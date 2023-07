Bekrefter Helstrup-interesse: – Selvfølgelig blitt nevnt

JUBEL: Akor Adams fortsetter å levere varene etter at Geir Bakke forlot klubben. Foto: Astrid Pedersen

LSK imponerte i første kamp siden Bakke-exiten. Samtidig bekrefter de interessen for Tromsø-treneren.

Lillestrøm–Sandefjord 4-2 (3-1)

TV 2 meldte søndag at Gaute Helstrup er mannen LSK vil ha som erstatter, etter Geir Bakkes sjokkovergang til Vålerenga.

– Han er vel en av de trenerne som har gjort det best de siste årene, og han passer vel ikke helt ugreit inn, vil jeg påstå. Han spiller en fotball som passer inn i strategien og måten vi jobber på, sier styreleder i LSK, Morten Kokkim.



LSK-styret har allerede hatt møter om aktuelle kandidater.

– Det navnet er selvfølgelig blitt nevnt, bekrefter styrelederen til TV2.

Simon Mesfin ønsker ikke å kommentere Helstrup-interessen.

– Men vi skal jobbe med det, så håper jeg at det løser seg rimelig snart, sier sportssjefen.



– Jeg er sinnssykt stolt



Geir Bakkes overgang til et Vålerenga-lag, som sliter i bunn av tabellen, må ha kommet som et sjokk også for Lillestrøm-spillerne.

– Hvis vi skal være ærlig, så har han gitt oss mye. Vi har en bra gruppe med Simon (Mesfin), (Frode) Kippe og de gutta der. Vi gjør det beste ut av det vi har, til en ny trener kommer, sier stjernespissen Akor Adams.

Ledet av sportssjef Simon Mesfin slo de tilbake på best mulig måte.

– Det var fantastisk gjennomført av spillerne. Jeg var spent på om vi klarte å få ut det positive engasjementet vi har hatt denne uken. Det er spillerne sin fortjeneste. Jeg er sinnssykt stolt av dem, sier Mesfin.

STOLT: Sportssjef Simon Mesfin ledet LSK til seier som midlertidig trener. Foto: Astrid Pedersen

Kaptein Ruben Gabrielsen var også i godt humør etter seieren.

– Det har vært morsomt å være LSK-mann denne uken. En bombe der og en bombe der. Vi har kost oss masse på treningsfeltet, sier han.

– Du koste deg på Vålerenga kamp i går?

– De gikk på tap i går og vi vinner i dag. Det er deilig. Jeg koser med hver gang Vålerenga taper, med eller uten Geir Bakke, sier LSK-kapteinen.

– Ikke fått ut potensialet sitt

Spissparet Akor Adams og Thomas Lehne Olsen, skøyt Sandefjord i senk, og sendte motstanderen ned på nedrykksplass.

Adams er brennhet, og passerte Amahl Pellegrino som Eliteseriens toppscorer.

– Alt er fra Guds nåde, og gode baller fra lagkameratene mine. Jeg gjorde det ikke på egenhånd, sier nigerianeren.



Lehne Olsen åpnet scoringsballet da Sander Moen Foss i Sandefjord-forsvaret skled i egen boks og ga Lehne Olsen en mulighet på blank kasse.



– Jeg vet at Lehne Olsen er god, han har ikke fått ut potensialet sitt i år. Det er fantastisk at den kom i dag, sier Mesfin.



Like etter utlignet gjestene da Vetle Dragsnes var uheldig, og scoret selvmål.

Men det hadde lite å si da Eliteseriens toppscorer Akor Adams scoret to før pause.

Makkeren Lehne Olsen ville ikke være dårligere, og la på til 4-1 med sitt andre for kvelden.

Jesper Taaje reduserte for gjestene, men det holdt ikke for Sandefjord.