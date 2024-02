Bekrefter RBK-dialog: – Interessant for enhver fotballperson

11. januar kom beskjeden om at RBK Kvinners mangeårige hovedtrener Steinar Lein trakk seg fra stillingen med umiddelbar virkning.

Trønderne gikk så kjapt ut med en beskjed om at de skulle finne en midlertidig løsning internt. Slik gikk det altså ikke.

– Det jobbes godt og i henhold til sportsplan og strategien klubben har bestemt seg for. Jeg håper og tror at klubben skal ha det klart før seriestart, sier RBKs daglige leder Tore Berdal til TV 2.



Med seriestarten 16 dager unna er det imidlertid assistenttrener Robin Shroot og sportslig leder Mads Pettersen som styrer skuta på Koteng Arena. Sistnevnte innrømmer at de kjenner på at de begynner å få det travelt.

MIDLERTIDIG ANSVAR: Sportslig leder Mads Pettersen og assistenttrener Robin Shroot har noe ufrivillig blitt pålagt rollen som midlertidig hovedtrenere på Koteng Arena. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

– Vi mangler på en måte den hærføreren vår som skal stå i bresjen, så på det viset kjenner man jo på det. Samtidig synes jeg spillergruppa er veldig profesjonelle og veldig bra, og den staben som er der gjør en veldig god jobb. Vi skulle helst hatt det på plass, men samtidig er det veldig viktig å prøve å treffe så godt som mulig med noe som harmonerer med det vi ønsker å få til, sier Pettersen til TV 2.



Flere på lista

Den opprinnelige planen om en intern, midlertidig løsning gikk aldri helt slik Rosenborg ønsket.

GLAPP: Tidligere Stjørdals-Blink-trener og RBK-topp Roar Vikvang var høyaktuell som midlertidig hovedtrener for RBK Kvinner. Slik gikk det aldri. Foto: Ned Alley

Høyaktuelle Roar Vikvang forsvant ut døra på Brakka i løpet av klubbens omorganisering, mens verken nevnte Shroot eller Pettersen i utgangspunktet ønsket det midlertidige ansvaret, selv om de nå på mange måter har endt opp med det allikevel.

TV 2 kan nå avsløre at Rosenborg har hatt formelle og uformelle samtaler med blant annet sportssjef i Stabæk Kim André Pedersen og deres egen trenerutvikler Svein Maalen.

Noe konkret har det imidlertid ikke blitt.

RBK-AKTUELL: Stabæks sportssjef Kim André Pedersen bekrefter til TV 2 at han har vært i samtaler med Rosenborg. Foto: Heiko Junge

– Jeg har vært i dialog med Rosenborg og snakket med de på veldig generelt grunnlag. Jeg vil si at Rosenborg er en veldig stor klubb, de har gjort det veldig bra sportslig og har høye ambisjoner, sier Pedersen til TV 2.

Selv om praten med trønderne foreløpig ikke har formalisert seg innrømmer 37-åringen at stillingen på Koteng Arena er interessant.

– Som trener har jeg også ambisjoner på vegne av meg selv som trener og leder, med tanke på å bli bedre, utvikle meg og konkurrere på et høyere nivå. Sånn sett vil jeg si at alle de store klubbene i Norge, deriblant Rosenborg, er interessant for enhver fotballperson. Selv om jeg er veldig godt fornøyd med jobben i Stabæk, sier han.

– Jeg kommer ikke til å kommentere konkret på navn, er Pettersens beskjed når han blir spurt om kontakten med Stabæk-mannen.

Opplever interesse

Om 16 dager tar Rosenborg imot Arna-Bjørnar til årets første kamp i Toppserien.

Målet er fortsatt å ha på plass en ny hovedtrener innen den tid.

– Jeg sier at vi jobber med det og håper på å ha det. En trener som vi ansetter er en vi skal bygge noe med over tid. Vi jobber med å finne den treneren som skal drive oss oppover og fremover, både som lag og klubb, forklarer Pettersen.



HVEM BLIR NESTE? Drøye to uker før seriestart er hullet etter Steinar Lein fortsatt ikke tettet. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

En ting som har gjort trenerjakten utfordrende for Pettersen og co. er trøndernes, sett i et Rosenborg-perspektiv, svake økonomi. Å spare seg til fant er uansett ikke aktuelt, ifølge klubbens sportslige leder.

– Som helhet i klubb så er vel økonomien noe som alltid har noe å si, spesielt når man har det sånn som man har det. Men det er viktig for klubben å ha en hovedtrener som er god, sier Pettersen bestemt.

Og selv om planen med midlertidig hovedtrener gikk i vasken, og til tross for det faktum at RBK Kvinner er «trenerløse» drøye to uker før seriestart, forsikrer Pettersen om at stillingen på Koteng ikke er en uriaspost som ingen vil ta i.

– Jeg opplever at det er kvalifiserte folk som er interessert.