over som Chelsea-manager 1. juli.

Han har signert en toårskontrakt, med en mulighet for forlengelse.

– At det er en bra ansettelse er jeg overbevist om. Han er en lagbygger, og jeg tror for en kaos-klubb, som Chelsea har fremstått som i det siste, tror jeg han har den rette oppskriften, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

– Han kommer til å etablere et godt grunnspill, der du kan kjenne igjen stilen, og han kommer til å ønske å gi de en klar identitet. Han kommer til å bli nødt å sortere ut hvem han vil ha og ikke vil ha i en spillertropp som er enorm, fortsetter Thorstvedt.



– Et bra og fornuftig valg



Chelsea har hatt en blytung sesong og endte på 12. plass i Premier League.

Den nye amerikanske eieren Todd Boehly svidde av 3,6 milliarder kroner på spillerkjøp i januar.

Champions League-vinneren Thomas Tuchel fikk sparken av Boehly bare sju kamper inn i sesongen.

Boehlys første manageransettelse, Graham Potter, måtte gå i april. Frank Lampard kom inn på en kontrakt ut sesongen, men Chelsea har også slitt under klubblegenden.

– Jeg tror Pochettino er et bra og fornuftig valg for Tottenham, men det trodde jeg også om Potter og vi så jo hvordan det gikk, sier Thorstvedt.



– Trener i verdensklasse



– Hvor stor jobb har Pochettino foran seg nå?



– Jeg mener helt seriøst at den egentlig ikke er så gigantisk, for de har så mange veldig gode spillere. Dette er ikke spillere som plutselig har blitt veldig dårlige, jeg tror bare det trenger å trykkes på de rette knappene. At du får en identitet, en måte som de kjenner igjen og som drilles på igjen og igjen.

– De har så mange gode spillere at det kommer til å bli bra. Jeg har veldig tro på at Chelsea igjen kan bli en av de aller ypperste klubbene. De har spillerne til det, og nå tror jeg også de har manageren til det, understreker Thorstvedt.



Boehly og hans medeiere uttaler følgende om ansettelsen av Pochettino:

– Vi er glade for at Pochettino blir en del av Chelsea. Mauricio er en trener i verdensklasse med en fremragende merittliste. Vi ser alle frem til å få ham på laget.