Bekreftet: Han blir ny RBK-trener

I januar sa han at han ikke ønsket rollen. Nå blir RBK-assistent Robin Shroot klubbens nye hovedtrener likevel.

For ifølge TV 2s opplysninger er trønderne enige med Robin Shroot om at han går fra rollen som assistent til hovedtrener for RBK Kvinner.

Dette ble bekreftet under en pressekonferanse fredag ettermiddag.

TV 2 visste allerede i januar at Shroot var en av de sterkeste kandidatene til å bli ny hovedtrener på Koteng Arena, men hovedpersonen avviste selv at det var en stilling som var aktuell for han på det tidspunktet.

– Det er veldig hyggelig å høre, men jeg har sagt at jeg ikke ønsker den rollen på dette tidspunktet i karrieren. Jeg elsker å være i klubben, jeg elsker å jobbe med spillerne, støtteapparatet og det å være en del av denne fantastiske organisasjonen, men jeg har ikke noe ønske om å være hovedtrener, sa Shroot i et intervju med TV 2 i midten av januar.

De siste ukene har RBK imidlertid pratet med flere aktuelle aktører, men etter flere samtaler med Shroot og hans representanter skal både klubben og 35-åringen selv ha blitt mer og mer lysten på å finne en løsning.

Shroot har, sammen med RBKs sportslige leder Mads Pettersen, ledet trønderne til seier i sesongens to første kamper.

Mads Pettersen møtte TV 2 for en prat på Koteng tidligere fredag.

– Hva kan du si om ryktene om Robin Shroot?

– Vi skal ha en pressekonferanse i ettermiddag, så det kommer mer informasjon da, svarte RBKs sportslige leder.

Se Rosenborg – Stabæk lørdag kl. 14.30 på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play.