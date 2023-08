– Bedre for Jakob at jeg er med som utøver

Det er fire år siden sist han var i et VM. Da var det tre blad Ingebrigtsen i finalen på 5000 meter. Og nå tror storebror Henrik på en ny finale sammen med lillebror Jakob.

– Jeg tenkte før sesongen begynte at hvis jeg kommer til VM så er det en bonus. Men nå har jeg egentlig nok nivå inne til at en VM-finale kan være inn i rekkevidde.

Overrasket alle

Storebror innledet til både sin egen og andres overraskelse sesongen med å sette pers i Belgia. Tiden 13.13,99 skulle vise seg å holde til en VM-plass.

Og med Ingebrigtsens erfaring fra mesterskap, så vet han hva som gjelder i en kvalifisering. Ofte har han slått langt bedre rangerte utøvere.

– Jeg har slått løpere med bedre pers enn meg før. Men det hjelper ikke bare å ha et godt løpshode. Man må ha orden på fysikken også. Men hvis jeg kommer meg videre til en finale uten at kroppen blir helt ødelagt, så håper jeg å være med en stund i en eventuell finale også, sier han.

VM-KLAR: Henrik Ingebrigtsen har ladet opp til VM med syv uker i høyden. Her fra en treningsøkt på Sandnes stadion tidligere i sommer. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Samtidig har han selv innsikt nok til å si at en topp 10-plassering ikke er veldig realistisk. De siste årene har vært et sammenhengende skademareritt med ulike operasjoner, mye grunntrening, og altfor lite konkurranserettet trening.

– De store kanonene er utenfor rekkevidde. Så jeg har ikke sjans på å holde ryggen til Jakob de siste rundene. Men hvis jeg kan være med til det er en kilometer igjen, og at de glir litt ifra mot slutten, det vil jo ha vært en kjempeopptur for meg.

– Halvveis deprimert

I fjor hadde han en laglederrolle for lillebroren under VM og EM. At begge to er utøvere i år, tror han også kan gi Jakob et positivt løft.

– Ja, helt klart. Det er en bedre situasjon å være i med folk rundt seg som ikke er halvveis deprimerte. At eldstebroren din går rundt og sparker i jorda og spør seg hvorfor holder jeg på med dette? Det er jo ikke en gunstig ting, sier han og ler.

HISTORISK TRIO: Brødrene Filip, Jakob og Henrik Ingebrigtsen ble i 2019 historiens første til å være med i en finale i et verdensmesterskap. Foto: LUCY NICHOLSON

Nå blir han en mer naturlig del av oppladningen til 5000 meteren. Også for Jakob Ingebrigtsen.

– Jeg kan jo da potensielt bidra til at han ikke er alene på trening. Det er jo en verdi i seg selv. Og så er vi to stykker som egentlig prøver å oppnå det samme. Det er å prestere best mulig i neste konkurranse som er samme løp.