Bekreftet: Henrik Ingebrigtsen får ny rolle på landslaget

Som TV 2 erfarte tidligere tirsdag får Henrik Ingebrigtsen rolle som koordinator for Team Ingebrigtsen.

I går kveld bekreftet friidrettsforbundet at de var enige om en avtale med Team Ingebrigtsen for neste sesong.

– Ja, jeg kan bekrefte det. Så er det egentlig ikke mye mer å si akkurat nå – utenom at det har vært en dialog, og den har vært bra, sa toppidrettsansvarlig Håvard Tjørhom til TV 2 i går.

Onsdag presenterte friidrettsforbundet landslaget for 2023.

– Henrik kommer til å gå ut av laget, det er en stund siden han har oppnådd de kriteriene som ligger. Han kommer til å gå ut av laget, sammen med de to andre, Sondre Nordstad Moen og Martin Roe.

– Vi forsøker å legge opp til oppfølging for dem. Selv om de ikke har tatt kravet så vil vi være med å se på dem videre, sier Tjørhom.

Henrik får spesialsydd rolle

– Samtidig ser man at de resultatene Jakob har hatt i år kommer fra de som et team. Forbundet har tenkt hele veien å se på de som ei gruppe. De er avhengige av hverandre, så selv om han ikke har klart kravet har vi sett på hvordan vi skal finne løsninger utover det, utdyper Tjørhom til TV 2.

BLIR KOORDINATOR: Henrik Ingebrigtsen blir koordinator for Team Ingebrigtsen, samtidig som han vil fortsette å satse selv. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Ingen i Team Ingebrigtsen ønsker å uttale seg om hva de har blitt enige om.

Men etter det TV 2 erfarer har forbundet strukket seg langt for å innfri kravet fra Jakob Ingebrigtsen som i et intervju med TV 2 var tydelig på at det var «alle eller ingen» i forholdet til landslaget.

– Overtar han litt rollen til Gjert bortsett fra treneransvar?

– De tre guttene diskuterer sammen mye trening og utfordrer hverandre. Henrik ønsker å satse videre selv, men det er greit å ha en person å forholde seg til av de som gruppe. Da er det naturlig at det er Henrik. Men samtidig skal han satse, så vi må finne en god balanse på det, utdyper Tjørhom.

Filip Ingebrigtsen fortsetter på landslaget sammen med lillebroren.

Seniorlandslaget i Friidrett for 2023 Tekniske øvelser: Sondre Guttormsen, SK Vidar

Simen Guttormsen, SK Vidar

Pål Haugen Lillefosse, Fana IL

Eivind Henriksen, IK Tjalve

Ola Stunes Isene, IF Sturla

Amalie Iuel, IK Tjalve

Line Kloster, SK Vidar

Lene Onsrud Retzius, IL i BUL

Marcus Thomsen, IL Norna-Salhus

Vladimir Vukicevic, SK Vidar

Karsten Warholm, Dimna IL

Markus Rooth, IK Tjalve

Sander Aae Skotheim, IK Tjalve

Henrik Flåtnes, Tønsberg FIK

Mellom/langdistanse:

Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve

Hedda Hynne, IK Tjalve

Filip Ingebrigtsen, Sandnes IL

Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL

Zerei Kbrom Mezngi, IL Skjalg

Tom Erling Kårbø, Stord IL

Jacob Boutera, Ull/Kisa IL

Narve Gilje Nordås, Sandnes IL

Parafriidrett: Salum Kashafali, IL Norna-Salhus, T12 - nedsatt syn

Ida-Louise Øverland, IK Hind, T47 - nedsatt funksjon i en arm

Ida Yessica Nesse, IL Tyrving, F44 - nedsatt funksjon i en fot

Vegard Dragsund Sverd, IL Norna-Salhus, T13 nedsatt syn

Skjalg Kongssund, Moelven IL, T38 Cerebral parese

– Jakob var veldig tydelig, hadde dere noe valg å ikke ta de med?

– Vi har full forståelse, uavhengig av sakene har vi tenkt på hvordan vi skal få dette til. Det er noe helt unikt de har oppnådd. Det er ikke sånn at man kan ta bort en bit og tenke at det vil holde videre.

Dette blir endringene

Dette er de viktigste endringene i opplegget til Team Ingebrigtsen:

Henrik Ingebrigtsen får ikke plass på landslaget som løper, men får en godtgjørelse fra forbundet for å være koordinator rundt Team Ingebrigtsen. Rollen er ikke helt ulik den Gjert Ingebrigtsen hadde før bruddet med sønnene i januar. Men storebror har ikke treneransvar, og satser videre selv på løpingen.

– Det er bare show!

Filip Ingebrigtsen fortsetter på landslaget. Forbundet mener potensialet til mellomste bror Ingebrigtsen er stort. Til tross for at årets sesong gikk i vasken på grunn av skader.

Jakob Ingebrigtsen får et enda mer skreddersydd opplegg rundt medisinsk oppfølging, og det han har behov for av logistikk-hjelp av forbundet i forbindelse med både treningsleirer og mesterskap.

Den totale rammen for driften av Team Ingebrigtsen er omtrent den samme som tidligere.

Får med nye lagkamerater

Den største endringen i opplegget rundt Jakob Ingebrigtsen blir at Team-Ingebrigtsen i perioder blir utvidet med flere eksterne løpere.

Etter ønske fra Jakob Ingebrigtsen har forbundet har gitt økte midler til både Ferdinand Kvan Edman (29), og Jakob Boutera (26), slik at de kan reise på ulike treningsleirer sammen med brødrene Ingebrigtsen.

– Det som en opplevde i år for Jakobs del er at han er sårbar i forhold til skader i et sånn team. Det å kunne utvide teamet med andre folk er positiv for dem, forklarer toppidrettssjefen.

Med å ha med Edman og Boutera vil Jakob være sikret bedre matching på trening, og miljøet rundt landets løperkonge blir styrket.

Dessuten håper forbundet på at dette kan bidra til at både Boutera og Edman tar nye steg i sine karrierer.

– Boutera en utøver som uavhengig av deres ønske hadde vært en utøver som forbundet har ønsket å følge opp tettere.