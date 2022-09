Bekreftet: Hareide blir Malmö-trener

Saken oppdateres!

Åge Hareide ble tirsdag presentert som ny Malmö-trener. Nordmannen skal trene Allsvenskan-klubben ut denne sesongen. Han starter i jobben umiddelbart.

– Det er spesielt. Jeg har hatt noen fantastiske år her. Mange av folkene er her fremdeles. Da Daniel ringte, var det ikke så vanskelig, sier Hareide på pressekonferansen.

Pensjonisttilværelse ble dermed av det korte slaget. Etter jobben i Rosenborg i 2021, var Hareide klar på at han nå var ferdig som fotballtrener.

– Jeg skal ikke tilbake igjen. Det er en periode i mitt liv som er over nå. Jeg er glad jeg har god helse og kan bruke fritiden min på en positiv måte, sa han i et intervju med TV 2 i mai i år.

Hareide har flere ganger tidligere sagt farvel til fotballen. Det har han en humoristisk tilnærming til.

– Jeg har like mange comeback som A-ha nå, sier han smilende.

– Det er litt spesielt. Jeg har hatt flere forespørsler fra Europa. Men det har ikke fristet. Det er to måneder av mitt liv. Denne foreningen her er helt spesiell for meg. Derfor sitter jeg her nå.

– Jeg sa at jeg ikke ville tilbake til trenergjerningen. Men når Malmø ringer, så føles det annerledes. Fansen her har vært utrolig bra for meg, sier Hareide.

– Det er ikke mye spenning som pensjonist. Det er utrolig deilig å kjenne på den spenningen igjen. Det er ikke godt å gå rundt uten fotball.

Skåne-klubben har slitt i Allsvenskan denne sesongen og ligger helt nede på en syvendeplass. Det er elleve poeng opp til Per-Mathias Høgmos Häcken som leder.

Malmö skal også spille gruppespill i Europa League denne sesongen. Der venter Braga, Union SG og Union Berlin. Kampen mot Braga denne uken blir Hareides første oppgave.

Nordmannen sier at han allerede har begynt å studere det portugisiske laget. Den jobben begynte allerede på reisen til Malmö.

– Jeg er jo «galen» når jeg går inn i dette igjen, sier den meritterte treneren.

Hareide trente Malmö til Allsvenskan-gull i 2014. Laget nådde også gruppespillet i Champions League.