Bastant melding til fotballspillere

Selvtilliten til den tyske 400-meterløperen Alica Schmidt er av det høye slaget.

I podkasten OMR kommer 25-åringen med en bastant melding retning fotballspillere.

– Jeg har ingen sjanse på 100 meter, fordi jeg ikke er den mest eksplosive, men jeg kan i hvert fall vinne på 400 meter.

– Jeg er nesten helt sikker på at jeg kan slå alle fotballspillere på den distansen, sier hun, gjengitt av Ekstra Bladet.

PROFIL: Alica Schmidt er et populært navn i friidretten. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Det hender ofte at jeg kaster opp

Schmidt var en del av det tyske landslaget som ble nummer to i 4 x 400 meter stafett under U20-EM i 2017, samt tredjeplass i samme disiplin under U23-EM i 2019.

400-meterløperens store mål i år er OL i Paris, som hun foreløpig ikke er kvalifisert til.

Schmidts personlige rekord på 400 meter er 52,8 sekunder – ett sekund unna OL-kravet.

Nå trener 25-åringen hardt for å ta steg mot OL-drømmen.

– Du må presse deg selv - utover dine egne grenser. Det hender ofte at jeg kaster opp etter treninger, erkjenner hun i podkasten.

Tar gjerne Haaland-duell

Tyskeren har nesten fem millioner følgere på Instagram.

Schmidt ble for alvor kjent etter at hun lagde treningsøvelser for Borussia Dortmund og Erling Braut Haaland.

Hun har tidligere fått spørsmål om en potensiell Haaland-duell.

– Jeg tror at på 400 meter så ville jeg gjort det (slå Haaland). Men på 200 meter tror jeg det ville vært tøffere. Men jeg tar gjerne den duellen mot Haaland, hvis vi får til en slik duell en gang, sa hun til Dagbladet.



I løpet av den tiden i Dortmund slo hun midtstopper Mats Hummels på distansen.

TIDLIGERE LAGKAMERATER: Mats Hummels og Erling Braut Haaland. Foto: THILO SCHMUELGEN

Tilstedeværelsen på sosiale medier har bidratt til at Schmidt blant annet har fått Hugo Boss som samarbeidspartner.

26. juli går OL i Paris av stabelen.