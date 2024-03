Bekreftet: Norge får to lag i Champions League-kvalik

Utrolig comeback sørget for norsk jubeldag.

Maccabi Tel Aviv-Olympiakos 1-6 (sammenlagt 5-7 eeo)

To norske lag får muligheten til å kvalifisere seg til Champions League høsten 2025. Det er klart etter at Olympiakos snudde 1-4 til 7-5 sammenlagt mot Maccabi Tel Aviv.

Den utrolige snuoperasjonen gjør at Norge nå er sikret å havne i topp 15 på Uefas ranking.

Både Israel og Hellas hadde teoretiske muligheter til å sende Norge utenfor topp 15. At begge israelske lag røk ut i kveld, innebærer at sølvvinneren i årets Eliteserie slår følge med gullvinneren til Champions League-kvalik.

Norge har også svært gode muligheter til å holde Hellas bak seg på rankingen og ende på 14. plass. Olympiakos og PAOK må vinne fire kamper og spille én uavgjort kamp til sammen i Conference League for å vippe Norge ned fra 14. plassen*.

En 14. plass gir årets gullvinner i Eliteserien plass i Champions League-playoff - det siste hinderet før gruppespillet i turneringen. Dersom man taper playoff-kampene, er den norske gullvinneren uansett sikret en plass i gruppespillet i Europaligaen.

Den norske serietoeren går inn i andre kvalikrunde i Champions League (Q2). Den norske cupvinneren går inn i 3. kvalikrunde til Europaligaen, mens nummer tre og fire i seriespillet kommer inn andre kvalikrunde (Q2) til Conference League.

Dette er forskjellen på 14. plass og 15. plass Om Norge blir nummer 15, får vi følgende: 2 lag i Champions League Q2. Cupvinner i Europa League Q3 og to lag i Conference-kvalik Q2 Om Norge blir nummer 14, får vi følgende: Ett lag i Champions League-playoff, ett lag i Champions League-kvalik Q2, cupvinner i Europa League Q3 og to lag i Conference League Q2.

Olympiakos tapte hjemmekampen mot Maccabi Tel Aviv hele 1-4 i forrige uke, og det var nok kun de mest optimistiske Olympiakos-tilhengerne som hadde håp om at det ville snu.

Men anført av en strålende opplagt Stevan Jovetic skred Olympiakos til verket. Daniel Podence tente håpet allerede etter ti minutter. Håp ble til tro da Kostas Fortounis satte inn 2-0. To scoringer av Ayoub El Kaabi sørget for at det sto 4-1 til Olympiakos ved full tid. Så dukket Jovetic opp.

*Dersom de greske lagene kommer til semfinale og finale, får de bonuspoeng. Da kan det holde med fire seire pluss et lag i finale og et lag i semifinale.