Beklager raseriutbruddet: – Jeg er også et menneske

Janne Andersson på pressekonferansen etter kritikken for sitt raseriutbrudd i et TV-intervju etter Sveriges 5-0-seier over Aserbajdsjan. Foto: Janerik Henriksson/TT/NTB

Sveriges fotballforbund kalte tirsdag ettermiddag inn til pressekonferanse.

Der ba landslagssjefen om unnskyldning:

– Det er veldig dårlig av meg, jeg ser det selv. Men en landslagssjef har også følelser og er også et menneske. Men det var ikke bra gjort, sier Andersson.

Andersson benekter anklagene om rasisme, og beklager at Djordjic tolket det som at han siktet til ekspertens serbiske bakgrunn da han spurte «Hvem representerer du?».

– Jeg har tatt kontakt med Bojan, og sendt en tekstmelding om vi kan prate. Jeg vil forklare ut fra mitt ståsted hva jeg mente. Jeg kan forstå med hans bakgrunn at han tolker det på den måten, men alle som kjenner meg vet jeg hater rasisme. Sånn er ikke jeg, og det er tungt at det ble slik, unnskyldte landslagssjefen.

Det var en tydelig preget svensk landslagssjef som møtte pressen. Foto: Janerik Henriksson/TT/NTB

Ifølge Andersson, forsto han ikke at Djordjic hadde tolket at spørsmålet siktet til den serbiske bakgrunnen hans, før etter intervjuet.

På spørsmål om han var overrasket over egen reaksjon svarer landslagssjefen:

– Litt overrasket ble jeg. Jeg pratet med min kone og hun var veldig overrasket. Hun sa at jeg alltid pleier å holde meg. Men jeg lover å håndtere ting bedre i fremtiden.

Krevde unnskyldning

Pressekonferansen skjer etter at Sveriges landslagssjef har fått sterk kritikk for et intervju i etterkant av svenskenes 5-0-seier over Aserbajdsjan.

I Viaplay-intervjuet gikk Andersson i strupen på den svenske TV-eksperten Bojan Djordjic, som har en fortid i klubber som Manchester United, Røde Stjerne og AIK.

Djordjic stilte et tilsynelatende uskyldig spørsmål om spilletiden til Jesper Karlsson. Da fyrte Andersson på alle plugger.

– Dere snakker dritt etter en 5-0-seier. Det er så dårlig, sa Andersson til Viaplay, gjengitt av Expressen.

– Hvem skal ikke spille? Jeg tar ut elleveren. Unnskyld meg, men som landslagssjef kan jeg gjøre hva faen jeg vil. Jeg orker ikke dette maset, sa landslagssjefen.

I etterkant kom Djordjic med et krav om en unnskyldning fra landslagssjef Andersson, skriver Expressen.