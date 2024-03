Bekrefter til TV 2: Ingebrigtsen-brødrene gjør comeback på skjermen

Siste episode av den populære NRK-serien Team Ingebrigtsen ble sendt høsten 2021.

Nå gjør Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen et skikkelig comeback i TV-bransjen.

– Vi har sagt ja til et prosjekt som følge oss gjennom sportslige oppturer og nedturer den nærmeste tiden. Filmingen begynner nå i disse dager, og den viktigste grunnen til at vi har gått med på dette, er at vi får være med å sette rammene for innholdet, sier Henrik Ingebrigtsen i en uttalelse til TV 2.

– Vi føler endelig at vi kan ha fullt fokus på det sportslige igjen. Det er vi veldig takknemlige for. Utover dette kan vi dessverre ikke si så mye før prosjektet er klart, sier Filip Ingebrigtsen.



Brødrene sier at de ikke kan si noe om når serien skal publiseres, eller hvem som skal vise den.



Etter det TV 2 erfarer signerte Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen nylig en avtale med den amerikanske strømmegiganten Prime som er en del av det enorme Amazon-konsernet.



POPULÆRE: Oppmerksomheten rundt brødrene Ingebrigtsen har nådd nye høyder. Foto: Heiko Junge / NTB

Etter TV 2s opplysninger skal et team følge brødrene og deres familier tett fram til etter OL i Paris.



– Vi ser på dette som en mulighet til å fortelle vår historie om hvordan det er å utfordre hele verdens løpeelite med et lite lag på tre personer, og at vår historie kan bidra til å motivere og engasjere flere unge løpere, sier Ingebrigtsen.

Satser internasjonalt

Mens Team Ingebrigtsen var rettet inn mot det norske TV-markedet, vil den nye serien rette seg inn mot et internasjonalt publikum.

Prime har 150 millioner abonnenter på verdensbasis, så det er snakk om et enormt publikum som potensielt sett vil kunne få et unikt blikk på innsiden av løperguttas hverdag.

Etter det TV 2 erfarer vil avtalen sikre Ingebrigtsen-brødrene et solid honorar bare for å stille opp. Og serien vil garantert åpne nye markeder for familiens samarbeidspartnere.

Jakob Ingebrigtsen regnes som en av de største stjernene i internasjonal friidrett. Og hver gang han åpner munnen blir det store oppslag i internasjonale medier.

VEKKER OPPSIKT: Ordkrigen mellom Josh Kerr (t.v) og Jakob Ingebrigtsen. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Den til dels muntre ordkrigen mellom Ingebrigtsen og hans VM-nemesis Josh Kerr har virkelig blitt lagt merke til i utlandet.

Da Jakob Ingebrigtsen uttalte at han hadde slått Kerr med bind for øynene etter at han satte verdensrekord innendørs på 2 mile, ble det den store snakkisen i forkant av VM i Glasgow i mars.

– Ingen kommentar, gliste Kerr da han ble konfrontert med TV 2-uttalelsene fra Ingebrigtsen på den internasjonale pressekonferansen rett før VM.

Det er blant annet saker som dette som skal ha overbevist Amazon Prime om at det er riktig å satse på den nye Ingebrigtsen-serien til et internasjonalt publikum – ikke bare rettet den mot det norske markedet.

– Vil ikke kommentere

Sesongen som venter blir mildt sagt innholdsrik – på flere fronter.

EM i Roma og OL i Paris blir årets sportslige høydepunkter for brødrene. Samtidig venter Jakob Ingebrigtsen også sitt første barn sammen med kona Elisabeth midt i de travle sommermånedene.

Jakob Ingebrigtsens bedre halvdel og Henrik Ingebrigtsens kone, Liva, som begge har gjort stor suksess på sosiale medier, vil naturligvis også bli en del av serien.

INFLUENCERKONE: Elisabeth Asserson Ingebrigtsen har skapt seg en karriere på sosiale medier. Hun og ektemannen går en innholdsrik sesong i møte. Foto: Annika Byrde / NTB

Serien vil produseres av norske Salto Film og Fjernsyn, som tidligere har stått bak suksess-serier som «Iskrigerne», «Alle elsker David» og «Alle Gutta», vist på TV 2.



Daglig leder i Salto Tommy Maczim svarer unnvikende når TV 2 tar kontakt.

– Ingen kommentar, sier han.

Rundt påsketider reiser Team Ingebrigtsen på høydesamling i Arizona. Etter det TV 2 forstår skal produksjonsteamet være med på det oppholdet.

Det er ventet at produsentene vil offentliggjøre nysatsingen i løpet av våren.