Bekreftet: Norsk landslagsspiss klar for Liverpool

Det bekrefter klubben. TV 2 erfarte overgangen tidligere onsdag ettermiddag.

– Jeg er veldig glad for å være her og kan ikke vente med å starte. Dette var det rette steget for meg. Jeg har fått et veldig godt inntrykk av klubben og de bygger noe jeg vil være en del av, sier Román Haug i pressemeldingen.



24-åringen har de siste dagene vært i England hvor hun gjennomførte den medisinske testen hos Merseyside-klubben og ble enig om de siste detaljene i avtalen, ifølge TV 2s opplysninger. 24-åringen får draktnummer ti.

IMPONERTE: Sophie Román Haug viste seg fram under sommerens VM. Foto: Abbie Parr

Román Haug gikk fra LSK Kvinner til Roma i januar 2021. Til tross for å ha lagt bak seg en skadeplaget sesong, var spissen sentral i å sikre Roma deres første ligatittel i historien denne sesongen.

Under sommerens fotball-VM startet 24-åringen tre av fire kamper for Norge og scoret blant annet hat trick i gruppespillskampen mot Filippinene.

Román Haugs nye klubb ble nummer syv i engelske Women’s Super League forrige sesong. Liverpool serieåpner mot Arsenal og norske Frida Maanum 1. oktober.

– Det er en klubb med lange tradisjoner og store ambisjoner. Jeg gleder meg til å spille i det som kanskje er verdens beste liga, sier den norske landslagsspilleren.